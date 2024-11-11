Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 182749
ИКТ 14208
Организации 11040
Ведомства 1488
Ассоциации 1061
Технологии 3505
Системы 26184
Персоны 78532
География 2944
Статьи 1553
Пресса 1253
ИАА 717
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2715
Мероприятия 871

Попов Максим


УПОМИНАНИЯ


Рост доверия к российским вендорам, инвестиции в DevOps и дефицит ИБ-решений: итоги «Нота День» 1
11.11.2024 Подведены итоги ИТ-чемпионата с призовым фондом более 10 млн рублей 1
25.10.2022 «Рексофт» развивает медиаплатформу S7 Airlines 1
17.05.2022 X5 Group развернет облако в дата-центре Selectel 1
09.06.2021 ВТБ предоставит услугу рассрочки клиентам платежного сервиса VK Pay 2
13.12.2017 Торговая сеть «Мария-Ра» автоматизировала работу кадровой службы системой распознавания документов 1
08.11.2016 «Инфосистемы Джет» закончили комплексное оснащение нового офиса «Известий» 1
26.10.2015 Завершена сделка по слиянию активов операторов «Норильск Телеком» и «Сибирские сети» 1
12.09.2013 Система Contact запустила мобильные приложения для сервиса Contact24 1
14.06.2013 Новым управляющим директором «Qiwi Кошелька» стал топ-менеджер Procter & Gamble 2
23.04.2013 Топ-менеджерам Qiwi дали опцион с нереальными условиями 1
29.03.2013 Qiwi арендует офис у своего гендиректора за $1 млн в год 1
21.01.2013 Qiwi Venture займется финансированием проектов в сфере инноваций 1
07.12.2012 Мобилизация бизнеса: на стадии активного роста 1
06.12.2012 Qiwi и InComm реализовали прием платежей за ITunes Gift Cards в России 1
22.10.2012 Основатели Qiwi поменялись должностями 1
09.07.2012 С помощью «QIWI Кошелька» можно пополнить счет карты «Подорожник» 1
22.06.2012 Qiwi представил простой способ пополнения счета Skype 1
14.12.2011 «Рамблер-Касса» продает билеты в кино через терминалы QIWI 1
16.11.2011 Qiwi выпустила карту Visa для тех, у кого нет гражданства 1
08.09.2011 Международный фонд CapMan приобретёт 20% акций «Сибирских Сетей» 1
14.06.2011 Погасить займы «МигКредит» можно через терминалы Qiwi 1
11.03.2011 Клиенты «Русской Долговой Корпорации» могут погасить задолженность по кредитам через терминалы Qiwi 1
28.07.2009 «1С-Рарус» автоматизировал «Систему ТЗС» на базе «1С:Предприятия 8» 1

Публикаций - 24, упоминаний - 26

Попов Максим и организации, системы, технологии, персоны:

VK - Mail.ru Group 3504 3
8728 2
Сибсети - Сибирские Сети 12 2
Apple Inc 12427 1
Smart Engines - Смарт Энджинс - Смарт Энджинс Сервис 402 1
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1171 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4340 1
Webmoney - Вебмани.Ру 544 1
1С-Рарус 919 1
Газпром ГПМ - RuTube - Рутьюб - Руформ - видеохостинг 314 1
Selectel - Селектел 418 1
Rambler Group - Рамблер ГК - Rambler&Co - Rambler Internet Holding - Рамблер интернет-холдинг - Rambler Media Group - Рамблер Медиа Групп 943 1
Рексофт - Reksoft 428 1
Сибсети - Норильск-Телеком - НОРКОМ 34 1
TietoEVRY Retail payments and Cards 61 1
X5 Group - X5 Tech - X5 Технологии - X5 Digital - ИКС 5 Технологии - X5 Robotics 101 1
Компас 20 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13717 1
Postgres Professional - ППГ - Постгрес профессиональный разработка 445 1
МТС Веб Сервисы - МВС - MTS Web Services - MWS AI - МТС ИИ - MTS AI - Центр искусственного интеллекта МТС 111 1
Ростелеком 10106 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5135 1
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1675 1
Т1 Консалтинг - Т1 Инновации - Техносерв Консалтинг 362 1
ЭКОПСИ Консалтинг - Ecopsy 17 1
Т1 Холдинг - ИТ-холдинг Т1 356 1
Smart Technologies - Smart technologies Soft - Смарт Текнолоджис Софт - ST Soft - СТ Софт 17 1
NanduQ - Qiwi 1001 12
NanduQ - Qiwi - ОСМП - Объединённая система моментальных платежей - Группа E-port 259 3
Visa International 1963 2
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2749 2
Mitsui & Co - Mitsui Group - Мицуи энд ко 45 2
Россети Ленэнерго 1699 2
NanduQ - Qiwi Банк - Киви Банк - 1-й Процессинговый банк АКБ - Первый процессинговый банк 152 2
Почта России ПАО 2211 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2934 1
Связной ГК 1377 1
Alibaba Group - AliExpress - Global Digital Commerce Group 471 1
Совкомбанк - Хоум банк - Банк Хоум Кредит - ХКФ-банк - ХКБанк - Home Credit and Finance Bank 359 1
Кинопоиск - онлайн-кинотеатр 272 1
Procter&Gamble - P&G - Проктер энд Гэмбл 221 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1896 1
ВТБ - ВТБ24 668 1
Мария РА ТС - торговая сеть 22 1
Благосостояние НПФ 52 1
Denum - Денум - Денум Плати частями - МигКредит МФО 21 1
РусславБанк - РСБ - Русский Славянский банк 165 1
Седьмой Континент 64 1
Техносила - СервисТрейд - Техношок 261 1
Альфа-Банк 1825 1
X5 Group - Пятёрочка - Федеральная торговая сеть 505 1
Лента - Сеть розничной торговли 2216 1
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1100 1
S7 Airlines - авиакомпания Сибирь - S7 Group - Группа компаний С7 133 1
Абсолют Банк - КИТ Финанс - КИТ Финанс Инвестиционный банк - Вэб-Инвест Банк - Банк Пальмира 82 1
DST Global - Digital Sky Technologies 221 1
Сибцем ХК - Сибирский цемент - ЗапСибЦемент - КузбассТрансЦемент - Сибцемсервис - Сибирский бетон - Комбинат Волна - Ангарскцемент, Ангарский цементно-горный комбинат - Искитимцемент - Тимлюйский цементный завод - Красноярский цемент - Топкинский цемент 22 1
VK - Деньги.Мэйл.ру РНКО - Mail.ru Деньги - Манимейл 95 1
NanduQ - Qiwi Venture - Qiwi Universe - Qiwi Investments 12 1
РДК - Русская Долговая Корпорация 2 1
Организатор перевозок ГКУ 19 1
РЖД - Российские железные дороги 1968 1
Газпром нефть 650 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5147 1
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 1033 1
FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer - Pay-сервисы - E-invoicing 5264 8
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 70606 7
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8775 4
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8376 3
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 14235 3
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12700 3
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7942 3
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28594 3
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31280 3
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 55148 3
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5712 3
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 32969 3
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12787 2
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 4788 2
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14355 2
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8634 2
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11675 2
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 22381 2
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 3465 2
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9449 2
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 11077 2
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9536 2
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12126 2
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД 6112 2
FinTech - Банковская карта - bank card - дебетовая карта - debit card - карточный бизнес 1265 2
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11911 2
Blog - Weblog - Блог-платформы - Онлайн-дневники - Блогосфера 3039 2
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 16431 2
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 6057 2
EDI - Electronic data interchange - ЭОД - Электронный обмен данными 436 1
B2C - Business-to-consumer - Бизнес для Потребителя 1119 1
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 6601 1
СКС - Структурированная кабельная сеть - Cabling infrastructure - коммутационные кабели - патч-корд 524 1
Marketplace - Маркетплейс - Платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли 2670 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 13215 1
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 5077 1
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 2981 1
Desktop computer - Десктоп - Настольный компьютер - Настольный ПК 2653 1
Private Cloud - Частные облака - Приватные облака - Корпоративные облака - Защищенное корпоративное облако, ЗКО 1209 1
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4597 1
NanduQ - Qiwi Wallet - Qiwi Кошелек 323 10
i-Free CardsMobile - Кошелёк Pay 614 4
NanduQ - Qiwi Терминалы - Qiwi Аренда - Qiwi Маркет - Qiwi Касса - Qiwi Кассир 115 2
Google Android 14473 1
Apple iOS 8112 1
Google Play - Google Store - Android Market 3390 1
Smart Engines - Smart ID Engine - Smart IDReader 215 1
Apple - App Store 2974 1
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2102 1
СФР - ПФР СНИЛС - Страховой номер индивидуального лицевого счёта 507 1
VK Pay - платежная система ВКонтакте 52 1
Apple iTunes Store 1115 1
Rambler - Рамблер Касса 20 1
Visa Classic 21 1
1С-Рарус Торговый комплекс 29 1
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2379 1
Oracle Java - язык программирования 3281 1
Apple iPhone 6 4863 1
МТС - True Tech Day - True Tech Expo - True Tech Champ - True Tech Community - True Tech Hack 22 1
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4957 1
Yandex B2B Tech - Yandex.Cloud - Яндекс.Облако 562 1
Champ 16 1
Т1 НОТА ВИЗОР - Т1 EasyTax 47 1
МТС Exolve 97 1
Т1 НОТА Купол 18 1
Ким Борис 75 3
Солонин Сергей 107 3
Агаков Александр 22 3
Романенко Андрей 92 2
Ищенко Павел 2 2
Арлазаров Владимир 250 1
Иевлев Евгений 28 1
Добродеев Борис 95 1
Печатников Анатолий 37 1
Евтушенко Алексей 40 1
Попков Андрей 24 1
Герасимов Андрей 25 1
Серова Елена 320 1
Стоклицкая Анна 24 1
Ласкин Александр 1 1
Шиляев Александр 2 1
Замашкина Наиля 23 1
Мананникова Ольга 17 1
Кукушкин Евгений 15 1
Заруев Антон 5 1
Терехов Алексей 4 1
Мироненков Антон 16 1
Яткевич Александр 3 1
Новожилов Юрий 1 1
Демидович Юрий 4 1
Филимонов Евгений 4 1
Панферова Мария 1 1
Дегтева Елена 15 1
Белый Зураб 4 1
Муравьев Андрей 11 1
Корепанов Алексей 5 1
Федющенко Сергей 6 1
Бабкин Геннадий 4 1
Тарасенко Михаил 2 1
Ашыкбеков Ерлан 1 1
Караев Александр 1 1
Наумкин Александр 1 1
Кусь Олег 1 1
Ермошин Роман 2 1
Перловская Светлана 2 1
Россия - РФ - Российская федерация 152955 15
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 44965 4
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 1612 3
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 1817 3
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18222 3
Россия - СФО - Новосибирск 4546 2
Россия - СФО - Кемеровская область 966 2
Россия - СФО - Алтайский край - Республика Алтай 1375 2
Япония 13434 2
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2616 2
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1872 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3117 1
Россия - СФО - Алтайский край - Барнаул 627 1
Россия - СФО - Томская область - Томский район - Томская агломерация 945 1
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярская агломерация 1490 1
Россия - СФО - Кемеровская область - Новокузнецк - Новокузнецкая агломерация 310 1
Россия - Западная Сибирь - Западно-Сибирский регион 301 1
Россия - СФО - Красноярский край - Норильск - Норильский промышленный район 260 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52982 1
Великобритания - Виргинские Острова 234 1
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2588 1
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3176 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7925 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3102 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 50255 11
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25378 7
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14638 5
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17056 4
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 6975 4
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19816 3
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6088 3
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5170 3
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11280 3
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4586 3
Фондовая биржа - IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 2029 2
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 5945 2
Работодатель - Один из субъектов трудового права 2648 2
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5902 2
Паспорт - Паспортные данные 2674 2
FinTech - Денежные переводы - Money transfers 1111 1
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2548 1
Газы - CO2 - Углекислый газ - Диоксид углерода - Декарбонизация 462 1
Торговля розничная - Магазин у дома - магазин «шаговой доступности» 314 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6177 1
Аренда 2541 1
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7709 1
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3707 1
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6420 1
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4246 1
НПФ - Негосударственный пенсионный фонд 484 1
География - Geography - комплекс естественных и общественных наук, изучающих структуру, функционирование и эволюцию географической оболочки, взаимодействие и распределение в пространстве природных и природно-общественных геосистем и их компонентов 1527 1
White Label - Формат партнерского сотрудничества 116 1
Инвестиции венчурные - Venture investments - Private Equity - Частные капиталовложения - Частные инвестиции 2228 1
Энергетика - Energy - Energetically 5392 1
Торговля оптовая - Wholesale trade 1217 1
Туризм деловой - Corporate travel - Командировки - Системы управления командировками - Деловые поездки 1305 1
Финансовый сектор - Кредитование - PTI - Payment to Income - Показатель долговой нагрузки - Кредитный портфель - Задолженность - Закредитованность 1240 1
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4839 1
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 3106 1
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6789 1
Авиакомпания - Airline - авиационная компания - авиапредприятие транспортное - авиатранспортное предприятие - авиаперевозчики 967 1
Миграция населения - Миграционные службы 431 1
Пищевая промышленность - Пищевое производство - Продукты питания - Food Industry - Food products - Продовольственные товары - Продовольствие 1079 1
Финансовый сектор - Кредитование - Коллекторское агентство - долговое агентство 423 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11361 1
Известия ИД 683 1
N+1 - Издание 175 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8301 1
VK Skillbox - GeekBrains - Гикбреинс 103 1
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 929 1
Ростех - Росэлектроника - Вега НИЦЭВТ - Научно-исследовательский центр электронной вычислительной техники - Специальное конструкторское бюро № 245 56 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1606 1
Сколтех - Центр прикладного ИИ - Центр прикладного искусственного интеллекта 27 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1212 1
РАН - Российская академия наук 1970 1
РАН ИСП - Институт системного программирования имени В.П. Иванникова Российской академии наук 192 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2107 1
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1243 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1383285, в очереди разбора - 733636.
Создано именных указателей - 182749.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

Техника

Как улучшить сигнал Wi-Fi-роутера: советы ZOOM

Обзор моноблока Acer Aspire C27-1: универсальный офисный компьютер

Самые тонкие телевизоры-картины для установки на стену: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Какие простейшие головоломки не может решить ИИ и почему

Улитка может отрастить свои глаза заново всего за месяц — как это поможет людям?

Археологи нашли татуированную мумию в Сибири — рисункам на ней 2300 лет
Показать еще