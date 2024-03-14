Разделы

Волынкин Илья


УПОМИНАНИЯ


Рост доверия к российским вендорам, инвестиции в DevOps и дефицит ИБ-решений: итоги «Нота День» 1
14.03.2024 МТТ переходит на платформу МТС DataOps Platform для управления данными 1
15.06.2023 МТС переводит бизнес-коммуникации на платформу Webinar 1

Публикаций - 3, упоминаний - 3

Волынкин Илья и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13717 2
МТС - МТТ - Межрегиональный ТранзитТелеком 857 1
МТС Линк - Вебинар.ру - Webinar.ru - Webinar Group - Вебинар Технологии 440 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5135 1
Ростелеком 10106 1
ЭКОПСИ Консалтинг - Ecopsy 17 1
Т1 Холдинг - ИТ-холдинг Т1 356 1
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1675 1
Smart Technologies - Smart technologies Soft - Смарт Текнолоджис Софт - ST Soft - СТ Софт 17 1
Т1 Консалтинг - Т1 Инновации - Техносерв Консалтинг 362 1
РЖД - Российские железные дороги 1968 1
Газпром нефть 650 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 70606 3
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 30395 2
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 16765 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 21944 2
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 22381 2
DevOps - Development и Operations 999 2
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 4788 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6033 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16691 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 55148 1
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8634 1
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 7993 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31280 1
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5712 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28594 1
UC - Unified communications - Унифицированные коммуникации - Интегрированные коммуникации - Коммуникационные сервисы - Unified Communications and Collaboration - Унифицированные коммуникации и совместная работа 2598 1
Телевидение спутниковое - Спутниковое вещание - Satellite television 1387 1
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11911 1
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 6780 1
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 2740 1
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 10872 1
DataOps - Data Operations - Конвейер обработки данных 44 1
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5611 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12048 1
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9120 1
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8775 1
UCaaS - UC-as-a-service - Unified communications as a service - Унифицированные коммуникации по запросу 56 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 16431 1
Инсорсинг - Insourcing - Инхаус-команда - inhouse, in-house разработка в компаниях - внутренний, не выходящий за рамки организации - Самописное ПО - Самописный софт 1249 1
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 3465 1
Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 4190 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 21552 1
Виртуализация - Контейнеризация - виртуализация на уровне операционной системы - Контейнерная виртуализация - Зонная виртуализация - Контейнерные среды - Системы управления контейнерами 1699 1
Data Driven - «управляемый данными» - подход к управлению, основанный на данных 588 1
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7942 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 11077 1
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 6057 1
ОУД - оценочный уровень доверия - Estimated level of trust 423 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14355 1
Кибербезопасность - DevSecOps - Development Security Operations - AppSec - ASPM - Application Security Posture Management 309 1
МТС Cloud - CloudMTS - Облако МТС 319 1
МТС DataOps Platform 6 1
МТС Big Data 299 1
МТС Exolve 97 1
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4957 1
Т1 НОТА Купол 18 1
Yandex B2B Tech - Yandex.Cloud - Яндекс.Облако 562 1
Т1 НОТА ВИЗОР - Т1 EasyTax 47 1
Бровко Александр 10 1
Рыбалко Алексей 1 1
Спирин Антон 84 1
Кабакова Виктория 1 1
Зыков Сергей 2 1
Курасов Александр 1 1
Меньшов Кирилл 128 1
Галеев Артур 13 1
Душа Игорь 23 1
Фетисов Алексей 61 1
Семион Кирилл 39 1
Сорокин Игорь 17 1
Калашников Евгений 13 1
Попов Максим 24 1
Мацыгин Юрий 50 1
Россия - РФ - Российская федерация 152955 3
Армения - Республика 2352 1
Беларусь - Белоруссия 5942 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 44965 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5170 3
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 9709 2
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11280 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14638 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 50255 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17056 1
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6244 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6088 1
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2410 1
Работодатель - Один из субъектов трудового права 2648 1
Бухгалтерия - БФО - Бухгалтерская Финансовая Отчетность 200 1
Налогообложение - ИНН - Идентификационный номер налогоплательщика 822 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11517 1
CPO - Chief People Officer - HR-директор - Директор по персоналу 332 1
ОГРН - основной государственный регистрационный номер записи о создании юридического лица - Федеральный закон 129-ФЗ - О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 215 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1212 1
РАН - Российская академия наук 1970 1
РАН ИСП - Институт системного программирования имени В.П. Иванникова Российской академии наук 192 1
