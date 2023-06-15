МТС переводит бизнес-коммуникации на платформу Webinar

ПАО «МТС», цифровая экосистема, объявляет о переходе на платформу Webinar в качестве основной системы для бизнес-коммуникаций во всех компаниях Группы. Разработчик платформы Webinar Group входит в экосистему МТС. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Решение о переходе на российскую систему для бизнес-коммуникаций было принято на фоне нарастающего тренда на технологическую независимость. Платформа Webinar входит в Единый реестр российского ПО, все ее серверы находятся на территории России. Решение включает в себя сервисы для проведения видеоконференций и вебинаров, интеграции с распространенным программным обеспечением для бизнеса и аппаратными ВКС.

Webinar Group проводит тестирование корпоративного мессенджера собственной разработки. В 2023 г. элементы экосистемы Webinar будут объединены в единую платформу унифицированных коммуникаций (UCaaS-платформу). Ее пользователи получат доступ ко всем необходимым для бизнеса сервисам «в одном окне».

Первыми из дочерних компаний МТС на платформу Webinar перешли оператор мультисервисной сети связи МТТ и облачный провайдер #CloudMTS. Проекты были реализованы в кратчайшие сроки. Провайдер #CloudMTS использует on-premise версию: платформа Webinar разворачивается на собственных серверах компании. Сервис, развернутый таким способом, не уступает облачной версии по функциональности и гибкости. Кроме того, on-premise решение обеспечивает дополнительный уровень защиты данных и позволяет использовать платформу даже без интернет-соединения.

«Мы убеждены, что отечественные ИТ-решения способны повышать эффективность рабочих процессов. При создании технологий российские разработчики ориентируются на законодательство и на потребности бизнеса, уделяя особое внимание информационной безопасности, — отметил директор по продукту Webinar Group Александр Бровко. — Внимание к сохранности данных — важное, но не единственное преимущество российских систем. Например, наши заказчики получают доступ к ряду уникальных функций, в том числе к средствам аналитики и повышения вовлеченности участников мероприятий. Также платформа предоставляет круглосуточную русскоязычную техподдержку».

«Webinar — это безусловный лидер среди российских разработчиков средств видеоконференцсвязи и отличная отечественная альтернатива ушедшим западным сервисам. Это удобное и быстрое решение, которое легко развернуть, настроить и использовать корпоративным клиентам. Благодаря его внедрению, мы в МТТ получили не только бесперебойный инструмент для коммуникаций, но и безопасную цифровую инфраструктуру, независимую от факторов, способных негативно повлиять на ее функционирование извне», — сказал технический директор МТТ Илья Волынкин.

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Публичное акционерное общество «Мобильные телесистемы» (ПАО «МТС») – компания по предоставлению услуг мобильной и фиксированной связи, передачи данных и доступа в интернет, кабельного и спутникового ТВ-вещания; провайдер цифровых сервисов, включая финтех и медиа в рамках экосистем и мобильных приложений; поставщик ИТ-решений в области объединенных коммуникаций, интернета вещей, мониторинга, обработки данных, облачных вычислений, кибербезопасности. В России, Белоруссии и Армении услугами мобильной связи МТС пользуются около 88 млн абонентов.

Webinar Group – российский разработчик платформы для бизнес-коммуникаций и совместной работы. С 2022 г. компания входит в цифровую экосистему группы МТС. Webinar Group предлагает решения для проведения онлайн-встреч и совещаний, вебинаров, организации обучения, а также проведения крупных виртуальных и гибридных мероприятий. Сервисы зарегистрированы в реестре отечественного ПО и имеют собственную серверную инфраструктуру на территории России. За год на платформе проходит около 2 млн онлайн-мероприятий, в которых принимают участие до 30 млн участников.