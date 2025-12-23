Разделы

ЭКОПСИ Консалтинг Ecopsy

ЭКОПСИ Консалтинг - Ecopsy

ЭКОПСИ —  российская компания в сфере управленческого и HR-консалтинга

СУДЕБНЫЕ ДЕЛА

Всего 2 дела, на cумму 7 473 692 ₽*

Судебные дела (2) на сумму 7 473 692 ₽*
в качестве истца (1) на сумму 200 000 ₽*
* Отображена общая сумма требований всех кредиторов по всем судебным делам, в рамках которых компания подавала требования к своим должникам — организациям. При этом, общая сумма требований всех кредиторов по делу о банкротстве не тождественна сумме требования одного конкретного кредитора, кредиторов в одном таком деле может быть несколько десятков, а размеры сумм требований одних могут быть больше или меньше размеров требований других кредиторов.

СОБЫТИЯ

23.12.2025 Секретный помощник: каждый третий россиянин из тех, кто пользуется ИИ на работе, не рассказывает об этом коллегам 1
02.12.2025 ИТ-специалисты все чаще выбирают промышленный сектор: исследование фиксирует смену карьерных приоритетов 1
Рост доверия к российским вендорам, инвестиции в DevOps и дефицит ИБ-решений: итоги «Нота День» 1
03.06.2025 Ударило, где не ждали. Дефицит программистов тормозит цифровизацию промышленности России 1
26.02.2025 Эксперты ЭКОПСИ исследовали культуру лидеров российского ИТ-рынка 1
10.04.2024 Russia DevOps Report 2023: рынок готов к принятию отечественное ПО, но медлит с реальной миграцией 1
09.12.2023 Какие цифровые сервисы помогут привлечь в компанию лучших специалистов 1
28.11.2023 Positive Technologies в 2023 г. растет в 2,5 раза быстрее рынка 1
18.05.2020 «ЭР-Телеком» начинает HR-трансформацию с SAP SuccessFactors 1
10.03.2020 «Нефтетранссервис» создал прозрачную систему постановки целей и оценки эффективности в облаке SAP 1
18.09.2017 SAP SuccessFactors ускорил оценку достижений персонала в «ФосАгро» 2
04.07.2017 Доля женщин среди топ-менеджеров в российской радиоэлектронике доросла до 3% 2
15.11.2016 Ticketland.ru внедряет решение SAP для управления персоналом 3
09.08.2016 «Крок» начинает обучать персонал и клиентов с помощью SAP SuccessFactors 1
11.04.2016 Touch Bank управляет потенциалом и эффективностью персонала на базе SAP SuccessFactors 1
27.02.2013 ИТ-компании признаны лучшими работодателями 2012 г. 2
16.04.2012 Бизнес послезавтра: управляй ERP через Kinect и Facebook 1
15.12.2008 Microsoft Dynamics University: в России за год подготовлено 300 ИТ-специалистов 1
27.08.2007 В «Скай Линк - Ижевске» назначен генеральный директор 1

ЭКОПСИ Консалтинг и организации, системы, технологии, персоны:

SAP SE 5439 7
SAP CIS - САП СНГ 864 6
Microsoft Corporation 25260 4
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5292 4
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14308 3
Т1 Холдинг - ИТ-холдинг Т1 402 2
Ростелеком 10332 2
9030 2
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1704 2
ПроСофт - ProSoft 82 1
Специальные технологии 68 1
Радар ММС НПП - Научно-производственное предприятие 22 1
Т2 - Т2 Мобайл - СкайЛинк - Сотовая связь Удмуртии - Удмуртские сотовые сети 27 1
МТС - МТС Удмуртия - ЦСУ-900 - Цифровые Сети Удмуртии-900 8 1
Axenix - Аксеникс - АксТим - AxTeam - ex-Accenture Russia - Аксенчер Россия ПЛС 208 1
Arcsinus - Арксинус 9 1
Reynolds and Reynolds - Incadea - Инкадеа рус - BrightConsult Incadea Group - БрайтКонсалт Инкадеа Групп 27 1
ProfSoft - ПрофСофт 2 1
Smart Technologies - Smart technologies Soft - Смарт Текнолоджис Софт - ST Soft - СТ Софт 23 1
МегаФон 9945 1
IBM - International Business Machines Corp 9556 1
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru - Dom.ru 882 1
Крок - Croc 1815 1
Т2 - Т2 Мобайл - СкайЛинк - Skylink - Московская сотовая связь (МСС) - Аларис 1415 1
Элемент ГК - Микрон - Micron 1587 1
Ростех - Автоматика - НИИ Масштаб - Научно-исследовательский институт 131 1
Ростех - КРЭТ - Концерн Радиоэлектронные Технологии 93 1
InfoWatch - Инфовотч 1093 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9206 1
Google LLC 12283 1
EPAM Solutions - EPAM Systems - Effective Programming for America 418 1
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1838 1
PwC - PricewaterhouseCoopers - Coopers & Lybrand - Price Waterhouse 690 1
Росатом - КИС НПО - Kraftway - Крафтвэй корпорэйшн ПЛС 624 1
Корус Консалтинг ГК 1347 1
Ланит - Норбит - Norbit 407 1
Microsoft Russia - Майкрософт Россия 832 1
НКК - ГКС - TopS Consulting - ТопС Консалтинг - TopS Business Integrator - TopS BI - ТопС Бизнес Интегратор - ТопС ФинСистемс - АНД проджект - TopS System Interator - eTopS Consulting - Training Line Центр бизнес-обучения 608 1
Омникомм - Omnicomm 169 1
Odyssey Consulting Group - Одиссей Консалт - Columbus East - Columbus Russia - Columbus IT Partner - Колумбус Ай Ти Партнер 340 1
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 678 2
НефтеТрансСервис - НТС 7 1
Cirque du Soleil - Цирк дю Солей 6 1
ВТБ СД - ВТБ Специализированный депозитарий 37 1
BBDO Group - BBDO Instinсt 36 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8219 1
ФосАгро 153 1
МТС - Экосистема МТС - МТС Медиа - МТС Энтертейнмент - МДТЗК - Московская дирекция театрально-концертных и спортивно-зрелищных касс - Ticketland.ru 50 1
СОГАЗ Страховая Группа - Страховое общество газовой промышленности 261 1
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 562 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3004 1
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 279 1
ГПБ ЭТП - Электронная торговая площадка Газпромбанк 52 1
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 570 1
Delimobil - Делимобиль - Каршеринг Руссия - Каршайнмойка - оператор каршеринга 97 1
РЖД - Российские железные дороги 2007 1
Газпром нефть 671 1
Спортмастер - Sportmaster 193 1
Zenden Group - Дом одежды 65 1
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1324 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1662 1
Netflix - онлайн-кинотеатр 507 1
Северсталь ПАО - Severstal 564 1
ТМК - Трубная металлургическая компания 123 1
Ward Howell 15 1
Евросоюз - Eurostat - Евростат - Европейское статистическое агентство - Статистическая служба Европейского союза 31 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6292 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5261 1
ЦСР - Центр стратегических разработок 162 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 912 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3458 1
ТПП Москвы - Московская торгово-промышленная палата - МТПП 60 1
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 3714 10
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73442 10
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23061 8
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34054 6
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57459 5
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 11475 5
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 18322 5
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5669 4
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14911 4
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 9792 4
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23228 4
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 17171 3
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 7633 3
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 31834 3
HRM - КЭДО - Кадровый электронный документооборот - HR document management - кадровое делопроизводство 1007 2
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22006 2
Налогообложение - Налоговый мониторинг - Налоговый контроль 219 2
Мониторинг - система постоянного наблюдения за явлениями и процессами 622 2
HRM - Расчет заработной платы - Payroll calculation - Учет труда и заработной платы 1169 2
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12292 2
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12016 2
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10138 2
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5281 2
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 8482 2
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13363 2
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31998 2
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7303 2
MedTech - Medical (HealthTech, e-Health, Digital Health) technology - МедТех - Цифровое (электронное) здоровье - Цифровизация здравоохранения (медицины) - Цифровые медицинские инструменты - Медицинские информационные продукты - Медицинская информатика 1729 2
LCNC - No-Code - интуитивно понятный и простой интерфейс для создания пользовательских веб-приложений 1278 2
Радиоэлектроника - Радиоэлектронная отрасль - Радиоэлектронные средства (РЭС) - Радиоаппаратура - Radioelectronics - Радиоинженер - Инженер электронной техники - Электронная компонентная база - электронные компоненты - радиодетали - радиооборудование 1836 2
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3411 2
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8931 2
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 6919 2
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 3407 2
HRM - СЗП - Система зарплатных проектов - ФОТ - Фонд оплаты труда 1486 2
DevOps - Development и Operations 1075 2
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8184 2
Framework - Фреймворк - программная платформа, определяющая структуру программной системы 769 1
Человеческие ресурсы - Подбор персонала (кадров) - Outstaffing and smartstaffing - Аутстаффинг и смартстаффинг 200 1
EIP - Enterprise Information Portal - Корпоративный информационный портал - портальные решения - веб-интерфейс для доступа сотрудника к корпоративным данным и приложениям 1152 1
SAP SuccessFactors - SAP SF 166 6
Т1 НОТА ВИЗОР - Т1 EasyTax 47 2
Microsoft Windows 2000 8663 2
Microsoft Dynamics AX - Microsoft Business Solutions Axapta 941 2
Microsoft Dynamics CRM 547 2
Microsoft Dynamics 1186 2
Yandex B2B Tech - Yandex.Cloud - Яндекс.Облако 616 2
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5191 2
Microsoft Dynamics Sure Step - MDSS 11 1
Т1 НОТА МОДУС - Т1 CRM 70 1
SAP JAM 8 1
МТС Exolve 125 1
Т1 НОТА - Т1 Иннотех - Дион ВКС - Dion MCU 138 1
Т1 НОТА - Т1 Сфера - T1 SFERA - T1 - Scaled Framework for Enterprise Resilience and Agility 7 1
Т1 НОТА - Т1 Иннотех - Комитет Онлайн 22 1
FreePik 1456 1
Positive Technologies - PT NGFW - PT Next-Generation Firewall 75 1
Норникель - Суперника 12 1
Т1 НОТА Купол 20 1
Positive Technologies - PT Container Security 19 1
SAP SuccessFactors PGM - SAP SuccessFactors Performance and Goals Management 5 1
OTP Group - ОТП Банк - Touch Bank 41 1
Microsoft Office 3966 1
Amadeus Certified - Amadeus Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 267 1
Microsoft SharePoint Foundation - Microsoft SharePoint Products and Technologies 1479 1
Microsoft Dynamics NAV - Microsoft Business Solutions Navision - Attain 559 1
Microsoft Kinect 200 1
Positive Technologies - PT AF - PT Application Firewall - PT Application Firewall Cloud DDoS Protection 157 1
CNews - CNewsMarket - ИТ-маркетплейс 667 1
Positive Technologies - PT SIEM - MP SIEM - MaxPatrol SIEM - MaxPatrol Security Information and Event Management - MaxPatrol EDR 435 1
Шарак Андрей 66 3
Калашников Евгений 13 2
Колосницына Майя 2 2
Финкельштейн Григорий 3 2
Петунин Алексей 58 2
Юрьев Илья 47 1
Игнатова Мария 81 1
Геклер Алена 30 1
Филимонов Сергей 46 1
Пантелеев Илья 25 1
Попов Максим 26 1
Галеев Артур 13 1
Душа Игорь 23 1
Великанова Алла 3 1
Луганцев Александр 51 1
Водянов Владимир 36 1
Курочкин Алексей 16 1
Вировец Юрий 20 1
Баранников Петр 3 1
Хабарова Полина 8 1
Абрамов Роман 6 1
Константинова Виктория 2 1
Токарев Никита 7 1
Белеванцев Андрей 2 1
Кузин Андрей 9 1
Соковиков Сергей 1 1
Россиев Сергей 1 1
Голуб Павел 7 1
Зыков Сергей 2 1
Семион Кирилл 43 1
Рощина Наталья 3 1
Ткачева Оксана 2 1
Наумов Владимир 18 1
Попова Анастасия 6 1
Кочетков Александр 5 1
Сорокин Игорь 22 1
Иргазиев Алишер 2 1
Логунова Галина 1 1
Григорян Александр 14 1
Витяев Сергей 2 1
Россия - РФ - Российская федерация 157320 13
Украина - Одесса 196 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18260 1
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3050 1
Китай - Тайвань 4138 1
Россия - ПФО - Удмуртия - Удмуртская Республика 885 1
Россия - УФО - Екатеринбург 4291 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53497 1
Россия - СФО - Томская область - Томский район - Томская агломерация 972 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13568 1
Великобритания - Лондон 2409 1
Греция - Греческая Республика 995 1
Азия Юго-Восточная - ЮВА - Индокитай 1182 1
Америка Латинская 1886 1
Индийский океан - Персидский залив 219 1
Африка - Африканский регион 3572 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45831 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15178 7
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8247 6
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51333 5
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17431 5
Работодатель - Один из субъектов трудового права 2811 4
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31958 4
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 3234 4
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 10344 4
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55080 3
HRM - Корпоративная культура - Организационная культура - Corporate culture 355 3
KPI - Key Performance Indicators - КПИ - Ключевые индикаторы производительности - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 1552 3
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6341 2
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10543 2
Национальный проект - Производительность труда и поддержка занятости - Производительность.рф - Эффективная и конкурентная экономика 995 2
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6372 2
Финансовые показатели - Financial indicators 2703 2
Себестоимость - cost price - стоимостная оценка текущих затрат предприятия на производство и реализацию продукции 1427 2
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10760 2
HRM - KPI - Мотивация персонала - Staff motivation 594 2
Поколение Y - Поколение "Игрек" - поколение Миллениума - поколение миллениалов, «некст», сетевое поколение - поколение людей, родившихся с начала 1980-х до середины 1990-х годов 144 2
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26027 2
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2497 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11778 2
CPO - Chief People Officer - HR-директор - Директор по персоналу 363 2
Чёрный ящик - Метод чёрного ящика 291 1
Поколение Z - Generation Z- зумеры - Homelanders, Homeland Generation, Zoomers или New Silent Generation - поколение людей, родившихся со второй половины 1990х по первую половину 2010х (с 1996 по 2010 года) 265 1
Трудозатраты - количество времени, необходимое для изготовления одной детали или совершения одной операции одному работнику 119 1
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2589 1
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 2920 1
Энергетика - Energy - Energetically 5531 1
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3189 1
Металлургия - Металлургическая промышленность - Metallurgical industry - День металлурга - третье воскресенье июля - металлоторговля 690 1
Химическая промышленность - Chemical industry 290 1
Транспорт - Средства индивидуальной мобильности - Велосипед - Самокат - колёсное транспортное средство 797 1
Здравоохранение - Паника - паническая атака - Фобия - боязнь - phobia - fear - иррациональный неконтролируемый страх или устойчивое переживание излишней тревоги 878 1
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 2972 1
HRM - Training management system, TMS - Система управления деятельностью по обучению - Coaching - Коучинг - Обучение сотрудников - Повышения компетенций персонала - Профессиональное развитие сотрудников и организация обучения персонала - Цифровой путь 2187 1
Туризм деловой - Corporate travel - Командировки - Системы управления командировками - Деловые поездки 1323 1
Консалтинг управленческий - Реструктуризация - Restructuring - Реорганизация - Reorganization 2330 1
Здравоохранение - усталость - утомление - сонливость - потеря внимания 642 1
TechMedia - Habr - Хабр - Хабрахабр 127 1
Ведомости 1251 1
ИИМР - Институт изучения мировых рынков 1 1
GfK Group - GfK-Nürnberg Gesellschaft für Konsumforschung - GfK Rus - ГФК-Русь 248 1
IDC - International Data Corporation 4943 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3758 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1270 3
РАН ИСП - Институт системного программирования имени В.П. Иванникова Российской академии наук 202 2
Microsoft Dynamics Academic Alliance - MSDAA - Microsoft Dynamics University 5 1
ИжГТУ имени М.Т. Калашникова - Ижевский государственный технический университет имени М.Т. Калашникова 31 1
Ростех - Электроника ЦНИИ - Центральный научно-исследовательский институт экономики, систем управления и информации "Электроника" 33 1
ТГУ - Томский государственный университет 211 1
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 985 1
РАН - Российская академия наук 2017 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2140 1
