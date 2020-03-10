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«Нефтетранссервис» создал прозрачную систему постановки целей и оценки эффективности в облаке SAP

Интеграция Бизнес-приложения Внедрения Облака

«Нефтетранссервис», российский оператор железнодорожного подвижного состава, построил современную систему постановки целей и оценки эффективности сотрудников на базе решения SAP SuccessFactors. Партнером по внедрению выступила компания «Экопси».

Перед «Нефтетранссервисом» стояла задача выстроить понятные и простые системы расчета результативности и премирования, где четко прослеживается взаимосвязь между выполненными целями и размером вознаграждения. За сравнительно небольшой промежуток времени компания выросла в десятки раз, масштабы деятельности серьезно изменились, а процедуры оставались прежними. В таких условиях существующий процесс постановки целей перестал соответствовать динамике развития и не позволял качественно и своевременно отслеживать эффективность сотрудников. Невозможно было мониторить в режиме реального времени достижения и оценивать результативность, отсутствовала возможность диалога между руководителем и подчиненным, существовали размытые критерии оценки, большой объем бумажной работы и не было единой системы хранения данных.

После внедрения SAP SuccessFactors Performance and Goals Management стало возможным на регулярной основе отслеживать цели с актуальным статусом в любой момент времени как подчиненным, так и руководителем, оперативно получать аналитику по отдельному сотруднику и по команде в целом. Интерфейс стал более простым и удобным в использовании. В результате сократилось количество бумажной и рутинной работы, процесс оценки сотрудника сократился с двух месяцев до двух недель. Таким образом, на базе SAP SuccessFactors компании удалось за полгода выстроить целостный HR-процесс по постановке целей, мониторингу их достижения и оценке.

«Компания получила эффективный инструмент, который позволяет каждому сотруднику видеть свои цели и достигнутые результаты по ним. У руководителя появилась возможность осознанно управлять эффективностью своей команды, влиять на динамику достижения результата, видеть объективную оценку своей работы. В целом компания достигла прозрачности и эффективности в процессе управления результативностью сотрудников. Хочу выразить большую благодарность компании «Экопси» за помощь в налаживании процессов на базе SAP SuccessFactors», – сказала Ирина Белова, начальник управления по работе с персоналом и организационному развитию компании «Нефтетранссервис».

«Компаниям уже недостаточно просто автоматизировать процесс выплаты заработной платы или получения справок. В условиях быстрого роста и активной конкуренции на первый план выходят люди и возможность мотивировать и удерживать в компании самых целеустремленных и талантливых. HR-платформа SAP позволяет сотрудникам компании фокусироваться на главном, не тратя много времени на рутинную работу, что, в свою очередь, помогает быстрее достигать поставленных бизнес-задач», – отметил Алексей Петунин, заместитель генерального директора SAP CIS.

«Команда заказчика в ходе проекта проделала огромную работу, отточив методологию и выверив детали процессов постановки целей и регулярной оценки. В системе реализованы некоторые уникальные решения: например, она позволяет руководителям мониторить результативность сотрудников на ежемесячной основе и запускать дополнительный цикл оценки по наиболее результативным с участием вышестоящих руководителей. В системе реально живут руководители и сотрудники, используя ее как практичный инструмент. Процесс управления эффективностью в компании "Нефтетранссервис" вышел на совершенно иной уровень зрелости благодаря автоматизации», – отметила Майя Колосницына, партнер «Экопси».

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