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Рощина Наталья



24.12.2024 ИТ-курсы больше не нужны. Теперь на работу хотят брать студентов и выпускников нормальных вузов 1
20.09.2024 «ОТП Банк» внедрил нейросети для оптимизации подбора персонала 1
11.04.2016 Touch Bank управляет потенциалом и эффективностью персонала на базе SAP SuccessFactors 1

Публикаций - 3, упоминаний - 3

Рощина Наталья и организации, системы, технологии, персоны:

ЭКОПСИ Консалтинг - Ecopsy 15 1
SAP CIS - САП СНГ 854 1
SAP SE 5277 1
OTP Group - ОТП Банк - Инвестсбербанк 240 2
Superjob - Суперджоб 503 1
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 794 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50407 3
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 2782 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30690 2
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 2985 1
ВКСС - Ведомственные и корпоративные информационные системы, сети и средства связи - Корпоративная сеть - Corporate Network 651 1
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5249 1
Человеческие ресурсы - Подбор персонала (кадров) - Набор персонала - Поиск работы - Recruitment - Рекрутинг - Рекрутмент - Applicant Tracking System, ATS - Система управления кандидатами - Система автоматизации рекрутинга 1055 1
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная) аналитика 3156 1
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 4992 1
MLOps - LLM - Large Language Model - большая языковая модель - Prompt engineering - Промпт-инжиниринг 236 1
HRM - КЭДО - Кадровый электронный документооборот - HR document management - кадровое делопроизводство 808 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13365 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21135 1
CPM - Corporate Performance Management - EMP - Enterprise Performance Management - Управление эффективностью организации 548 1
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13932 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10158 1
Avito - Авито работа - Авито подработка 188 1
SAP JAM 8 1
OTP Group - ОТП Банк - Touch Bank 41 1
Microsoft Windows 2000 8661 1
SAP SuccessFactors - SAP SF 161 1
Шарак Андрей 62 1
Россия - РФ - Российская федерация 144215 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 47991 3
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13489 2
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16301 1
Трудозатраты - количество времени, необходимое для изготовления одной детали или совершения одной операции одному работнику 102 1
KPI - Key Performance Indicators - КПИ - Ключевые индикаторы производительности - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 1366 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 7834 1
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 2801 1
Коммерсантъ - Издательский дом 1860 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1335485, в очереди разбора - 773260.
Создано именных указателей - 166197.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

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