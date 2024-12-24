Разделы

Бизнес Кадры Цифровизация ИТ в банках
|

ИТ-курсы больше не нужны. Теперь на работу хотят брать студентов и выпускников нормальных вузов

Работодателей перестали интересовать ИТ-джуны, прошедшие онлайн-курсы. Они предпочитают не тратиться на них и нанимать на работу вместо них выпускников профильных вузов и специальностей. Из них они выращивают нужных именно им специалистов, но на это могут уйти годы.

Зачем учиться месяц, когда можно пять лет

Работодатели потеряли интерес к начинающим ИТ-специалистам (джунам), получившим соответствующую специальность благодаря онлайн курсам. Это видно, в том числе, и по тому, что с начала 2024 г. предлагаемые джунам зарплаты выросли лишь на 12%, приводит «Коммерсант» статистику «Авито Работы».

Другими словами, прирост зарплат начинающих ИТ-специалистов лишь немного опережает инфляцию, которая к середине декабря 2024 г. составляла около 9,5%. Эксперты портала SuperJob сообщили изданию, что подобная ситуация может быть следствием именно «пресыщения рынка труда выпускниками интернет-курсов без практического опыта работы».

Теперь работодателей больше интересуют выпускники и студенты крупнейших вузов, поскольку после учебы у них на руках не только диплом, но и «солидное портфолио проектов». В SuperJob отметили, что работодатели в целом стали более избирательными, и теперь они больше ориентированы на практический опыт начинающих сотрудников.

Вырастить своего

Многие работодатели видят во вчерашних и даже в нынешних студентах работников, которых можно «вырастить под себя», то есть из которых можно слепить специалиста с оптимально подходящим набором знаний и умений. В большей степени это касается банков – как пишет «Коммерсант», все реже они хотят «переплачивать за сотрудников без опыта работы» и потому все чаще «готовы участвовать в выращивании собственных нужных специалистов».

pro6.jpg

Нейросеть «Кандинский»
Банки хотят самостоятельно растить ИТ-специалистов, и потому им нужны студенты вузов

Но, не вкладывая деньги в зарплаты ИТ-джунов, прошедших интернет-курсы, банки в итоге инвестируют свое время в экс-студентов. Связано это с тем, что на «выращивание» из них нужных банкам специалистов может уйти от трех до пяти лет, отметили собеседники издания.

Аппетит приходит во время еды

В процессе своей стремительной цифровизации российские банки постоянно наращивают спрос на ИТ-специалистов. HeadHunter привел статистику, согласно которой в конце 2024 г. российские кредитные организации опубликовали 7800 вакансий для них.

Для сравнения, это на 19% больше в сравнении с началом 2024 г. А ежели сравнить с 2023 г., то рост составит 10%.

У SuperJob и «Авито Работы» схожая статистика – по данным обоих порталов, количество открытых ИТ-вакансий в банках за 2024 г. выросло на 12% год к году.

Представители банков не стали отрицать очевидное и подтвердили, что очень нуждаются в ИТ-специалистах. Крупным финорганизациям и вовсе нужны тысячи таких работников, если судить по количеству открытых вакансий.

Принимают не всех

Важно подчеркнуть, что банки интересуются представителями далеко не всех ИТ-профессий. Более того, среди них даже есть фавориты – например, в 2023 г. наиболее востребованными были системные аналитики, а в 2024 г. с первого места их сместили тестировщики, сообщила «Коммерсанту» руководитель дирекции по персоналу и организационному развитию ОТП-банка Наталья Рощина.

Статистика профильных порталов это подтверждает. За последний год количество открытых вакансий тестировщиков в России показало 137-процентный рост, а вакансий для аналитиков – 39-процентный (данные «Авито Работы»).

Полина Абаимова, Softline: Kubernetes выиграл в негласной гонке оркестраторов, поэтому мы развиваем данное направление
Маркет

По оценкам собеседников издания, тренд на цифровизацию сохранится и в 2025 г., что приведет к дополнительному росту спроса на ИТ-специалистов. Управляющий партнер компании TopContact Executive Search Артур Шамилов сообщил «Коммерсанту», что их нехватка в России составляет около 500 тыс. человек, и что ее можно будет закрыть «или подготовкой новых внутренних кадров, или приглашением специалистов из других стран, но последний вариант имеет свой объективный предел». CNews писал, что российские компании уже привлекают к работе африканских ИТ-шников, что помогает им не только бороться с дефицитом кадров, но и экономить на зарплатах, так как иностранным ИТ-специалистам в России платят меньше, чем отечественным.

На фоне всего этого банки продолжат вкладываться в собственные образовательные программы и внутренние центры подготовки. «Усиление такой стратегии позволит вырастить нужных специалистов "внутри" и снизить риски, связанные с внешней конкуренцией», – сказала «Коммерсанту» управляющий партнер IPM Consulting Анастасия Владимирова.

Геннадий Ефремов

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Сергей Голицын, Т1 ИИ: Есть стереотип, что ИИ доступен только крупным компаниям с большими бюджетами. Это не так

Илон Маск призвал не помогать «Википедии». Он даст $1 млрд, если ее на год переименуют в «Членопедию»

Главные научные открытия 2024 года для ИКТ-отрасли: выбор CNews

VK запустила платформу OpenVK для совместной работы над ПО с открытым кодом

10 шагов: создаем защищенный корпоративный файлообменник

Знаменитый стартап по производству электросамолетов закрылся, проработав 10 лет

Конференции

Business Process Management 2025

Технологии искусственного интеллекта 2025

Цифровизация HR 2025
Показать еще

MARKET.CNEWS

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

Техника

Как организовать для компании квиз или викторину самостоятельно: лучшие сайты и приложения

Обзор Jimmy PW11 Pro Max: беспроводной моющий пылесос 5-в-1 с функцией самоочистки

Лучшие флагманские смартфоны 2024 года: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

35 000-летний котенок саблезубого тигра с сохранившимися усами найден в вечной мерзлоте в Сибири

Археологи обнаружили затерянную африканскую цивилизацию размером с Трою

11 необычных инопланетных миров, которые на самом деле существуют
Показать еще