Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 182749
ИКТ 14208
Организации 11040
Ведомства 1488
Ассоциации 1061
Технологии 3505
Системы 26184
Персоны 78532
География 2944
Статьи 1553
Пресса 1253
ИАА 717
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2715
Мероприятия 871

Белеванцев Андрей


УПОМИНАНИЯ


Рост доверия к российским вендорам, инвестиции в DevOps и дефицит ИБ-решений: итоги «Нота День» 1
09.12.2016 ИСП РАН представил российское ПО в рамках Первой открытой научно-практической конференции 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Белеванцев Андрей и организации, системы, технологии, персоны:

Samsung Electronics 10490 1
HP - Hewlett-Packard 3635 1
Nvidia Corp 3649 1
Dell EMC 5060 1
VK - Mail.ru Group 3504 1
Intel Corporation 12420 1
ПВС - СиПроВер 2 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5135 1
Ростелеком 10106 1
ЭКОПСИ Консалтинг - Ecopsy 17 1
Т1 Холдинг - ИТ-холдинг Т1 356 1
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1675 1
Smart Technologies - Smart technologies Soft - Смарт Текнолоджис Софт - ST Soft - СТ Софт 17 1
Т1 Консалтинг - Т1 Инновации - Техносерв Консалтинг 362 1
РЖД - Российские железные дороги 1968 1
Газпром нефть 650 1
Texterra - Веб-Агентство Текстерра 3 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3196 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4658 1
Федеральное правительство Германии - Бундесвер - Bundeswehr - Germany Federal Ministry of Defence - Вооружённые силы Федеративной Республики Германия - Правоохранительные органы Германии 58 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 21944 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 70606 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 30395 2
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7138 1
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11071 1
DevOps - Development и Operations 999 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 16431 1
Инсорсинг - Insourcing - Инхаус-команда - inhouse, in-house разработка в компаниях - внутренний, не выходящий за рамки организации - Самописное ПО - Самописный софт 1249 1
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 3465 1
Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 4190 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 21552 1
Виртуализация - Контейнеризация - виртуализация на уровне операционной системы - Контейнерная виртуализация - Зонная виртуализация - Контейнерные среды - Системы управления контейнерами 1699 1
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7942 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 11077 1
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 6057 1
ОУД - оценочный уровень доверия - Estimated level of trust 423 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16691 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14355 1
Кибербезопасность - DevSecOps - Development Security Operations - AppSec - ASPM - Application Security Posture Management 309 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 22381 1
HRM - КЭДО - Кадровый электронный документооборот - HR document management - кадровое делопроизводство 957 1
CI/CD - Continuous integration & Continuous delivery - Непрерывная интеграция и доставка ПО 403 1
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 3383 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 32969 1
Налогообложение - Налоговый мониторинг - Налоговый контроль 202 1
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4957 2
Google Android 14473 1
РАН ИСП - Svace 16 1
Samsung Electronics - Tizen OS - Linux 251 1
МТС Exolve 97 1
Т1 НОТА Купол 18 1
Yandex B2B Tech - Yandex.Cloud - Яндекс.Облако 562 1
Т1 НОТА ВИЗОР - Т1 EasyTax 47 1
Лютиков Виталий 23 1
Аветисян Арутюн 39 1
Рыбалко Алексей 1 1
Спирин Антон 84 1
Кабакова Виктория 1 1
Зыков Сергей 2 1
Курасов Александр 1 1
Меньшов Кирилл 128 1
Галеев Артур 13 1
Душа Игорь 23 1
Фетисов Алексей 61 1
Семион Кирилл 39 1
Сорокин Игорь 17 1
Калашников Евгений 13 1
Попов Максим 24 1
Мацыгин Юрий 50 1
Россия - РФ - Российская федерация 152955 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52982 1
Канада 4953 1
Южная Корея - Республика 6791 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 44965 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31060 1
Механика - раздел физики, наука, изучающая движение материальных тел и взаимодействие между ними 1436 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6177 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 53877 1
Математика - Mathematics - Математическое моделирование - Mathematical modeling 983 1
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 2878 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 9709 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14638 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 50255 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17056 1
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6244 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6088 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5170 1
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2410 1
Работодатель - Один из субъектов трудового права 2648 1
Налогообложение - ИНН - Идентификационный номер налогоплательщика 822 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11517 1
CPO - Chief People Officer - HR-директор - Директор по персоналу 332 1
ОГРН - основной государственный регистрационный номер записи о создании юридического лица - Федеральный закон 129-ФЗ - О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 215 1
Huawei RRI - Huawei Russian Research Institute 10 1
РАН - Российская академия наук 1970 2
РАН ИСП - Институт системного программирования имени В.П. Иванникова Российской академии наук 192 2
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 646 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1606 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1052 1
IPN - Instituto Politecnico Nacional - Национальный политехнический институт Мексики 1 1
РАН УрО ИММ - Институт математики и механики Уральского отделения Российской академии наук 9 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1212 1
University of Zagreb - Загребский университет 7 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1383222, в очереди разбора - 733573.
Создано именных указателей - 182749.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Техника

Как улучшить сигнал Wi-Fi-роутера: советы ZOOM

Обзор моноблока Acer Aspire C27-1: универсальный офисный компьютер

Самые тонкие телевизоры-картины для установки на стену: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Какие простейшие головоломки не может решить ИИ и почему

Улитка может отрастить свои глаза заново всего за месяц — как это поможет людям?

Археологи нашли татуированную мумию в Сибири — рисункам на ней 2300 лет
Показать еще