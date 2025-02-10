Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 168302
ИКТ 13085
Организации 10264
Ведомства 1444
Ассоциации 970
Технологии 3387
Системы 25072
Персоны 71808
География 2736
Статьи 1507
Пресса 1182
ИАА 683
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2566
Мероприятия 843

Т1 НОТА ВИЗОР Т1 EasyTax


Комплексное решение ИТ-компании НОТА (Холдинг Т1) НОТА ВИЗОР (ex. Т1 EasyTax) представляет собой витрину данных с прямым подключением к АИС «Налог-3», что является обязательным требованием для участия в налоговом мониторинге с 2024 года. Его функциональность включает в себя систему внутреннего контроля, возможность публикации сведений бухгалтерского и налогового учетов, механизм распознавания налоговых регистров, журнал действий пользователей и налогового инспектора, электронный документооборот, организованное корпоративное хранилище


10.02.2025 ГК Softline и НОТА объявили о стратегическом партнерстве 1
21.10.2024 «Нота Визор» подтвердил совместимость с экосистемой Deckhouse 1
03.10.2024 LDM и «Нота» упростят переход на налоговый мониторинг 1
04.09.2024 «Нота визор» — один из лидеров рейтинга решений по переходу на налоговый мониторинг 1
30.08.2024 Market.CNews опубликовал первый в России рейтинг решений по налоговому мониторингу 2024 1
26.07.2024 «Нота Визор» расширила сеть партнёров-дистрибьюторов 1
Рост доверия к российским вендорам, инвестиции в DevOps и дефицит ИБ-решений: итоги «Нота День» 1
23.05.2024 «Почта России» и НОТА объединят усилия в сфере кибербезопасности и корпоративных коммуникаций 2
02.05.2024 Обновления в «Нота Визор» учитывают новые требования ФНС к мотивированному мнению 1
23.04.2024 DION доступен на отечественных смартфонах на «Авроре» благодаря «Авроид Платформе» 2
10.04.2024 Russia DevOps Report 2023: рынок готов к принятию отечественное ПО, но медлит с реальной миграцией 2
02.04.2024 Выручка холдинга Т1 превысила 222 млрд рублей 2
21.03.2024 «Ростелеком» и НОТА будут совместно продвигать цифровые продукты для бизнеса 2
Юрий Мацыгин, НОТА: Российские инхаус-решения не имеют аналогов на мировом рынке 2
18.03.2024 Вендор НОТА подтвердил совместимость DION и «Ред ОС» 2
08.02.2024 Вендор НОТА автоматизировал процесс найма в компании «Силовые машины» 2
01.02.2024 «Почта России» внедряет корпоративную аналитическую систему российского вендора НОТА 1
15.01.2024 Российские школы и вузы получили доступ к DION 1
26.12.2023 НОТА (холдинг «Т1»): растет спрос на ПО для автоматизации взыскания 2
14.12.2023 «Нота визор» представил облачный сервис для простого подключения к налоговому мониторингу 3
28.11.2023 НОТА и Smart technologies Soft расширяют возможности для разработки облачных решений нового поколения 2
27.11.2023 «Норбит» и НОТА развивают бизнес-партнерство 2
24.11.2023 37% российских компаний отслеживают весь клиентский путь 2
21.11.2023 Объявлены лауреаты CNews Awards 2023 2
10.11.2023 «Нота» и «Почта банк» расширяют сотрудничество 2
12.10.2023 70% популярных в России BI-систем разработаны зарубежными вендорами 1
31.08.2023 Передовая инженерная школа НовГУ внедрит инструменты платформы «Сфера» 1
Импортозамещение: итоги и планы 2
28.07.2023 Раймонд Иссако -

Раймонд Иссако, Т1 EasyTax: Чтобы стать участником налогового мониторинга, не нужны крупные инвестиции в ИТ-решения

 4
10.07.2023 DION станет доступен по модели on-premise 1
27.06.2023 Обновленная CRM-система от НОТА повысит эффективность процесса заключения сделок 1
16.06.2023 Холдинг «Т1» запускает собственного разработчика «Нота» 1
19.01.2023 «Почта банк» подключился к системе налогового мониторинга 3
27.12.2022 Доклады, мозговой штурм и кейс-батл: как прошел слет группы Т1 1
30.11.2022 «Т1 консалтинг» повышает эффективность ИТ-поддержки для издательства «Эксмо» 1
24.11.2022 «Т1 консалтинг» автоматизировала бизнес-функции программы Министерства финансов России «Национальная лотерея» 1
07.11.2022 Т1 CRM — лауреат премии CNews Awards 2022 1
01.09.2022 «Т1 консалтинг» запустил корпоративный онлайн-университет 1
19.07.2022 «Т1 консалтинг» и ELMA расширяют сотрудничество на проектах по импортозамещению ПО 1
18.07.2022 Платформа Т1 EasyTax включена в Единый реестр отечественного ПО 3

Публикаций - 46, упоминаний - 72

Т1 НОТА ВИЗОР и организации, системы, технологии, персоны:

Т1 Консалтинг - Т1 Инновации - Техносерв Консалтинг 357 15
Т1 Холдинг - Т1 Группа 247 14
8251 8
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1465 5
ВТБ - Мультикарта - процессинговая компания 256 4
Т1 Иннотех 178 4
Ростелеком 9727 3
Т1 Иннотех - Дататех 96 3
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1904 3
SAP SE 5280 2
Oracle Corporation 6702 2
ELMA - Элма - Интеллект Лаб - Практика БПМ 221 2
Т1 Сервионика - Servionica 258 2
Ростех - Росэлектроника - Импульс НПО 1262 2
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 504 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12690 2
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3934 2
Smart Technologies - Smart technologies Soft - Смарт Текнолоджис Софт - ST Soft - СТ Софт 13 2
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4898 2
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1637 2
ЭКОПСИ Консалтинг - Ecopsy 15 2
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 2904 1
Huawei 3945 1
Рексофт - Reksoft 419 1
НП ГЛОНАСС - Некоммерческое партнерство ГЛОНАСС - Содействие развитию и использованию навигационных технологий 145 1
Nvidia Corp 3502 1
Парадигма 151 1
Oracle Siebel Systems 507 1
Siemens AG - Siemens Group 2591 1
Крок - Croc 1777 1
Базовые Решения - Platformix - Платформикс 131 1
Directum - Директум 1097 1
ГПБ - ГС-инвест - Rubytech - Рубитех - ранее ИБС Консалтинг 92 1
Марвел-Дистрибуция - Fplus - Фплюс - Ф-Плюс Оборудование и разработки - Ф-Плюс Мобайл - Fplusmobile - F+ tech - F+ data 269 1
GreenData - Гриндата 31 1
IBS - ИБС экспертиза 156 1
Swisscom - Swisscom Mobile AG 145 1
Ростех - Автоматика Концерн 1641 1
Бизнес ИТ 43 1
Innovative People - Инновейтив Пипл 36 1
Почта России ПАО 2118 4
ВТБ - Почта Банк 467 4
РЖД - Российские железные дороги 1907 3
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 980 3
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7350 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2809 2
Магнит - Тандер - сеть магазинов 855 2
Газпром нефть 620 2
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 440 2
Шереметьево Хэндлинг 36 2
ПСБ - Промсвязьбанк 854 1
Окей - О'Кей - Гипермаркет 206 1
Спортивные Лотереи - Национальная лотерея 14 1
Россети МРСК ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания 262 1
Венчурная студия 5 1
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 659 1
Магнит - Дикси - Сеть магазинов 158 1
Детский мир - Сеть магазинов товаров для детей 253 1
МКБ - Элекснет - Elecsnet - Москлирингцентр НКО АО - система моментальной оплаты услуг 138 1
Красное&Белое - сеть алкомаркетов 14 1
Эксмо-АСТ - издательство 71 1
PwC Россия - ПрайсвотерхаусКуперс - Технологии Доверия - ТеДо - TeDo - JSC Technologies of Trust - Audit 63 1
Лента - Сеть розничной торговли 2090 1
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 584 1
ФинЭкспертиза 10 1
Акрон ГК - Acron 49 1
Русполимет ПАО 10 1
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1637 1
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 265 1
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 492 1
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 452 1
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 465 1
СОГАЗ Страховая Группа - Страховое общество газовой промышленности 234 1
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 1031 1
ММК - Магнитогорский металлургический комбинат - Магнитогорский меткомбинат 247 1
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина 507 1
Абсолют Банк 230 1
lady & gentleman CITY - Леди и Джентльмен СИТИ 32 1
Русагро Группа Компаний 277 1
Петропавловск Финанс - Экспобанк - Expobank 41 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2897 16
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11694 3
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4134 3
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2003 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 981 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5941 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1394 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1859 1
Федеральное казначейство России 1781 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1969 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1910 1
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 731 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5456 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1665 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3144 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 663 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66420 37
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30841 36
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50753 33
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19483 30
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 6803 28
Налогообложение - Налоговый мониторинг - Налоговый контроль 129 21
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27619 16
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 2823 14
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 6689 10
Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 3544 10
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21214 9
Data Mart - Витрина данных - Хранилище данных специализированное - Киоск данных - Рынок данных - Подмножество (срез) хранилища данных, массив тематической, узконаправленной информации 287 9
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8039 9
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7419 8
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15776 8
UC - Unified communications - Унифицированные коммуникации - Интегрированные коммуникации - Коммуникационные сервисы - Unified Communications and Collaboration - Унифицированные коммуникации и совместная работа 2541 8
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13559 6
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 4495 6
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 4147 6
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12562 6
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3082 6
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 2185 6
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20691 5
LCNC - Low-code - Low Coding - специальная лоукод-платформа для ведения бизнеса, а также цифровой трансформации фирмы 1185 5
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29801 5
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 6118 5
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 6270 5
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24211 5
Framework - Фреймворк - программная платформа, определяющая структуру программной системы 672 5
P2P - peer-to-peer - Одноранговая, децентрализованная, пиринговая сеть 701 5
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13195 5
Kubernetes - K8S - открытое программное обеспечение для оркестровки контейнеризированных приложений 901 4
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5379 4
DevOps - Development и Operations 871 4
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12573 4
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9417 4
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11170 4
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10237 4
B2C - Business-to-consumer - Бизнес для Потребителя 1013 4
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 10135 4
Т1 НОТА МОДУС - Т1 CRM 70 31
Т1 НОТА - Т1 Иннотех - Дион ВКС - Dion MCU 94 21
Т1 НОТА - Т1 Иннотех - Комитет Онлайн 22 19
Т1 Watchman Security 21 17
Т1 НОТА ЮНИОН - Т1 НОТА HR-платформа - Т1 TalentForce 32 13
Т1 Клауд - T1 Cloud - Т1 Облако - Техносерв.Cloud - Technoserv.Cloud - TS-Cloud 366 8
НКК - ГКС - Стэп Лоджик - Стэп Визор - Step Visor - мобильный центр управления 15 8
Т1 НОТА МОДУС - Т1 CRM Collection 8 7
ФНС РФ АИС Налог-3 - Автоматизированная информационная система Федеральной налоговой службы 84 6
Microsoft Office 3739 4
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4484 4
Т1 НОТА - Т1 Сфера - T1 SFERA - T1 - Scaled Framework for Enterprise Resilience and Agility 7 4
Yandex B2B Tech - Yandex.Cloud - Яндекс.Облако 472 3
1С:ЗУП - 1С:Зарплата и управление персоналом - 1С:Зарплата и кадры - 1С:Кадры 568 2
1С:УПП - 1С:Управление производственным предприятием 453 2
ELMA 365 Low-code BPM 109 2
Сбер - Сбербанк Технологии - Sber Platform V - 189 2
Linux OS 9991 2
Т1 НОТА Купол 17 2
Nvidia DGX - Суперкомпьютеры 123 1
Oracle Java - язык программирования 3086 1
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2759 1
Т1 SDP - платформа защищенной облачной разработки 5 1
Broadcom - VMware - Spring Framework - Фреймворк микросервисной архитектуры 117 1
React - JavaScript фреймворк 72 1
Apple - App Store 2896 1
Microsoft Windows 15699 1
ГИС Капиталовложения 3 1
Microsoft Visio - MS Visio 150 1
Adobe Photoshop 764 1
Минцифры РФ - Гостех ФКУ - Государственные технологии ФКУ - Единая онлайн-платформа государственных сервисов и информационных систем 305 1
Новые облачные технологии - МойОфис 784 1
НКТ - Р7-Офис 381 1
Сбер - СберБизнес Софт - SberCRM 43 1
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1266 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5212 1
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 882 1
Бизнес Технологии - Global-ERP 46 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Боцман - Боцман клик 9 1
Газинформсервис - Efros ПАК - Efros CI - Efros Config Inspector - Efros ACS - Efros Access Control Server - Efros DefOps - Efros Defence Operations 55 1
Булгаков Кирилл 104 7
Спирин Антон 61 6
Иссако Раймонд 6 6
Мацыгин Юрий 42 5
Стоянов Алексей 41 3
Чудинов Дмитрий 33 3
Кутузов Максим 21 3
Кочетков Александр 4 3
Порошин Тимур 30 2
Темлянцева Екатерина 2 2
Карпов Иван 78 2
Калганов Игорь 51 2
Каранович Артем 4 2
Врацкий Андрей 135 2
Рыжкова Анастасия 4 2
Фетисов Алексей 42 2
Калашников Евгений 13 2
Сорокин Игорь 14 2
Соловьев Сергей 70 1
Тюрин Евгений 3 1
Чепакин Андрей 26 1
Савчук Анатолий 5 1
Соколова Кристина 2 1
Волынкин Алексей 7 1
Кубарев Алексей 54 1
Добрякова Ольга 2 1
Бычков Алексей 2 1
Баринова Светлана 2 1
Сергеев Сергей 138 1
Добровинский Александр 35 1
Архипов Андрей 8 1
Cameron James - Кэмерон Джеймс 27 1
Тятюшев Максим 98 1
Мирзаев Тимур 2 1
Чеботарев Сергей 4 1
Каушанский Александр 33 1
Соловьев Виталий 36 1
Урусов Виктор 128 1
Абакумов Евгений 206 1
Кирьянова Александра 136 1
Россия - РФ - Российская федерация 144930 41
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43322 12
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3114 10
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17439 10
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 1507 9
Россия - ЦФО - Тверская область - Тверь 705 9
Россия - ЦФО - Рязанская область - Рязань 642 9
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 2973 9
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14133 4
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток 1578 1
Россия - СФО - Новосибирск 4311 1
Беларусь - Белоруссия 5684 1
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2752 1
Россия - ПФО - Удмуртия - Ижевск 698 1
Ближний Восток 2948 1
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 1028 1
Азия - Азиатский регион 5547 1
Сингапур - Республика 1852 1
Таиланд - Королевство 820 1
Вьетнам - Социалистическая Республика Вьетнам - СРВ 995 1
Иран - Исламская Республика Иран 1086 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8491 37
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14409 33
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51247 24
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 7860 24
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48171 22
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 5990 10
Энергетика - Energy - Energetically 5101 9
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29188 8
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 5987 8
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13576 6
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5777 6
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18588 5
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24187 5
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5439 4
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5672 4
HRM - Training management system, TMS - Система управления деятельностью по обучению - Coaching - Коучинг - Обучение сотрудников - Повышения компетенций персонала - Профессиональное развитие сотрудников и организация обучения персонала 1883 4
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4681 4
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16349 4
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2261 3
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 10974 3
Налогообложение - НДС - Налог на добавленную стоимость 2130 3
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 2931 3
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7001 3
Кредитование - Сrediting - Заём 6718 3
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс - Топливная энергетика - Fuel and energy industry 1217 2
Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 1208 2
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 6967 2
Финансовые показатели - Financial indicators 2490 2
Человеческие ресурсы - Трудовые ресурсы - Управление человеческими ресурсами - Рынок труда - Безработица 1087 2
Compliance - Комплаенс - Соответствие внутренним или внешним требованиям (нормам) 293 2
Работодатель - Один из субъектов трудового права 2316 2
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5135 2
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3174 2
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 2821 2
Бухгалтерия - Первичка - Первичный документ - бумажный или электронный документ свидетельствующий о каких-либо деловых или финансовых транзакциях 393 2
Английский язык 6649 2
Себестоимость - cost price - стоимостная оценка текущих затрат предприятия на производство и реализацию продукции 1334 2
CPO - Chief People Officer - HR-директор - Директор по персоналу 277 2
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3666 1
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2194 1
TAdviser - Центр выбора технологий 394 2
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 416 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3215 15
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8141 5
TAdviser IT Prize 7 2
ABI Research 234 1
CNews Инновация года - награда 111 1
АКРА - Аналитическое кредитное рейтинговое агентство 52 1
CNews IaaS рейтинг - CNews Мишень IaaS Enterprise 58 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1057 3
Т1 Цифровая академия 44 2
РАН ИСП - Институт системного программирования имени В.П. Иванникова Российской академии наук 166 2
МИД РФ - МГИМО - Московский государственный институт международных отношений (университет) 141 1
РТУ МИРЭА - Российский технологический университет - Московский институт радиотехники, электроники и автоматики 209 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1524 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 933 1
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет 599 1
РЭШ - Российская электронная школа 25 1
НовГУ - Новгородский государственный университет имени Ярослава Мудрого 32 1
РАН - Российская академия наук 1879 1
CNews AWARDS - награда 521 5
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1117 2
ComNews Awards 8 1
CNews FORUM Кейсы 225 1
Рейтинг Рунета - Всероссийский конкурс сайтов и приложений 63 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1339803, в очереди разбора - 769438.
Создано именных указателей - 168302.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






MARKET.CNEWS

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

Техника

Лучшие телевизоры 4K Smart TV начала 2025 года: выбор ZOOM

Доступные умные часы с функцией звонков: выбор ZOOM

Обзор смартфона HUAWEI nova 13 Pro: сочетание элегантности и производительности

Показать еще

Наука

Земля родила Луну? Удивительные открытия бросают вызов старым теориям

Создан первый российский прототип 50-кубитного квантового вычислителя — его точность выше 0,998

Предсказание Эйнштейна проверили в космическом масштабе: результат опровергает все альтернативные теории о Вселенной
Показать еще