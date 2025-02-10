Т1 НОТА ВИЗОР Т1 EasyTax
Комплексное решение ИТ-компании НОТА (Холдинг Т1) НОТА ВИЗОР (ex. Т1 EasyTax) представляет собой витрину данных с прямым подключением к АИС «Налог-3», что является обязательным требованием для участия в налоговом мониторинге с 2024 года. Его функциональность включает в себя систему внутреннего контроля, возможность публикации сведений бухгалтерского и налогового учетов, механизм распознавания налоговых регистров, журнал действий пользователей и налогового инспектора, электронный документооборот, организованное корпоративное хранилище.
Т1 НОТА ВИЗОР и организации, системы, технологии, персоны:
|Булгаков Кирилл 104 7
|Спирин Антон 61 6
|Иссако Раймонд 6 6
|Мацыгин Юрий 42 5
|Стоянов Алексей 41 3
|Чудинов Дмитрий 33 3
|Кутузов Максим 21 3
|Кочетков Александр 4 3
|Порошин Тимур 30 2
|Темлянцева Екатерина 2 2
|Карпов Иван 78 2
|Калганов Игорь 51 2
|Каранович Артем 4 2
|Врацкий Андрей 135 2
|Рыжкова Анастасия 4 2
|Фетисов Алексей 42 2
|Калашников Евгений 13 2
|Сорокин Игорь 14 2
|Соловьев Сергей 70 1
|Тюрин Евгений 3 1
|Чепакин Андрей 26 1
|Савчук Анатолий 5 1
|Соколова Кристина 2 1
|Волынкин Алексей 7 1
|Кубарев Алексей 54 1
|Добрякова Ольга 2 1
|Бычков Алексей 2 1
|Баринова Светлана 2 1
|Сергеев Сергей 138 1
|Добровинский Александр 35 1
|Архипов Андрей 8 1
|Cameron James - Кэмерон Джеймс 27 1
|Тятюшев Максим 98 1
|Мирзаев Тимур 2 1
|Чеботарев Сергей 4 1
|Каушанский Александр 33 1
|Соловьев Виталий 36 1
|Урусов Виктор 128 1
|Абакумов Евгений 206 1
|Кирьянова Александра 136 1
|TAdviser - Центр выбора технологий 394 2
|Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 416 1
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