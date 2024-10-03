Разделы

Бизнес Цифровизация Бизнес-приложения
|

LDM и «Нота» упростят переход на налоговый мониторинг

LDM (ИТ-холдинг Lansoft) и «Нота» (холдинг «Т1») объявили о партнерстве, основанном на интеграции двух готовых программных решений. Совместное использование «LDM.Финансовый архив» и «Нота Визор» сократит для заказчиков время перехода в режим налогового мониторинга, считают партнеры.

«LDM.Финансовый архив» — продукт на базе микросервисной платформы LDM. Он предоставляет собой единое пространство для хранения и централизованного управления финансовым контентом организации. Продукт позволяет организовать управление доступом к файлам и архив скан-образов и электронных первичных документов по единым принципам. Атрибутивный и полнотекстовый поиск необходим для проверки целостности и неизменности данных. При этом платформа LDM содержит инструменты для организации совместной работы, интеграции с другими информационными системами, разработки и кастомизации решений, созданных на ее основе с применением low-code/no-code-подхода.

«Нота Визор» — ИТ-решение для работы в формате налогового мониторинга, витрина данных с прямым подключением к АИС (автоматизированной информационной системе) «Налог-3».

Объединение решений позволит компаниям закрывать больше потребностей финсектора. «Нота Визор» включает полноценную систему внутреннего контроля, публикацию данных бухгалтерского и налогового учета и работу с регистрами в формате Excel, а также механизм информационного взаимодействия с Федеральной налоговой службой. Оперативное хранилище на базе «LDM.Финансовый архив», объединяющее в себе информацию из других бизнес-систем, позволяет организовать управление доступом, хранение финансовых документов c учетом требований законодательства.

Новый дизайн и встроенные средства защиты — изучаем, что интересного в свежей Astra Linux
ИТ в госсекторе

Константин Федоров, менеджер по развитию продуктов на платформе LDM, сказал: «Проанализировав потребности рынка, мы решили объединить усилия с командой «Нота». Наше сотрудничество предлагает рынку решение, которое поможет сократить путь перехода на налоговый мониторинг за счет совместного внедрения архива и витрины данных».

Александр Кочетков, владелец продукта «Нота Визор», отметил: «Мы постоянно расширяем возможности «Нота Визор», в том числе благодаря тесной работе с ведущими ИТ-игроками. Объединение с решением LDM позволит удовлетворить спрос крупных географически распределенных организаций, которые переходят в режим налогового мониторинга. Благодаря интеграции заказчики смогут получить удаленный доступ ко всем необходимым финансовым документам для прямого подключения к АИС «Налог-3», обеспечив централизованный подход к хранению данных и обмену ими с регулятором».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Автоматизация СВК: важные ответы на нужные вопросы

Глава Минцифры России Максут Шадаев даст ответы на вопросы участников ИТ-отрасли на CNews FORUM 2024

Как правильно внедрять RPA в компании

Севернкорейские хакеры атакуют и грабят компании из США

Роботы, экзоскелеты и рост зарплат: Как выглядит «стройка будущего»

ИИ-ассистенты захламляют код ошибками вместо того, чтобы повышать производительность программистов

Конференции

Low-code и No-code 2024

Облачные и платформенные сервисы: IaaS, DBaaS, DRaaS, Kubernetes, SecaaS

LANSOFT: время комплексных бизнес-решений
Показать еще

MARKET.CNEWS

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Техника

Самые популярные медиаплееры и ТВ-приставки: хиты продаж

Обзор флагманских моделей бытовых кондиционеров Daichi, Midea и Kentatsu

10 причин, почему складные смартфоны c форм-фактором Fold бесполезны

Показать еще

Наука

Как VR превращает боль от физических упражнений в удовольствие

Новый чип, управляющий терагерцовыми лучами — основа для сверхбыстрого и надежного интернета будущего

Почему коллаген в скелетах динозавров не распадался на протяжении миллионов лет, несмотря на ожидания ученых
Показать еще
CNews Forum 2024 CNews Forum 2024

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт:

byteoilgas_conf 2024 byteoilgas_conf 2024

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт:

LANSOFT: время комплексных бизнес-решений LANSOFT: время комплексных бизнес-решений

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт:

Orion Digital Day Orion Digital Day

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт: