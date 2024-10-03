LDM и «Нота» упростят переход на налоговый мониторинг

LDM (ИТ-холдинг Lansoft) и «Нота» (холдинг «Т1») объявили о партнерстве, основанном на интеграции двух готовых программных решений. Совместное использование «LDM.Финансовый архив» и «Нота Визор» сократит для заказчиков время перехода в режим налогового мониторинга, считают партнеры.

«LDM.Финансовый архив» — продукт на базе микросервисной платформы LDM. Он предоставляет собой единое пространство для хранения и централизованного управления финансовым контентом организации. Продукт позволяет организовать управление доступом к файлам и архив скан-образов и электронных первичных документов по единым принципам. Атрибутивный и полнотекстовый поиск необходим для проверки целостности и неизменности данных. При этом платформа LDM содержит инструменты для организации совместной работы, интеграции с другими информационными системами, разработки и кастомизации решений, созданных на ее основе с применением low-code/no-code-подхода.

«Нота Визор» — ИТ-решение для работы в формате налогового мониторинга, витрина данных с прямым подключением к АИС (автоматизированной информационной системе) «Налог-3».

Объединение решений позволит компаниям закрывать больше потребностей финсектора. «Нота Визор» включает полноценную систему внутреннего контроля, публикацию данных бухгалтерского и налогового учета и работу с регистрами в формате Excel, а также механизм информационного взаимодействия с Федеральной налоговой службой. Оперативное хранилище на базе «LDM.Финансовый архив», объединяющее в себе информацию из других бизнес-систем, позволяет организовать управление доступом, хранение финансовых документов c учетом требований законодательства.

Константин Федоров, менеджер по развитию продуктов на платформе LDM, сказал: «Проанализировав потребности рынка, мы решили объединить усилия с командой «Нота». Наше сотрудничество предлагает рынку решение, которое поможет сократить путь перехода на налоговый мониторинг за счет совместного внедрения архива и витрины данных».

Александр Кочетков, владелец продукта «Нота Визор», отметил: «Мы постоянно расширяем возможности «Нота Визор», в том числе благодаря тесной работе с ведущими ИТ-игроками. Объединение с решением LDM позволит удовлетворить спрос крупных географически распределенных организаций, которые переходят в режим налогового мониторинга. Благодаря интеграции заказчики смогут получить удаленный доступ ко всем необходимым финансовым документам для прямого подключения к АИС «Налог-3», обеспечив централизованный подход к хранению данных и обмену ими с регулятором».