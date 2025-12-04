Разделы

Ульянов Сергей


СОБЫТИЯ


04.12.2025 НОТА обновила продукт «Модус.Взыскание» 1
26.12.2023 НОТА (холдинг «Т1»): растет спрос на ПО для автоматизации взыскания 1
15.04.2021 «Техносерв консалтинг» участвует в цифровой трансформации управления проблемными активами банка «Открытие» 1

Публикаций - 3, упоминаний - 3

Ульянов Сергей и организации, системы, технологии, персоны:

Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1508 1
Т1 Консалтинг - Т1 Инновации - Техносерв Консалтинг 364 1
Петропавловск Финанс - Экспобанк - Expobank 41 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 533 1
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 752 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1677 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3112 1
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 7586 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73039 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57223 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 33959 1
Кибербезопасность - Fraud Detection - Anti-fraud - Антифрод - Системы противодействия мошенничеству 829 1
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 3677 1
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5648 1
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3402 1
Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 4024 1
Налогообложение - Налоговый мониторинг - Налоговый контроль 215 1
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5856 1
Управляемость - Manageability 1943 1
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7266 1
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8921 1
Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 4266 1
FinTech - АБС - Автоматизированная банковская система - Automated banking system - ЦАБС - Централизованная автоматизированная банковская система 1125 1
Речевые технологии - VoiceTech - ASR - Automatic Speech Recognition - Автоматическое распознавание речи - Speech Analytics - Речевая аналитика - Инструменты анализа речи - Аудиоаналитика 979 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 31662 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23107 1
Т1 НОТА МОДУС - Т1 CRM 70 1
Т1 НОТА ВИЗОР - Т1 EasyTax 47 1
Oracle Siebel CRM On Demand - Oracle Siebel Customer Relationship Management 294 1
Т1 НОТА - Т1 Иннотех - Дион ВКС - Dion MCU 136 1
Т1 TSC business data security 24 1
Т1 Консалтинг TSC Collection 2 1
Мацыгин Юрий 50 1
Виноградов Артур 3 1
Любимова Марина 3 1
Первухин Дмитрий 10 1
Россия - РФ - Российская федерация 156619 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51216 2
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 7555 1
Финансовый сектор - Кредитование - PTI - Payment to Income - Показатель долговой нагрузки - Кредитный портфель - Задолженность - Закредитованность 1253 1
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7263 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 10265 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8360 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8236 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20354 1
