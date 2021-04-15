Спецпроекты

«Техносерв консалтинг» участвует в цифровой трансформации управления проблемными активами банка «Открытие»

ИТ в банках
, Текст: Владимир Бахур

Внедрение новой системы Otkritie Collection, автоматизирующей работу департамента проблемных активов, позволила банку «Открытие» оптимизировать процесс по сбору просроченной задолженности и снизить расходы на юридические взыскания. В основу разработки Otkritie Collection легло решение TSC Collection от «Техносерв консалтинг».

«Новое решение объединило все подразделения банка «Открытие», задействованные в работе с просроченной задолженностью: контакт-центр, выездное подразделение, службу безопасности, юридическую службу, отдел по работе с коллекторскими агентствами, службу анализа и контроля, – сообщил вице-президент, заместитель директора департамента ИТ-развития банка «Открытие» Дмитрий Первухин. - Система предоставляет возможность применения как массовой (поточной), так и индивидуальной работы с должниками на различных этапах взыскания; дает возможность организовать эскалацию мер — от мягкого напоминания до судебного преследования. Otkritie Collection повышает прозрачность и управляемость процесса сбора долгов».

«Наша компания осуществила масштабный проект по внедрению системы Otkritie Collection, в основу которого легло собственное решение ТСК, а также обеспечила дальнейшее развитие функционала под требования бизнеса. Переход к использованию этого продукта означает движение банка к созданию единого прозрачного информационного пространства, в котором будет легко прослеживаться работа с каждой проблемной задолженностью. Система обеспечивает преемственность бизнес-процессов департаментов, каждый из которых подхватывает работы с определенным активом на своем этапе», — подчеркивает Сергей Ульянов, директор проектов «Техносерв консалтинг».

При разработке нового комплекса банка «Открытие» большое внимание уделялось менеджменту процессов на первом этапе досудебного взыскания задолженности, когда срок просрочки минимален (Soft-Collection). Информация о потенциальной задолженности оперативно поступает сотрудникам контакт-центров, а своевременное напоминание заемщику о сумме и графике платежей позволяет успешно урегулировать до 90% случаев просроченной задолженности. В CRM-системе автоматически составляются запросы и жалобы, а также организуется работа выездных бригад и формируется отчетность.

На втором этапе работы с заемщиком, если урегулировать погашение задолженности не удаётся, подключается функционал судебного конвейера. Этот модуль формирует пакет документов для юридического департамента банка, а также оперативно отправляет необходимые документы в исполнительное производство. В процессе работы учитываются все связи и события, о которых есть информация базе данных.

После получения судебного решения начинается стадия исполнительного производства и выбора стратегии работы с должником. В зависимости от категории и суммы долга система сама запланирует задачи и закрепит их за определенными сотрудниками банка, а также свяжет вместе несколько событий по исполнительному делу.

«TSC Collection является универсальным многофункциональным и легко масштабируемым продуктом, который позволяет компаниям на его основе развивать собственные решения. ИТ-решение легко адаптируется под задачи бизнеса и интегрируется с уже существующими системами, в том числе, АБС, ERP, SMS, Call-центрами», — отметила Марина Любимова, директор по работе с ключевыми клиентами «Техносерв консалтинг».

TSC Collection является продуктом «Техносерв консалтинг» и разработан на платформах Oracle Siebel CRM.

Другие материалы рубрики

Цифровая трансформация: Определились главные докладчики CNews FORUM Кейсы

ОНЛАЙН-конференция CNews «Интернет вещей 2021: тренды, проекты, результаты» состоится 25 мая

Ozon покупает бывший банк «Ашана»

История развития, классификация и стоимость ERP-систем

Онлайн-конференция CNews «Видеотехнологии для бизнеса 2021: умные решения» состоится 20 апреля

ЦБ рассказал все про цифровой рубль: форму выпуска, способы обращения и сроки обкатки

MARKET.CNEWS

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Техника

Как следить за смартфоном ребенка: лучшие GPS-трекеры

Лучшие увлажнители воздуха для дома: выбор ZOOM

Техноблог

Как продлить срок службы смартфона?

Лучшие газонокосилки 2021 года: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Как робот-спелеолог исследует пещеры на Луне?

Аккумуляторы тоже бывают «вегетарианскими»: почему они лучше обычных?

Куда делась вода на Марсе? Новая версия — она всё ещё там

Безопасность людей под угрозой: эмпатия роботов невозможна
Показать еще
Виртуальный саммит IBM "Создайте ИТ-инфраструктуру будущего". Смотреть выступления Виртуальный саммит IBM "Создайте ИТ-инфраструктуру будущего". Смотреть выступления Открыт приём заявок на премию IT Stars имени Георгия Генса Открыт приём заявок на премию IT Stars имени Георгия Генса Можно ли обеспечить полную безопасность криптовалют Можно ли обеспечить полную безопасность криптовалют CNews опубликовал четвертый ежегодный рейтинг операторов фискальных данных CNews опубликовал четвертый ежегодный рейтинг операторов фискальных данных