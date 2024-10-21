«Нота Визор» подтвердил совместимость с экосистемой Deckhouse

Вендор отечественного ПО «Нота» (холдинг «Т1») и российский контрибьютор Kubernetes «Флант» объявили о технологической совместимости комплексного решения для перехода в режим налогового мониторинга «Нота Визор» и Deckhouse Kubernetes Platform (DKP).

Deckhouse Kubernetes Platform — лидер рынка российских Kubernetes-платформ, платформа управления контейнерными нагрузками, входящая в экосистему Deckhouse для построения сверхнадежной enterprise-инфраструктуры. Успешные результаты тестирования подтвердили совместимость и производительность решений: благодаря взаимоинтеграции «Нота» и «Флант» предложат российскому рынку унифицированный подход к управлению бизнес-приложениями для автоматизации взаимодействия с ФНС.

«Наличие платформы контейнеризации — важный критерий для выбора ИТ-решений со стороны крупных организаций. Наше технологическое партнерство с «Флант» существенно упростит процесс внедрения прикладного ПО и его сопровождение, а также позволит использовать оба решения в режиме отказоустойчивости. Мы уверены в дальнейшем развитии нашего взаимодействия и планируем расширять партнерский статус, подтверждая совместимость и с другими продуктами «Нота», — сказала Марина Любимова, коммерческий директор продукта «Нота Визор».

«Для нас важно, чтобы заказчики были уверены в успешном совместном внедрении и эксплуатации решений. Подтверждение совместимости с «Нота Визор» позволит предложить крупным российским компаниям надежную поддержку бизнес-приложения для перехода в режим налогового мониторинга. «Нота Визор» — это зрелое комплексное решение, и мы рады добавить новый востребованный продукт в список наших технологических партнерств», — отметил Константин Аксёнов, директор департамента разработки Deckhouse.