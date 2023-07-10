DION станет доступен по модели on-premise

Компания-разработчик отечественного ПО НОТА расширил способы доступа к платформе корпоративных коммуникаций DION. Теперь компании смогут установить систему на собственный сервер, что не только позволит самостоятельно ее обслуживать, но и обеспечит гарантию защиты персональных данных пользователей.

Ранее для пользователей было доступно два сценария реализации платформы корпоративных коммуникаций: через облачный доступ и гибридно — с возможностью проведения события в облаке или защищенном контуре. Однако для enterprise-бизнеса и компаний с госучастием установка системы на собственные сервера часто является приоритетным вариантом.

Модель on-premise обеспечивает надежное шифрование трафика с использованием современных протоколов и предоставляет журнал аудита с полным логированием любых изменений. Помимо этого у пользователя есть возможность настраивать безопасность комнат, а у администраторов и специалистов по ИБ — использовать привычные средства корпоративного мониторинга и управления.

«Мы создаем самое современное и актуальное решение унифицированных корпоративных коммуникаций на российском рынке, при этом следуя всем запросам информационной безопасности и интеграции в корпоративный контур. Планомерным шагом в сторону увеличения контроля организации над решением стал переход сначала от облака к гибриду, а теперь к полностью изолированной on-premise инсталляции, находящейся полностью под контролем клиента», — сказала Анна Кузякина, коммерческий директор DION.

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DION представляет собой платформу корпоративных коммуникаций и подходит как небольшим компаниям, так и крупному бизнесу с производствами или филиалами по всей стране. На текущий момент на виртуальной встрече может быть более 1000 равноправных участников, нет ограничений по количеству комнат или длительности переговоров. Сервис можно использовать как полноценную стриминговую платформу для онбординга, передачи знаний и т.д. Внутри имеется встроенный плеер, аналитика просмотров, возможность оставлять комментарии. Уже появилась возможность совершать звонки p2p в DION, в приложении стала доступна адресная книга.

НОТА – мультипродуктовый вендор отечественного ПО, входит в холдинг «Т1». Создан в 2023 г. на основе обширной экспертизы команд холдинга. Компания занимается развитием собственных программных продуктов и формированием внешней партнерской сети для дистрибуции и интеграции решений, востребованных в условиях технологического суверенитета. Создаваемое ПО ориентировано на корпоративный сегмент: госкомпании и крупнейший частный бизнес. Консалтинговое подразделение НОТА отвечает за построение и реализацию цифровых стратегий. В компанию входит также аналитическое агентство, проводящее отраслевые и специфические исследования цифровой индустрии. В портфолио НОТА: модульная платформа для автоматизации продаж, маркетинга и клиентского сервиса T1 CRM, решение для автоматизации работы с задолженностями T1 CRM Collection, платформа для управления разработкой технологических продуктов «Сфера», комплексное ИТ-решение для перехода в режим налогового мониторинга T1 EasyTax, HR-платформа AIR, платформа унифицированных коммуникаций Dion, платформа для проведения онлайн-совещаний «Комитет онлайн» и экосистема продуктов в области информационной безопасности Т1 Watchman Security.