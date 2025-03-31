Программная среда «AVROID Платформа» предназначена для защищенного запуска Android-приложений на устройствах с операционной системой «Аврора». Технология контейнеризации позволяет безопасно интегрировать Android-окружения и Android-приложения в ОС «Аврора», благодаря чему можно безопасно запускать любые программы, сохраняя при этом их полную функциональность.