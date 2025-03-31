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Марвел-Дистрибуция Fplus Ф-Плюс Оборудование и разработки Авроид Платформа
Программная среда «AVROID Платформа» предназначена для защищенного запуска Android-приложений на устройствах с операционной системой «Аврора». Технология контейнеризации позволяет безопасно интегрировать Android-окружения и Android-приложения в ОС «Аврора», благодаря чему можно безопасно запускать любые программы, сохраняя при этом их полную функциональность.
Марвел-Дистрибуция и организации, системы, технологии, персоны:
|Батанов Эдуард 16 7
|Бурчина Екатерина 7 2
|Спирин Антон 64 2
|Мельников Алексей 62 2
|Афанасьев Олег 26 2
|Меньшов Кирилл 120 1
|Болтенков Иван 3 1
|Филатов Евгений 28 1
|Пайков Иван 2 1
|Шадаев Максут 1024 1
|Эйгес Павел 98 1
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