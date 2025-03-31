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Марвел-Дистрибуция Fplus Ф-Плюс Оборудование и разработки Авроид Платформа

Программная среда «AVROID Платформа» предназначена для защищенного запуска Android-приложений на устройствах с операционной системой «Аврора». Технология контейнеризации позволяет безопасно интегрировать Android-окружения и Android-приложения в ОС «Аврора», благодаря чему можно безопасно запускать любые программы, сохраняя при этом их полную функциональность.


31.03.2025 Разработчик приложений для российской ОС «Аврора» объявил простой в работе. Сотрудникам не платят зарплату 1
18.11.2024 Мобильная разработка делает ставку на ИИ, no-code и PWA 1
29.08.2024 Эдуард Батанов, «Авроид»: Рано или поздно нужно прийти к безопасному использованию мобильных устройств 3
27.08.2024 Суверенные российские редакторы документов приятно обновились и заработали на новой отечественной мобильной ОС «Аврора» 1
29.07.2024 Поворот в сторону пользователей: решение повседневных задач на рабочем устройстве с «Авророй» через «Авроид Платформу» 3
14.06.2024 Российскую ВКС-платформу Dion предустановят на устройства Fplus 1
23.05.2024 Максут Шадаев и Глеб Никитин протестировали технологию «Авроида» для запуска Android-приложений на «Авроре» 1
22.05.2024 «Авроид» и RuStore создадут совместное решение для устройств на базе ОС «Аврора» 3
20.05.2024 Запретив iPhone, РЖД массово отказывается от Android. За 600 миллионов рублей сотрудников переведут на гаджеты с суверенной ОС «Аврора» 1
17.05.2024 Android в России осталось недолго? Суверенная ОС «Аврора» получила поддержку Android-приложений 3
17.05.2024 Шаг к доверенной мобильной среде: на «Авроре» безопасно запускаются Android-приложения 4
23.04.2024 DION доступен на отечественных смартфонах на «Авроре» благодаря «Авроид Платформе» 3
01.04.2024 «ТЭК СПб», «Ростелеком» и Fplus разработают импортонезависимые ПАК для ТЭК 1
06.03.2024 Россияне купили за 4 месяца 800 смартфонов и 130 планшетов Fplus на ОС «Аврора». Производитель удовлетворен. Опрос 1

Публикаций - 14, упоминаний - 27

Марвел-Дистрибуция и организации, системы, технологии, персоны:

Марвел-Дистрибуция - Fplus - Фплюс - Ф-Плюс Оборудование и разработки - Ф-Плюс Мобайл - Fplusmobile - F+ tech - F+ data 279 11
Марвел-Дистрибуция - Fplus - Ф-Плюс Оборудование и разработки - Авроид - Avroid 27 8
Ростелеком ОМП - Открытая мобильная платформа 435 6
Ростелеком 9821 4
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4035 3
Telegram Group 2097 3
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5687 2
Google LLC 11880 2
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Jolla - Sailfish Holding 82 1
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TrueConf - ТруКонф 404 1
Новые облачные технологии (НОТ) 455 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4968 1
Oracle Corporation 6737 1
Smart Technologies - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 868 1
Apple Inc 12199 1
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Ростех - Автоматика - НИИ Масштаб - Научно-исследовательский институт 121 1
РЖД - Российские железные дороги 1928 4
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ТЭК СПб ГУП - ТЭК Санкт-Петербурга - Топливно-энергетический комплекс Санкт-Петербурга 12 1
Пассажиравтотранс СПб ГУП 11 1
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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