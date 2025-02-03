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Пайков Иван



03.02.2025 Среди россиян вырос спрос на российскую вычислительную технику на 81% 1
06.03.2024 Россияне купили за 4 месяца 800 смартфонов и 130 планшетов Fplus на ОС «Аврора». Производитель удовлетворен. Опрос 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Пайков Иван и организации, системы, технологии, персоны:

Марвел-Дистрибуция - Fplus - Фплюс - Ф-Плюс Оборудование и разработки - Ф-Плюс Мобайл - Fplusmobile - F+ tech - F+ data 266 1
Ростелеком 9715 1
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5680 1
Jolla - Sailfish Holding 82 1
Ростелеком ОМП - Открытая мобильная платформа 432 1
Марвел-Дистрибуция - Fplus - Всёсмарт 18 1
Пассажиравтотранс СПб ГУП 11 1
РЖД - Российские железные дороги 1905 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11668 1
Google Android устройства-девайсы - Google Android смартфоны 1027 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 11975 1
БТиЭ - Потребительская электроника - Электронные приборы - Электронная техника - Consumer Electronics 659 1
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 13824 1
ОС Мобильная - Mobile OS - Мобильная операционная система - Mobile Operating System 614 1
B2G - Business-to-government - Бизнес правительству - отношения между бизнесом и государством 328 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 4491 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24192 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25409 1
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11641 1
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Марвел-Дистрибуция - Fplus - защищённые смартфоны 5 1
Марвел-Дистрибуция - Fplus Life Tab - серия планшетов 8 1
Марвел-Дистрибуция - Fplus - Ф-Плюс Оборудование и разработки - Авроид Платформа 13 1
Ростелеком ОМП - Аврора Центр - Sailfish Cloud RUS - Платформа управления мобильными устройствами 114 1
Ростелеком - ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 831 1
Форсайт Мобильная платформа - ранее HyperHive 916 1
Филатов Евгений 28 1
Россия - РФ - Российская федерация 144674 2
Минтранс РФ - ЭПЛ - электронный путевой лист - ГИС ЭПД - государственная информационная система электронных перевозочных документов - ЭТрН - электронная транспортная накладная 300 1
Internet Economy - Интернет-экономика - Сетевая экономика 5739 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24147 1
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 4884 1
Ultimate Education - MAED Academy - онлайн-школа маркетинга 6 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2025 годы.
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Создано именных указателей - 167544.
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