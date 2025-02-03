Пайков Иван
|03.02.2025
|Среди россиян вырос спрос на российскую вычислительную технику на 81% 1
|06.03.2024
|Россияне купили за 4 месяца 800 смартфонов и 130 планшетов Fplus на ОС «Аврора». Производитель удовлетворен. Опрос 1
Пайков Иван и организации, системы, технологии, персоны:
|Марвел-Дистрибуция - Fplus - Всёсмарт 18 1
|Пассажиравтотранс СПб ГУП 11 1
|РЖД - Российские железные дороги 1905 1
|Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11668 1
|Филатов Евгений 28 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2025 годы.
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