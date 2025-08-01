Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 181495
ИКТ 14106
Организации 10961
Ведомства 1484
Ассоциации 1051
Технологии 3493
Системы 26066
Персоны 78044
География 2917
Статьи 1544
Пресса 1243
ИАА 714
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2704
Мероприятия 867

S8 Capital Aquarius Nemifist Немифист

S8 Capital - Aquarius - Nemifist - Немифист

NEMIFIST – компания основана в 2021 году в Москве, входит в группу компаний «Аквариус». Деятельность началась с производства первого эксклюзивного персонального компьютера в столе. За 3 года в компании выделены направления производства готовых и эксклюзивных компьютеров.

УПОМИНАНИЯ


01.08.2025 Среди россиян на 68% вырос интерес к российской вычислительной технике 1
03.02.2025 Среди россиян вырос спрос на российскую вычислительную технику на 81% 1
17.09.2024 «Аквариус» купил контрольную долю в производителе игровых компьютеров 3
18.03.2024 «Аквариус» будет выпускать игровые ПК 1
18.03.2024 ГК «Аквариус» и Nemifist объявляют о старте технологического партнерства 1

Публикаций - 5, упоминаний - 7

S8 Capital и организации, системы, технологии, персоны:

S8 Capital - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 930 5
Марвел-Дистрибуция - Fplus - Фплюс - Ф-Плюс Оборудование и разработки - Ф-Плюс Мобайл - Fplusmobile - F+ tech - F+ data 319 3
Merlion iRU - Деловой офис 322 2
ICL ГК 426 2
Вычислительная техника - Консорциум - АНО ВТ - АНО Развития радиоэлектронной отрасли 78 2
ROBBO - РОББО - Образовательная робототехника - ScratchDuino (СкретчДуино) - Кружковое движение 76 1
Северсталь ПАО - Севергрупп ТТ - TalentTech 70 1
S8 Capital - Aquarius - Аквариус Технологии 3 1
ИКС - Yadro - Группа компаний Ядро - КНС Групп 578 1
Merlion - Мерлион - Merlion Distribution - Мерлион дистрибуция 870 1
DEXP 57 1
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1123 2
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2591 1
Северсталь ПАО - Севергрупп 24 1
Стриго Кэпитал - Strigo Capital 16 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3231 1
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16504 3
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 14207 3
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17569 3
Компьютеризация - PC - Personal Computers - ПК - Персональные компьютеры 5346 3
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14758 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 70180 2
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9859 2
B2C - Business-to-consumer - Бизнес для Потребителя 1071 2
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31168 2
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12512 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 21724 2
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5504 2
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11024 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 30144 1
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 6477 1
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 5258 1
Логистика - Логистические информационные системы - LogisticsTech - Logistics Systems - Управление логистическими процессами - Системы управления заказами - Order Management System, OMS 397 1
Blog - Weblog - Блог-платформы - Онлайн-дневники - Блогосфера 3028 1
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 5710 1
Моноблок - Monoblock PC 1014 1
Сетевое оборудование - Сетевое и коммуникационное оборудование - телекоммуникационное оборудование - маршрутизатор, коммутатор, концентратор, коммутационная панель 3089 1
Информационный киоск - информационный терминал - инфокиоск - инфомат 501 1
Проектирование - процесс определения архитектуры, компонентов, интерфейсов и других характеристик системы или её части 1519 1
Notebook gaming - Игровой ноутбук 339 1
Компьютеризация - Клавиатура - Keyboard 2379 1
Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 3851 1
Desktop computer - Системный блок - системник 450 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 4741 1
Кибербезопасность - AntiSpyWare - Spyware - Stalkerware - Вредоносное ПО - Шпионское ПО - Шпионская техника - Кибершпионаж 2304 1
AdTech - Цифровые решения в области продвижения товаров и услуг онлайн и анализа потребительского спроса - Рекламные платформы - см также MarTech 5004 1
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 7761 1
QoS - Quality of service - QoE - Quality of Experience - Качество обслуживания 3061 1
Компьютеризация - компьютерные комплектующие - аксессуары - accessories 1347 1
Avito - Авито услуги 84 1
Google YouTube - Видеохостинг 2844 1
Avito - Авито Реклама 31 1
ICL Techno - OSiO - OSiO FocusLine - OSiO BaseLine - OSiO Cyberline - серия ноутбуков 40 1
ИКС - Yadro - Kvadra OS - Kvadra-T 49 1
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1909 1
Калинин Алексей 73 3
Кумпель Артем 37 3
Полищук Николай 3 3
Легостаева Светлана 96 2
Фролов Павел 84 1
Столяров Алексей 2 1
Зотеева Дарья 1 1
Комиссаров Дмитрий 232 1
Мордашов Алексей 57 1
Нагорный Никита 2 1
Ефремов Никита 4 1
Мелькомов Максим 1 1
Руденькая Елена 1 1
Пайков Иван 3 1
Россия - РФ - Российская федерация 152273 5
Россия - ЦФО - Тверская область - Тверь 735 2
Россия - ЦФО - Ивановская область - Шуя 119 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44820 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3090 1
Россия - ЦФО - Ивановская область 536 1
Азия - Азиатский регион 5668 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17754 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25260 3
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16999 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 30897 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 53638 2
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5123 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6492 1
Алмаз - минерал, кубическая аллотропная форма углерода - Бриллиант 371 1
Инвестиции венчурные - Venture investments - Private Equity - Частные капиталовложения - Частные инвестиции 2228 1
Спорт - Йога - Fitness - Фитнес - Зарядка - Гимнастика - вид физической активности 746 1
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6184 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7150 1
ФАС РФ - РНП - Реестр недобросовестных поставщиков 258 1
Импортозамещение - параллельный импорт 539 1
Ведомости 1128 1
Коммерсантъ - Издательский дом 2052 1
Forbes - Форбс 882 1
Ultimate Education - MAED Academy - онлайн-школа маркетинга 7 2
Ultimate Education - Алтимейт эдьюкейшн - Moscow Digital School - Школа инновационных знаний - Диджитал Скиллс 54 2
Ultimate Education - Bang Bang Education 9 1
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1243 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1379532, в очереди разбора - 738731.
Создано именных указателей - 181495.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

Техника

Лучшие бесплатные приложения-пульты для телевизора: выбор ZOOM

Лучшие роботы-пылесосы стоимостью до 30 000 рублей: хиты продаж

За какие функции и характеристики телевизора нужно платить в 2025 году

Показать еще

Наука

Ученые воссоздали ключевой этап зарождения жизни — они выяснили, как живые клетки возникли из неживой материи

Крошечный метеорит поставил под сомнение хронологию происхождения целой Солнечной системы

Как почти 7000 плотин смогли сместить Северный полюс Земли?
Показать еще
IT Elements 2025 IT Elements 2025

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт: