Получите все материалы CNews по ключевому слову
S8 Capital Aquarius Nemifist Немифист
NEMIFIST – компания основана в 2021 году в Москве, входит в группу компаний «Аквариус». Деятельность началась с производства первого эксклюзивного персонального компьютера в столе. За 3 года в компании выделены направления производства готовых и эксклюзивных компьютеров.
УПОМИНАНИЯ
S8 Capital и организации, системы, технологии, персоны:
|Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1123 2
|М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2591 1
|Северсталь ПАО - Севергрупп 24 1
|Стриго Кэпитал - Strigo Capital 16 1
|Калинин Алексей 73 3
|Кумпель Артем 37 3
|Полищук Николай 3 3
|Легостаева Светлана 96 2
|Фролов Павел 84 1
|Столяров Алексей 2 1
|Зотеева Дарья 1 1
|Комиссаров Дмитрий 232 1
|Мордашов Алексей 57 1
|Нагорный Никита 2 1
|Ефремов Никита 4 1
|Мелькомов Максим 1 1
|Руденькая Елена 1 1
|Пайков Иван 3 1
|Ведомости 1128 1
|Коммерсантъ - Издательский дом 2052 1
|Forbes - Форбс 882 1
|Ultimate Education - MAED Academy - онлайн-школа маркетинга 7 2
|Ultimate Education - Алтимейт эдьюкейшн - Moscow Digital School - Школа инновационных знаний - Диджитал Скиллс 54 2
|Ultimate Education - Bang Bang Education 9 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1379532, в очереди разбора - 738731.
Создано именных указателей - 181495.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.