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«Аквариус» будет выпускать игровые ПК

ГК «Аквариус» и производитель игровых компьютеров Nemifist подписали соглашения о партнерстве. Сотрудничество предполагает совместный выпуск ПК на базе «Аквариуса» с использованием технологических наработок Nemifist.

Соглашение о партнерстве

Разработчик и производитель компьютерного оборудования и ИТ-решений ГК «Аквариус» и производитель игровых компьютеров, кастомных систем и персональных компьютеров компания Nemifist объявили о подписании соглашения о технологическом партнерстве, сообщили CNews представители «Аквариуса».

Цель сотрудничества — совместное развитие производства игровых компьютеров, ⁠высокопроизводительных рабочих и графических станций.

Партнеры намерены использовать сочетание «мощной производственной базы, четко выстроенных логистических цепочек и наработанного опыта проведения закупочных процедур группы компаний "Аквариус"» и технологическими наработками компании Nemifist, сказал ее основатель Николай Полищук.

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Фото: «Аквариус»
На производственных мощностях «Аквариуса» планируют начать совместный с Nemifist выпуск ПК

Новые устройства планируется производит на производственных мощностях «Аквариуса» в городах Шуя и Тверь, которые способны выпускать свыше 2,5 млн высокотехнологичных устройств в год, как указано на сайте компании. Это не только компьютеры, но и ноутбуки, моноблоки, информационные терминалы, системы хранения данных, серверы и телекоммуникационное оборудование.

«Мы рады развивать новые бизнес-направления и рассчитываем, что это партнерство позволит нам поделиться наработанным опытом и развить новые компетенции в разработке игровых компьютеров и рабочих станций, спрос на которые за последние несколько лет только растет. А также укрепить позицию ГК «Аквариус» как технологического лидера на ИТ-рынке страны», — прокомментировал соглашение Алексей Калинин, председатель совета директоров ГК «Аквариус».

Планы роста объемов производства

«Аквариус» и Nemifist планируют до 10 раз увеличить выпуск компьютеров и сделать их более доступными для массовой аудитории.

Партнерство российских вендоров позволит вывести в более широкое производство линейку из шести позиций компьютеров — по три версии разного уровня для игровых и рабочих целей (минимальная, средняя и максимальная комплектации).

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Бизнес

Развитие и кратное масштабирование совместного производства будет проходить при менторской поддержке Артема Кумпеля, одного из инвесторов Nemifist.

Собственное производство Nemifist, как сказали в компании «Коммерсанту», «работает в бутиковом формате и выпускает более 100 компьютеров в месяц в зависимости от объема спроса». Nemifist выпускает игровые ПК в стандартном форм-факторе и интегрированные в стол, цена последних, по данным издания, начинается от 330 тыс. руб.

Специфика игровых ПК

Специфика конвейерной сборки офисного и игрового ПК одинакова, сказал основатель и продюсер производителя образовательной робототехники «Роббо» Павел Фролов. Но если на мощностях «Аквариуса» будут собираться «компьютеры в столе», уточнил эксперт, линии придется модифицировать.

Игровые ПК зачастую сложнее в проектировании, чем компьютеры для дома и офиса, для них используются дорогие компоненты, пояснили в производителе электроники Fplus. И продаются они не так часто и не в таких больших объемах.

В 2023 г. спрос на них рос. В ноябре 2023 г. «Ведомости» приводили данные «М.Видео-Эльдорадо», согласно которым продажи игровых ноутбуков на российском рынке за девять месяцев 2023 г. по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году увеличились на 40% до 450 тыс. шт. А средний чек снизился на 15% до 90 тыс. руб.

Анна Любавина

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