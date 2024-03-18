ГК «Аквариус» и Nemifist объявляют о старте технологического партнерства

Разработчик и производитель компьютерного оборудования и ИТ-решений ГК «Аквариус» и производитель игровых компьютеров, кастомных систем и персональных компьютеров компания Nemifist объявили о подписании соглашения о технологическом партнерстве. Цель — совместное развитие следующих продуктовых направлений: производство игровых компьютеров, ⁠высокопроизводительных рабочих и графических станций. Об этом CNews сообщили представители «Аквариуса».

«Аквариус» и Nemifist будут вместе работать над расширением выпуска компьютеров и ростом их доступности для массовой аудитории за счет оптимизации закупочной деятельности и увеличения производительности. Планируется, что новые устройства будут производиться на собственных производственных мощностях «Аквариус» в городах Шуя и Тверь. При этом компания Nemifist, основным продуктом которой является инновационный компьютер в столе, предоставит для этого собственные технологии и разработки.

Благодаря опыту команд обеих компаний, выстроенным бизнес-процессам и существующим производственным возможностям ГК «Аквариус» и Nemifist смогут удовлетворить спрос заказчиков из сегмента B2C.

«Мы рады развивать новые бизнес-направления и рассчитываем, что это партнерство позволит нам поделиться наработанным опытом и развить новые компетенции в разработке игровых компьютеров и рабочих станций, спрос на которые за последние несколько лет только растет. А также укрепить позицию ГК «Аквариус» как технологического лидера на ИТ-рынке страны», — сказал Алексей Калинин, председатель совета директоров ГК «Аквариус».

«Мы объединяем усилия для того, чтобы вместе создавать для российского пользователя качественный продукт по доступным ценам. Мощная производственная база, четко выстроенные логистические цепочки и наработанный опыт проведения закупочных процедур группы компаний "Аквариус" в сочетании с нашими технологическими наработками позволят нарастить объем производства высокопроизводительных компьютеров для игр и работы до 10 раз. Мы усиливаем свои позиции на рынке не только благодаря росту производства, но за счет внедрения понятных систем гарантийного обслуживания и взаимодействия между покупателем и продавцом», — сказал Николай Полищук, основатель компании Nemifist.

Партнерство российских вендоров позволит вывести в более широкое производство линейку из шести позиций компьютеров — по три версии разного уровня для игровых и рабочих целей (минимальная, средняя и максимальная комплектации). Развитие и кратное масштабирование совместного производства будет проходить при менторской поддержке Артема Кумпеля, одного из инвесторов Nemifist.

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Группа компаний «Аквариус» — российский разработчик и производитель компьютерной техники и ИТ-решений. В 2024 г. отмечает 35 лет со дня основания. Системообразующее предприятие радиоэлектронной промышленности. Имеет два современных производственных комплекса в городах Шуя (Ивановская область) и Тверь, мощность которых до конца 2025 г. составит 2,5 млн устройств в направлениях: клиентские устройства, серверы и системы хранения данных. Также предлагает эффективные решения в области виртуализации данных, корпоративной мобильности и информационной безопасности.

Nemifist — проект создал Николай Полищук в 2021 г. в Москве с момента производства первого эксклюзивного персонального компьютера в столе. За 3 года в компании выделены направления производства готовых и эксклюзивных компьютеров, сочетающих высокое качество сборки комплектующих, оптимизацию, сочетание и настройку компонентов, а также визуальную составляющую. Одним из инвесторов Nemifist является топ-менеджер «Авито» Артем Кумпель. Компания реализовала более 100 уникальных решений, в числе которых масштабный проект крупнейшей киберспортивной арены в Татарстане, включающей в себя 120 игровых мест, стримерскую комнату, симуляторы гонок, турнирную и зрительскую зоны. Кроме того, производитель выпустил ряд уникальных кастомизированных компьютеров в столе для известных стримеров, блогеров и певицы Инстасамка.