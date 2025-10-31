«Роснано» займется производством натрий-ионных батарей

Госкомпания «Роснано», еще три года назад находившаяся на грани расформирования, будет вместе с «Норникелем» производить отечественные натрий-ионные батареи для электромобилей, которые станут более дешевой альтернативой импортным литий-ионным.



Проект «Роснано»

Глава «Роснано» Сергей Куликов на на встрече с президентом России Владимиром Путиным рассказал о совместных с «Норильским никелем» планах реализовать проекта по натрий-ионным батареям, пишет «Интерфакс».



«С "Норильским никелем" мы выбрали работу по натрий-ионным батареям — это наша отечественная альтернатива литий-ионным, потому что мы считаем, что в наших условиях морозостойкость, устойчивость, простота в эксплуатации натрий-ионных батарей будет востребована», — сказал Куликов.

Массовое производство натрий-ионных аккумуляторов для электромобилей, которые прошли сертификацию китайской компании CATL, начнется в 2026 г., пишет агентство.

Замена литий-ионным батареям

Натрий-ионные аккумуляторы, близкие к литий-ионным по энергетическим характеристикам, гораздо дешевле из-за того, что в них не используется литий. Они более долговечны, морозостойки и быстрее заряжаются. Медленная зарядка — одна из главных проблем привычных литий-ионными батарей, которые также хорошо горят и плохо утилизируются.

Сами по себе натрий-ионные батареи — это далеко не самая новая технология, но их массовое распространение пока не происходило. Технология постепенно набирает обороты, в том числе и потому, что материалов, используемых в литиевых батареях, на планете в тысячу раз меньше, чем компонентов натриевых.

Многие мировые производители в последнее время работают над созданием натриевой альтернативы. В 2024 г. CNews, например, писал о разработке Корейского института передовых наук и технологий (Korea Advanced Institute of Science and Technology, KAIST).

Весной 2025 г. производитель аксессуаров из Японии Elecom заявил о начале продаж «первой в мире» внешней батареи «нового поколения», использующей натрий-ионные аккумуляторы. Однако они имеют меньшую плотность энергии по сравнению с литиевыми, что означает, что они должны быть больше и тяжелее, чтобы хранить эквивалентное количество энергии.

Ситуация в «Роснано»

Путин и Куликов на встрече обсудили также финансовую ситуацию в «Роснано». «Понимаю, что финансовое состояние компании изменилось к лучшему, оздоровление практически завершено», — сказал Путин.

«Роснано» образовали в 2007 г. Руководителем организации тогда назначили Анатолия Чубайса. В 2020 г. его кресло занял зампред коллегии Военно-промышленной комиссии Сергей Куликов.

В начале 2022 г. Куликов обратился в Генпрокуратуру с просьбой провести проверку деятельности госкомпании при предыдущем менеджменте. В октябре 2022 г. стало известно, что власти на уровне Правительства обсуждают расформирование «Роснано». Осенью 2022 г. в Москве был арестован бывший инвестиционный директор управляющей компании «Роснано» Наиль Губаев. Ему вменяли в вину мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере.

В апреле 2025 г. CNews сообщал о том, что бывший заместитель председателя правления «Роснано» Юрий Удальцов и экс-гендиректор «дочки» корпорации, компании «Пластик Лоджик», известной как разработчик провального проекта «планшета Чубайса», Николай Тычинин объявлены в розыск по делу о растрате в особо крупном размере, так как скрылись от следствия за границей.