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Удальцов Юрий



07.04.2025 Миллиарды Чубайса арестованы из-за проваленного проекта детских планшетов 1
28.11.2012 IBM проведет в Москве бизнес-форум для топ-менеджеров 1
23.11.2012 IBM проведет в Москве бизнес-форум для топ-менеджеров 1
29.10.2012 В Москве пройдет конференция Rosatom Knowledge Management 2012 1
26.08.2011 Избран председатель совета директоров «Российской венчурной компании» 1
26.07.2011 Избраны новые составы совета директоров и правления «Российской венчурной компании» 1
06.02.2009 Назначение в «Роснано»: директор по инновационному развитию 2
06.02.2009 Назначен директор по инновационному развитию РОСНАНО 2

Публикаций - 8, упоминаний - 10

Удальцов Юрий и организации, системы, технологии, персоны:

IBM - International Business Machines Corp 9459 3
Форсайт - ранее ITG Consulting - БК Софт, BC Soft - Бизнес Компьютер Софт - Фиткон 173 1
РВК - Российская венчурная компания 551 4
РАО ЕЭС России ПАО - Единая энергосистема России 275 2
Почта России ПАО 2139 2
Сбер - SberCIB - Сбербанк КИБ - Sberbank CIB - corporate and investment banking - Тройка Диалог ИК - Тройка Венчурз 374 2
Гипросвязь ПАО - Гипросвязь-Информ 121 2
Carana corporation - Карана корпорейшн 2 2
Ростех - ОАК - Сухой - Региональные самолёты - Гражданские самолеты Сухого, ГСС - Новые гражданские технологии Сухого 105 1
ВТБ - Открытие ФК - Росгосстрах 362 1
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 463 1
КамАЗ - Камский автомобильный завод - KAMAZ 430 1
АвтоВАЗ - Волжский Автозавод - Волжский автомобильный завод 274 1
Новатэк Новафининвест 55 1
ITER - International Thermonuclear Experimental Reactor - ИТЭР - Международный экспериментальный термоядерный реактор (токамак) 50 1
Ак Барс Банк 272 1
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 755 7
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3086 5
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5034 2
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2738 2
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества - Роскомимущества - Российский фонд федерального имущества, РФФИ 590 2
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 775 1
U.S. Department of Energy - Министерство энергетики США 195 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6026 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1975 1
ООН МАГАТЭ - Международное агентство по атомной энергии - IAEA - International Atomic Energy Agency 182 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67747 4
Консалтинг управленческий - Управленческое консультирование 195 2
Smart City - Умный город - Разумный город - Цифровой город - Интеллектуальный город 1461 2
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальные технологии 8712 2
CIM - City Information Modelling - Информационное моделирование градостроительных единиц и городских пространств - Благоустройство городской среды - Транспортное планирование и моделирование и управление городской мобильностью - Урбанистика 305 2
RCPM - Risk-based Corporate Performance Management - Риск-ориентированное управление - Концепция управления эффективностью бизнеса на основе риск-стратегии - Риск-менеджмент - Risk Management 751 2
Ревизионная комиссия - орган внутреннего финансового контроля юридического лица 137 1
Агамирзян Игорь 74 4
Дроздов Игорь 45 3
Гуриев Сергей 4 2
Бондарик Владимир 22 2
Александров Анатолий 9 2
Ситников Алексей 6 2
Пономарёв Алексей 7 2
Варданян Рубен 12 2
Манн Игорь 8 2
Kaiserwerth Matthias - Кайзерверт Маттиас 4 2
Кирюшин Сергей 83 2
Осколков Иван 4 2
Путин Владимир 3221 1
Першуков Вячеслав 2 1
Чубайс Анатолий 214 1
Медовников Дан 3 1
Королёв Николай 9 1
Бычков Александр 40 1
Кузнецов Евгений 53 1
Ливанов Дмитрий 52 1
Тихонов Андрей 41 1
Рязанцев Ян 29 1
Введенский Андрей 8 1
Россия - РФ - Российская федерация 147006 8
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43750 6
Европа 21862 2
Швейцария - Цюрих 268 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52389 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 2964 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14204 1
Солнце - звезда Солнечной системы 5217 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51930 6
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29664 5
Математика - Mathematics - Математическое моделирование - Mathematical modeling 931 2
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2473 2
Энергетика - Energy - Energetically 5176 2
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5855 2
Аудит - аудиторский услуги 2747 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16556 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 7716 1
Федеральный закон 436-ФЗ, 139-ФЗ - О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию 33 1
ЦКП - Центр коллективного пользования 45 1
Инвестиции венчурные - Venture investments 2148 1
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4194 1
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3186 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48713 1
РЭШ - Российская экономическая школа 13 2
РАН - Академия наук СССР - АН СССР 36 2
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 963 2
РАН - Российская академия наук 1906 2
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech 349 2
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 614 2
IBM Бизнес-Форум 15 2
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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