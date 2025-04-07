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Удальцов Юрий
Удальцов Юрий и организации, системы, технологии, персоны:
|IBM - International Business Machines Corp 9459 3
|Форсайт - ранее ITG Consulting - БК Софт, BC Soft - Бизнес Компьютер Софт - Фиткон 173 1
|ООН МАГАТЭ - Международное агентство по атомной энергии - IAEA - International Atomic Energy Agency 182 1
|Агамирзян Игорь 74 4
|Дроздов Игорь 45 3
|Гуриев Сергей 4 2
|Бондарик Владимир 22 2
|Александров Анатолий 9 2
|Ситников Алексей 6 2
|Пономарёв Алексей 7 2
|Варданян Рубен 12 2
|Манн Игорь 8 2
|Kaiserwerth Matthias - Кайзерверт Маттиас 4 2
|Кирюшин Сергей 83 2
|Осколков Иван 4 2
|Путин Владимир 3221 1
|Першуков Вячеслав 2 1
|Чубайс Анатолий 214 1
|Медовников Дан 3 1
|Королёв Николай 9 1
|Бычков Александр 40 1
|Кузнецов Евгений 53 1
|Ливанов Дмитрий 52 1
|Тихонов Андрей 41 1
|Рязанцев Ян 29 1
|Введенский Андрей 8 1
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