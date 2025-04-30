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Рапопорт Ирина
УПОМИНАНИЯ
|30.04.2025
|Два фигуранта по делу о растрате при создании «планшета Чубайса» объявлены в розыск 1
|07.04.2025
|Миллиарды Чубайса арестованы из-за проваленного проекта детских планшетов 1
Рапопорт Ирина и организации, системы, технологии, персоны:
|Электроника - Дисплей - FOLED - Flexible OLED - Flexible Organic Light Emitting Diode - технологии гибких органических светодиодов - гибкий дисплей 154 1
|Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12411 1
|Киселев Олег 31 1
|Удальцов Юрий 9 1
|Фролов Евгений 7 1
|Пимкин Дмитрий 4 1
|Подольский Борис 4 1
|Путин Владимир 3247 1
|Чубайс Анатолий 215 1
|Кушнарев Андрей 17 1
|Куликов Сергей 31 1
|Галкин Борис 6 1
|Ельцин Борис. 93 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2025 годы.
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