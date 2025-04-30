Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 176043
ИКТ 13710
Организации 10683
Ведомства 1462
Ассоциации 1000
Технологии 3456
Системы 25685
Персоны 75537
География 2855
Статьи 1522
Пресса 1224
ИАА 700
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2640
Мероприятия 854

Рапопорт Ирина


УПОМИНАНИЯ


30.04.2025 Два фигуранта по делу о растрате при создании «планшета Чубайса» объявлены в розыск 1
07.04.2025 Миллиарды Чубайса арестованы из-за проваленного проекта детских планшетов 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Рапопорт Ирина и организации, системы, технологии, персоны:

Plastic Logic - Пластик Лоджик - Polymer Vision 50 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1149 1
Интер РАО ЕЭС ПАО 343 1
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 759 1
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 1021 1
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 779 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4631 1
Электроника - Дисплей - FOLED - Flexible OLED - Flexible Organic Light Emitting Diode - технологии гибких органических светодиодов - гибкий дисплей 154 1
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12411 1
Киселев Олег 31 1
Удальцов Юрий 9 1
Фролов Евгений 7 1
Пимкин Дмитрий 4 1
Подольский Борис 4 1
Путин Владимир 3247 1
Чубайс Анатолий 215 1
Кушнарев Андрей 17 1
Куликов Сергей 31 1
Галкин Борис 6 1
Ельцин Борис. 93 1
Россия - РФ - Российская федерация 149326 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44262 1
Ирландия - Республика 1018 1
Израиль 2753 1
Москва - ЗелАО - Зеленоградский административный округ - Зеленоград - Префектура Зеленограда 861 1
Люксембург Великое Герцогство 436 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16738 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 52687 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 7099 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 49296 1
БК РФ - Бюджетный кодекс Российской Федерации - Федеральный бюджет Российской Федерации 2947 1
Прокуратура - система органов, осуществляющих от имени государства высший надзор за соблюдением законодательства, прав, свобод человека и гражданина 1770 1
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6295 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Монополии - Monopoly - антимонопольные службы, законодательство, комплаенс 1829 1
Приватизация - форма преобразования собственности 531 1
Судебная власть - Уголовное преступление - уголовное наказание - правонарушение (общественно опасное деяние) - задержание, арест, лишение свободы - тюремное заключение 3576 1
Консалтинг управленческий - Реструктуризация - Restructuring - Реорганизация - Reorganization 2290 1
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1021 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1363512, в очереди разбора - 753419.
Создано именных указателей - 176043.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Техника

Обзор кронштейнов DIGMA D-MM101 и DIGMA D-MM202D для мониторов: экономим рабочее пространство

Лучшие приложения для контроля питания и веса: выбор ZOOM

Лучшие кондиционеры стоимостью до 30 000 рублей: хиты продаж

Показать еще

Наука

Найден ответ на один из вопросов тысячелетия — откуда взялось самое древнее золото во Вселенной

Выкованные в огне: как гамма-всплески создали самые тяжелые элементы во Вселенной

Древний солнцезащитный крем: как люди пережили апокалипсис солнечной бури 41 000 лет назад
Показать еще