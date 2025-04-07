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Пимкин Дмитрий



07.04.2025 Миллиарды Чубайса арестованы из-за проваленного проекта детских планшетов 1
15.06.2020 «Элвис-Неотек» и «Ростех» поставят IP-камеры для образовательных учреждений 1
21.03.2013 4 апреля в Москве начнет работу Всероссийский технический форум Break Point 1
02.11.2010 «Роснано» вложит до 600 млн руб. в производство термоэлектрических устройств на основе технологии CERATOM 1

Публикаций - 4, упоминаний - 4

Пимкин Дмитрий и организации, системы, технологии, персоны:

Элвис-НеоТек 47 1
Intel Corporation 12255 1
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3234 1
Schneider Electric 576 1
Ростех - Росэлектроника - НЦИ - Национальный центр информатизации 423 1
Yandex - Яндекс 7556 1
Abbyy - Аби Продакшн - BIT Software 1167 1
Unilever - Юнилевер Русь 158 1
Volkswagen - Traton - Scania 19 1
Bright Capital 14 1
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 755 2
Минпросвещения РФ - Министерство просвещения 246 1
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 775 1
РФПИ - Российский Фонд Прямых Инвестиций - Инвестиционная компания 249 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3313 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2959 1
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3130 1
PTZ - Pan-tilt-zoom- камера с поддержкой удалённого управления направлением и увеличением 101 1
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 6377 1
Электроника - Микроэлектроника, полупроводниковые приборы, материалы - Electronics - Microelectronics, semiconductor devices - Микроэлектронная компонентная база, МЭКБ - Наноэлектроника - Nanoelectronics 4237 1
Холодильник - Холодильное оборудование - Fridge, refrigerator, cooler, freezer 1060 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31363 1
CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер - Видеоконтроль 4102 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12144 1
Инжиниринг - технические консультационные услуги 426 1
HVAC - Климатическое оборудование, техника - Кондиционеры - Системы вентиляции, кондиционирования и охлаждения воздуха - Гаджеты климатические - Climate equipment, technology - Climate gadgets - Air conditioners - Air conditioning systems 2615 1
Композит - композитный материал - композиционный материал 354 1
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 13935 1
Машинное зрение - Компьютерное зрение - Техническое зрение - CV - Computer Vision - Machine Vision - Robot Vision - Intelligent Vision Systems - Artificial Vision 1611 1
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 3278 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67747 1
VSaaS - Video Surveillance as a Service - Удаленное облачное видеонаблюдение - Системы интеллектуального видеонаблюдения (видеомониторинга) - Умное видеонаблюдение 1840 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 20106 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12741 1
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 5404 1
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11360 1
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7458 1
Видеокамера IP - цифровая видеокамера передачи видеопотока в цифровом формате по сети Ethernet 538 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 51826 1
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 2222 1
LASER - Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation - Лазер - лазерные технологии - усиление света посредством вынужденного излучения 3368 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30199 1
Элвис-НеоТек - Orwell 2k - система видеонаблюдения с компьютерным зрением 20 1
Рощин Никита 1 1
Кривенко Валерий 3 1
Чубайс Анатолий 214 1
Лев Ефим 1 1
Когай Евгений 12 1
Путин Владимир 3221 1
Ракутин Александр 3 1
Пивоваров Игорь 5 1
Конаш Дмитрий 21 1
Андреев Сергей 63 1
Волож Аркадий 252 1
Россия - РФ - Российская федерация 147006 3
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43750 1
Москва - ЗелАО - Зеленоградский административный округ - Зеленоград - Префектура Зеленограда 853 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14204 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29664 2
Субсидия - Subsidium - Субсидирование - выплаты, предоставляемые за счёт государственного или местного бюджета, а также выплаты из специальных фондов для юридических и физических лиц, местных органов власти, других государств 1097 1
Здравоохранение - Психология - психологическая поддержка - психоанализ - психическое здоровье 1281 1
КПД - Коэффициент полезного действия - Efficiency factor 458 1
Здравоохранение - Биотехнология - Biotechnology - Биоинженерия - Bioengineering - Биологическая инженерия - Biological Engineering - Биоинформатика - Bioinformatics 482 1
Нанотехнология - Nanotechnology - междисциплинарная наука - область фундаментальной и прикладной науки и техники 848 1
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 2777 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4004 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13852 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18929 1
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4052 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - ЦОС - Цифровая образовательная среда 266 1
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4084 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16556 1
ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 2161 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8808 1
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5255 1
МИСиС НИТУ - Университет науки и технологий - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 384 1
День молодёжи - 27 июня 918 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1351367, в очереди разбора - 760593.
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