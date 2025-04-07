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Пимкин Дмитрий
Пимкин Дмитрий и организации, системы, технологии, персоны:
|Рощин Никита 1 1
|Кривенко Валерий 3 1
|Чубайс Анатолий 214 1
|Лев Ефим 1 1
|Когай Евгений 12 1
|Путин Владимир 3221 1
|Ракутин Александр 3 1
|Пивоваров Игорь 5 1
|Конаш Дмитрий 21 1
|Андреев Сергей 63 1
|Волож Аркадий 252 1
|МИСиС НИТУ - Университет науки и технологий - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 384 1
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