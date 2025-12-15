Разделы

Аветисян Владимир


СОБЫТИЯ


15.12.2025 «Роснано» требует миллиарды с бывшего руководства за провал производства в России оперативной памяти нового поколения 1
30.04.2025 Два фигуранта по делу о растрате при создании «планшета Чубайса» объявлены в розыск 1
07.04.2025 Миллиарды Чубайса арестованы из-за проваленного проекта детских планшетов 1

Публикаций - 3, упоминаний - 3

Аветисян Владимир и организации, системы, технологии, персоны:

Plastic Logic - Пластик Лоджик - Polymer Vision 52 2
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1474 2
Интер РАО ЕЭС ПАО 354 1
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 765 2
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 1079 2
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4796 1
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 790 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5237 1
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12738 2
Электроника - Дисплей - FOLED - Flexible OLED - Flexible Organic Light Emitting Diode - технологии гибких органических светодиодов - гибкий дисплей 156 1
ООН ЦУР - Цели устойчивого развития - SDG - Sustainable Development Goals 35 1
BookReader - Букридер - Электронная книга (устройство) - цифровые книги 1545 1
Пимкин Дмитрий 6 2
Касенкова Марина 3 2
Рапопорт Ирина 2 2
Подольский Борис 6 2
Удальцов Юрий 11 2
Киселев Олег 33 2
Галкин Борис 7 2
Чубайс Анатолий 217 2
Путин Владимир 3353 2
Тычинин Николай 3 2
Ельцин Борис. 94 1
Фролов Евгений 8 1
Куликов Сергей 34 1
Кушнарев Андрей 18 1
Россия - РФ - Российская федерация 157045 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45754 2
Израиль 2785 1
Москва - ЗелАО - Зеленоградский административный округ - Зеленоград - Префектура Зеленограда 903 1
Люксембург Великое Герцогство 436 1
Ирландия - Республика 1025 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13567 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51325 2
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 7605 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55086 2
БК РФ - Бюджетный кодекс Российской Федерации - Федеральный бюджет Российской Федерации 2989 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17422 1
Прокуратура - система органов, осуществляющих от имени государства высший надзор за соблюдением законодательства, прав, свобод человека и гражданина 1813 1
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6500 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Монополии - Monopoly - антимонопольные службы, законодательство, комплаенс 1869 1
Приватизация - форма преобразования собственности 536 1
Судебная власть - Уголовное преступление - уголовное наказание - правонарушение (общественно опасное деяние) - задержание, арест, лишение свободы - тюремное заключение 3715 1
Консалтинг управленческий - Реструктуризация - Restructuring - Реорганизация - Reorganization 2330 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31958 1
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 3035 1
Финансовый сектор - Кредитование - PTI - Payment to Income - Показатель долговой нагрузки - Кредитный портфель - Задолженность - Закредитованность 1254 1
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1141 2
