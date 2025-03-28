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Подольский Борис
|28.03.2025
|Арестовано имущество трех топ-менеджеров «Роснано» 1
|05.09.2016
|АФК «Система» и «Роснано» создали фонд прямых инвестиций 1
|24.04.2006
|В МТС назначили нового вице-президента по финансам и инвестициям 1
Подольский Борис и организации, системы, технологии, персоны:
|РФПИ - Российский Фонд Прямых Инвестиций - Инвестиционная компания 249 1
|Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 753 1
|Щебетов Сергей 34 1
|Розанов Всеволод 47 1
|Меламед Леонид 150 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
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