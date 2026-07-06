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Касенкова Марина

СОБЫТИЯ


06.07.2026 «Роснано» получило долю в заводе суперконденсаторов, вызвавшегося стабилизировать работу интернета в России 1
15.12.2025 «Роснано» требует миллиарды с бывшего руководства за провал производства в России оперативной памяти нового поколения 1
30.04.2025 Два фигуранта по делу о растрате при создании «планшета Чубайса» объявлены в розыск 1
07.04.2025 Миллиарды Чубайса арестованы из-за проваленного проекта детских планшетов 1
28.03.2025 Арестовано имущество трех топ-менеджеров «Роснано» 1

Публикаций - 5, упоминаний - 5

Касенкова Марина и организации, системы, технологии, персоны:

Plastic Logic - Пластик Лоджик - Polymer Vision 53 4
Роснано - Crocus NanoElectronics - Крокус НаноЭлектроника - КНЭ 24 2
Элвис-НеоТек 56 1
Crocus Technology - Крокус Технолоджи 20 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1711 2
Интер РАО ЕЭС ПАО 371 1
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 781 4
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 1158 3
Правительство РФ - Военно-промышленная комиссия 95 2
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 804 2
Минюст РФ - ФСИН РФ СИЗО - Следственный изолятор 215 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3834 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4931 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5602 1
Дальневосточный фонд высоких технологий 15 1
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13005 3
BookReader - Букридер - Электронная книга (устройство) - цифровые книги 1569 2
Электроника - Микроэлектроника, полупроводниковые приборы, материалы - Electronics - Microelectronics, semiconductor devices - Микроэлектронная компонентная база, МЭКБ - Наноэлектроника - Nanoelectronics 4738 1
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 6359 1
MRAM - Magnetic Random Access Memory - eMRAM - Magnetoresistive random-access memory - Энергонезависимая магниторезистивная память с произвольным доступом 58 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 64315 1
Электроника - Дисплей - FOLED - Flexible OLED - Flexible Organic Light Emitting Diode - технологии гибких органических светодиодов - гибкий дисплей 156 1
ООН ЦУР - Цели устойчивого развития - SDG - Sustainable Development Goals 35 1
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Трапезников Андрей 6 1
Пихоя Герман 4 1
Уринсон Яков 6 1
Орлова Дина 17 1
Галустян Артур 1 1
Ельцин Борис. 99 1
Калюжный Сергей 8 1
Малышев Андрей 13 1
Россия - РФ - Российская федерация 164809 4
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47327 4
Ирландия - Республика 1044 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13764 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4182 1
Люксембург Великое Герцогство 446 1
Москва - ЗелАО - Зеленоградский административный округ - Зеленоград - Префектура Зеленограда 965 1
Израиль 2847 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57220 3
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8171 3
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53063 3
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 3137 3
Прокуратура - система органов, осуществляющих от имени государства высший надзор за соблюдением законодательства, прав, свобод человека и гражданина 1883 3
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33436 2
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18028 2
M&A - Mergers and Acquisitions - Монополии - Monopoly - антимонопольные службы, законодательство, комплаенс 1903 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3956 1
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6662 1
Приватизация - форма преобразования собственности 540 1
Судебная власть - Уголовное преступление - уголовное наказание - правонарушение (общественно опасное деяние) - задержание, арест, лишение свободы - тюремное заключение 3840 1
Консалтинг управленческий - Реструктуризация - Restructuring - Реорганизация - Reorganization 2382 1
БК РФ - Бюджетный кодекс Российской Федерации - Федеральный бюджет Российской Федерации 3010 1
Финансовый сектор - Кредитование - PTI - Payment to Income - Показатель долговой нагрузки - Кредитный портфель - Задолженность - Закредитованность 1310 1
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7483 1
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1249 3
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1129 1
РИА Новости 1029 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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