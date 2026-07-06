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Касенкова Марина
СОБЫТИЯ
Публикаций - 5, упоминаний - 5
Касенкова Марина и организации, системы, технологии, персоны:
|Plastic Logic - Пластик Лоджик - Polymer Vision 53 4
|Роснано - Crocus NanoElectronics - Крокус НаноЭлектроника - КНЭ 24 2
|Элвис-НеоТек 56 1
|Crocus Technology - Крокус Технолоджи 20 1
|Галкин Борис 8 4
|Подольский Борис 7 4
|Путин Владимир 3446 4
|Чубайс Анатолий 222 4
|Куликов Сергей 37 3
|Киселев Олег 37 3
|Удальцов Юрий 13 3
|Пимкин Дмитрий 6 3
|Галстян Артур 4 3
|Аветисян Владимир 5 3
|Тычинин Николай 3 2
|Фролов Евгений 8 2
|Губаев Наиль 6 2
|Рапопорт Ирина 2 2
|Кушнарев Андрей 21 2
|Трапезников Андрей 6 1
|Пихоя Герман 4 1
|Уринсон Яков 6 1
|Орлова Дина 17 1
|Галустян Артур 1 1
|Ельцин Борис. 99 1
|Калюжный Сергей 8 1
|Малышев Андрей 13 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1455126, в очереди разбора - 727862.
Создано именных указателей - 197187.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1455126, в очереди разбора - 727862.
Создано именных указателей - 197187.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.