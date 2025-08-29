Разделы

29.08.2025 WildTeam представила DeepWhale — ИИ для автоматического поэтажного проектирования многоквартирных домов 1
07.04.2025 Миллиарды Чубайса арестованы из-за проваленного проекта детских планшетов 1
19.11.2024 Лаборатория зеленых технологий появится в Сбербанке в 2025 году 1
19.09.2024 ООН выпустила рекомендации об опасностях искусственного интеллекта 1
26.03.2024 Росбанк и «Атомайз» представляют первый в России долговой ЦФА эмитента, деятельность которого вносит вклад в устойчивое развитие 1
26.03.2024 Резидент ОЭЗ «Технополис Москва» переработал свыше 5,3 тыс. тонн пластика за 2023 год 1
13.07.2023 В Уфе пройдет IV Международный форум «Умный город – Умная страна» 1
23.05.2023 Электронный документооборот позволил «Ростелекому» сэкономить более 100 млн листов бумаги за год 2
12.07.2022 АФК «Система» сменила президента и распрощалась с Чубайсом 1
15.09.2021 Philips. Индекс здоровья будущего 2021 1
13.09.2021 SAS выстраивает устойчивую бизнес-модель, опираясь на любознательность и аналитику 1
13.08.2021 Unique Network выбрана блокчейн-партнером для реализации NFT в рамках инициативы по климату 1
29.06.2021 За хозяевами МТС будет наблюдать знаменитый вице-премьер из девяностых 1
28.06.2021 Исследование: технологии стали драйвером устойчивого развития в России 1
25.06.2021 «Ростелеком» подвел итоги работы в области устойчивого развития за 2020 год 2
08.06.2021 Нейросеть «Билайн» для поиска людей и команда студентов ВШЭ получили американскую премию в области устойчивого развития 1
22.04.2021 Москва представила международному сообществу каталог городских решений Smart City 1
02.03.2021 5G назвали ключевой технологией для развития всего мира 3
01.02.2021 Accenture и Salesforce помогают компаниям достичь целей устойчивого развития 2
27.01.2021 Победители программы Фонда «Сколково» представят свои решения на площадке ООН 1
14.01.2021 Фонд «Сколково» запустил интерактивную карту технологий для реализации целей устойчивого развития ООН 1
12.01.2021 В России при поддержке Accenture и SAP стартовала программа Глобального договора ООН SDG Ambition 1
17.12.2020 Dassault Systèmes представила новую инициативу «Water for Life» 2
15.12.2020 Разработка Smart Engines включена в карту ИИ-проектов для целей устойчивого развития ООН 1
16.11.2020 Московскую программу поддержки инновационных проектов номинировали на премию ООН 1
06.10.2020 Tele2 начала принимать на переработку старые телефоны в Петербурге и Ленобласти 1
03.08.2020 Smart Engines подвела итоги I полугодия 2020 года 1
19.12.2019 Tele2 представила социальный отчет за 2017-2018 годы 1
27.11.2019 Signify запустила онлайн-сервис по созданию персонализированных светильников на 3D-принтере 1
04.07.2017 Мониторинг законодательства в области ИКТ за июнь 2017 г. 1
12.08.2016 Huawei представила отчет об устойчивом развитии за 2015 г. 1
13.05.2016 Правительство Бразилии и Ericsson будут вместе развивать интернет вещей 1
11.12.2015 На саммите «Открытые данные - 2015» обсудили мировой опыт и российские реалии 1
14.07.2015 Ростех готов к глобальному импортозамещению в ИТ-отрасли стран БРИКС 1
22.09.2014 К 2017 г. половина населения мира будет подключена к интернету 1

Публикаций - 35, упоминаний - 41

ООН ЦУР и организации, системы, технологии, персоны:

ESG - Enterprise Strategy Group 248 5
Accenture plc 689 3
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3026 3
Philips 2069 2
Ростелеком 10088 2
Huawei 4105 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13657 2
Smart Engines - Смарт Энджинс - Смарт Энджинс Сервис 398 2
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3017 2
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1817 2
Сколково - Центр развития цифровых технологий Фонда Сколково - SK ИТ - Skolkovo ITCluster - Кластер информационных технологий 393 2
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3277 1
Ростех - Росэлектроника - НЦИ - Национальный центр информатизации 424 1
Salesforce 440 1
Ангстрем - Российский производитель микроэлектронных компонентов - НИИ-336 - НИИ точной технологии (НИИТТ) 453 1
SAP SE 5375 1
Microsoft Corporation 25021 1
Meta Platforms - Facebook 4495 1
Элемент ГК - Микрон - Micron 1537 1
SAS Institute 1013 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9024 1
Sony 6592 1
Vodafone Group 1384 1
Ростелеком - РТК-ЦОД - DataLine - Даталайн 282 1
AT&T Inc 1688 1
EY - Ernst & Young Global 375 1
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1509 1
РТИ 146 1
Signify - Philips Lighting 21 1
Dassault Systemes 222 1
OpenAI 304 1
BT Group - British Telecom Group - British Telecommunications - BT Global Services - British Telecom Global Services 652 1
Oz Forensics - Оз Форензика - Media Forensic Software - Медиа Форензика 11 1
Росатом - РИР - Лига Цифровой Экономики 103 1
Google LLC 12066 1
Цельс - TeleMD - Интеллоджик 13 1
Моторика - Motorica - Хомо Ауктус 175 1
Dassault Systemes - 3DExperience Lab 3 1
Polkadot 7 1
Plastic Logic - Пластик Лоджик - Polymer Vision 50 1
РЖД - Российские железные дороги 1963 2
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1294 2
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 683 2
АФК Система - Segezha Group - Сегежа Групп - Сегежский ЦБК - Сегежабумпром - Сегежский целлюлозно-бумажный комбинат - Segezha Packaging - Сегежская упаковка 140 2
ВБД - Вимм-Билль-Данн 68 2
ТПП РФ - муниципальные и региональные торгово-промышленные палаты 41 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7851 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2931 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2603 1
МКБ - Московский кредитный банк 602 1
ВДНХ - Выставка достижений народного хозяйства - Выставочный комплекс - ВВЦ 425 1
X5 Group - Пятёрочка - Федеральная торговая сеть 504 1
Роснефть НК - нефтяная компания 524 1
Возрождение - Коммерческий банк 347 1
TÜV Rheinland Group 158 1
Интер РАО ЕЭС ПАО 346 1
Детский мир - Сеть магазинов товаров для детей 262 1
Рольф ГК - Рольф Холдинг - Рольф тех - Рольф Retail - Рольф Иншуренс - Рольф-Сити - Rolf SCS 95 1
РАО ЕЭС России ПАО - Единая энергосистема России - Единая энергетическая система России - Единая национальная электрическая сеть (ЕНЭС) РФ 321 1
Роснефть НК - Башнефть ПАО АНК - УНПЗ - Уфимский нефтеперерабатывающий завод - Уфанефтехим - Башкирнефтепродукт 133 1
УЭК ФУО - Универсальная электронная карта - федеральная уполномоченная организация - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 683 1
Citi - Citibank - Ситибанк 319 1
Экополис Корпорация - Ecopolis Corp 14 1
ОЭЗ Технополис Москва - ОЭЗ Алабушево - Особая экономическая зона 152 1
Evocargo - Эвокарго 32 1
Tessi 9 1
TWINO 4 1
BCW - BioCollections Worldwide 7 1
ОНЭКСИМ ГК 46 1
ЛизаАлерт ПСО - LizaAlert - Поисково-спасательная организация 54 1
African Development Bank - Африканский банк развития 10 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1276 1
ОЭЗ Технополис Москва - Руднево Индустриальный парк 95 1
РАТМ Холдинг - Сибстекло - Сибирское стекло - Сибирская стекольная компания 3 1
Dassault Systemes - La Fondation Dassault Systèmes 3 1
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1172 18
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2644 4
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6181 4
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4692 4
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 759 3
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5141 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3188 2
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества - Роскомимущества - Российский фонд федерального имущества, РФФИ 593 2
ООН ЮНЕСКО - Учреждение по вопросам образования, науки и культуры - UNESCO - The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization 297 2
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1961 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12479 1
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 1040 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2873 1
Россельхознадзор РФ - Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору 136 1
Минтруд РФ - Федеральная служба по труду и занятости - Роструд 160 1
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 784 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1440 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3473 1
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации - Генпрокуратура РФ - СКР РФ ГСУ - Главное следственное управление Следственного комитета РФ 714 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 890 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2051 1
Минстрой РФ - Министерство строительства и ЖК РФ - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 335 1
РФПИ - Российский Фонд Прямых Инвестиций - Инвестиционная компания 253 1
ВОЗ - Всемирная организация здравоохранения - WHO - World Health Organization 375 1
ОЭЗ Технополис Москва - Печатники - Особая экономическая зона - ОЭЗ Зеленоград - Особая экономическая зона Зеленоград - Свободная экономическая зона Зеленоград - ТВЗ Зеленоград 520 1
Минцифры РФ - Россвязь - Федеральное агентство связи 752 1
Правительство РФ - АНО АЦ - Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 340 1
OECD - Organisation for Economic Co-operation and Development - ОЭСР - Организация экономического сотрудничества и развития 98 1
Евросоюз - Европарламент - Европейский парламент 249 1
Правительство Самарской области - Губернатор Самарской области - Самарская губернская дума - органы государственной власти 103 1
Правительство КБР - Администрация Кабардино-Балкарской Республики - Администрация Главы КБР - Парламент КБР 48 1
World Bank Group - WBG - Всемирный банк 301 1
Правительство Республики Татарстан - Аппарат Кабинета Министров Республики Татарстан - Президент Республики Татарстан - органы государственной власти 293 1
Правительство Сахалинской области - органы государственной власти 72 1
Правительство Республики Крым - Совет Министров Республики Крым - Государственный совет Республики Крым - органы государственной власти 68 1
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - Департамент предпринимательства и инновационного развития города Москвы 276 1
Правительство Нижегородской области - Губернатор Нижегородской области - органы государственной власти 121 1
Правительство Москвы - ДИиПП Москва - Департамент инвестиционной и промышленной политики и предпринимательства города Москвы 415 1
Правительство Москвы - ДЭПиР Москва - Департамент экономической политики и развития города Москвы - Комплекс экономической политики и имущественно-земельных отношений столицы 248 1
Правительство ЯНАО - Ямало-Ненецкого автономного округа - органы государственной власти 80 1
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 255 4
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 367 3
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 463 2
SDSN - Sustainable Development Solutions Network 2 2
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6333 1
AEB - Association of European Businesses - АЕБ - Ассоциация европейского бизнеса 18 1
ГЛОНАСС/ГНСС-Форум - Ассоциация разработчиков, производителей и потребителей оборудования и приложений на основе глобальных навигационных спутниковых систем - Ассоциация разработчиков и производителей навигационного спутникового оборудования 178 1
ASEAN - Association of South East Asian Nations - АСЕАН - Ассоциация государств Юго-Восточной Азии 99 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 54884 22
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 16249 12
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 70327 12
ЦУР - муниципальный центр управления регионом 54 7
ESG - Environmental, Social, Governance - Экологическое, социальное и корпоративное управление - ESG-трансформация 156 6
Утилизация мусора - Переработка отходов - Waste disposal - Рециклинг - Recycling - Нулевое захоронение - Сортировка бытовых отходов - Вторичное сырьё, вторсырьё - Утилизационный сбор, утильсбор 1177 6
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28558 5
Smart City - Cognitive City - Умный город - Разумный город - Цифровой город - Интеллектуальный город 1500 4
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 3670 4
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 21507 4
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9096 3
Открытые данные - Open data - Информационная открытость 677 3
5G - пятое поколение мобильной связи 2290 3
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25100 3
Цифровое неравенство - Цифровой барьер - Цифровой разрыв - Информационное неравенство - Digital divide - Устранение цифрового неравенства (УНЦ) - интернетизация 1565 3
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 8383 3
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 5320 3
Электроэнергетика - Smart Grid - Smart Metering - Умные (интеллектуальные) сети электроснабжения - умная энергетика - зеленая энергетика - Программы энергосбережения и повышения энергоэффективности 2297 3
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6552 3
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25196 3
Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство - Электронное государство 1817 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 21826 2
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 13172 2
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 7302 2
CEP - Customer Engagement Platform - Управление вовлеченностью клиентов 535 2
MedTech - Телемедицина - Telemedicine - Телемедицинские системы - Трансляционная медицина - Биотелеметрия - Биотелеметрические системы - Телерадиология 1283 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 32839 2
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13068 2
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6021 2
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16566 2
Blockchain - Блокчейн - Реплицированная распределённая база данных - DLT - Distributed Ledger Technology - Технологии распределенного реестра 1550 2
БПЛА - Беспилотный летательный аппарат - Беспилотное воздушное судно, БВС - Беспилотная авиационная система, БАС - Дистанционно-пилотируемый летательный аппарат, ДПЛА - Unmanned aerial vehicle, UAV - Drone, Дрон - Copter, Коптер 3171 2
HTTPS - HyperText Transfer Protocol Secure - Расширение протокола HTTP для поддержки шифрования в целях повышения безопасности 1277 2
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9530 2
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12526 2
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 22317 2
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 3835 2
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12636 2
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи 10356 2
ID-карты - Цифровое удостоверение - Цифровой пропуск - Электронный паспорт - Электронная паспортизация объекта учета - Цифровой паспорт 717 1
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2833 2
Apple iPhone 6 4863 2
Smart Engines - GreenOCR 40 2
Правительство Москвы - Портал государственных и муниципальных услуг города Москвы - Московский портал государственных услуг - Портал Мэра и Правительства Москвы - pgu.mos.ru 790 1
ЕМИАС РФ - Единая медицинская информационно-аналитическая система 251 1
Правительство Москвы - МЭШ - Московская электронная школа 63 1
Национальный проект - Здравоохранение 23 1
Smart Engines - Smart ID Engine - Smart IDReader 212 1
Huawei Harmony OS - HMOS - Harmonica 209 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5628 1
ЕГАИС - Единая государственная автоматизированная информационная система Российской Федерации 413 1
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1489 1
Huawei P Smart - серия смартфонов 16 1
Dassault Systemes - 3DExperience 75 1
Philips Hue - Умные лампы и светильники 26 1
Федеральное казначейство России - ЭБ ГИИС ЕПБС - Единый портал бюджетной системы РФ - Электронный бюджет Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами 245 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Единый реестр запрещенных интернет-ресурсов - Реестр запрещенных сайтов 636 1
SAS Visual Analytics 14 1
Цельс - TeleMD Botkin.AI 12 1
Ericsson Mobility World - Ericsson Mobility Report 39 1
ВымпелКом - Билайн AI - Beeline Artificial Intelligence - нейросеть 17 1
Правительство Москвы - АМПП ГКУ - Администратор Московского парковочного пространства - Парковки Москвы - Московский паркинг - Единое парковочное пространство города Москвы 53 1
Microsoft Windows 2000 8665 1
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5078 1
Dassault Systemes Water for Life 1 1
ЕГИСЗ РС - РЕГИЗ ГИС - Региональный фрагмент единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ) 25 1
OpenAI ChatGPT 457 1
Telefonica - Telefónica Open Future 3 1
Путин Владимир 3290 4
Мусина Ирина 5 3
Чубайс Анатолий 215 3
Арлазаров Владимир 250 2
Шохин Александр 34 2
Евтушенков Владимир 209 2
Шамолин Михаил 124 2
Кузьминов Ярослав 19 2
Якобашвили Давид 16 2
Чирахов Владимир 9 2
Дутов Сергей 10 2
Белова Анна 7 2
Munnings Roger - Маннигс Роджер 3 2
Summer Ron - Зоммер Рон 41 2
Чемезов Сергей 145 1
Бровко Василий 54 1
Басин Павел 11 1
Лысенко Эдуард 311 1
Кузнецов Максим 21 1
Sweet Julie - Свит Джули 15 1
Анохин Сергей 94 1
Benioff Marc - Бениофф Марк 26 1
Латышева Елена 2 1
Тулупов Андрей 1 1
Осеевский Михаил 329 1
Сергунина Наталья 371 1
Эмдин Сергей 68 1
Дегтев Геннадий 270 1
Дворкович Аркадий 211 1
Held George - Хелд Джордж 38 1
Шилов Сергей 95 1
Кушнарев Андрей 17 1
Дубовсков Андрей 89 1
Евтушенков Феликс 29 1
Николаев Вячеслав 102 1
Сергеев Григорий 20 1
Каем Кирилл 40 1
Скорочкин Андрей 10 1
Пирогов Андрей 2 1
Guterres António Manuel de Oliveira - Гутерриш Антониу 3 1
Россия - РФ - Российская федерация 152517 26
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17774 7
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44864 7
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52933 5
Бразилия - Федеративная Республика 2423 4
Германия - Федеративная Республика 12848 4
Европа 24493 4
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 18179 4
Солнце - звезда Солнечной системы 5301 4
Индия - Bharat 5601 3
Франция - Французская Республика 7938 3
Африка Южная - Южно-Африканского плоскогорье 386 2
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3569 2
Нидерланды 3584 2
Сингапур - Республика 1887 2
Казахстан - Республика 5722 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13471 2
Земля - планета Солнечной системы 10536 2
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2512 2
Африка - Африканский регион 3541 2
Люксембург Великое Герцогство 436 2
Эфиопия - Федеративная Демократическая Республика 89 2
Россия - ПФО - Башкортостан - Уфа 1200 1
Румыния 739 1
Польша - Республика 1996 1
Саудовская Аравия - Королевство 622 1
Европа Восточная 3113 1
Европа Центральная и Восточная - Центрально-Восточная Европа - CEE - Central and Eastern Europe 236 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4042 1
Россия - ПФО - Башкортостан Республика - Башкирия 1306 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3097 1
Южная Корея - Республика 6784 1
Япония 13425 1
Армения - Республика 2348 1
Беларусь - Белоруссия 5933 1
Ирландия - Республика 1019 1
Дания - Королевство 1313 1
Исландия 245 1
Россия - УФО - Екатеринбург 4172 1
Азия - Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1803 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 53725 14
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 50141 12
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 30960 11
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4224 9
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10340 8
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9344 7
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17016 7
Экология и охрана окружающей среды - Парниковый эффект - оранжерейный или тепличный эффект - Киотский протокол - Greenhouse effect - Парниковый газ - Greenhouse gas - Углеродный след - Carbon footprint - Декарбонизация 864 6
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3734 5
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19767 5
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10409 5
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5348 4
Астрономия - Astronomy - Астрофизика - Космическая физика - Наука о Вселенной, изучающая расположение, движение, структуру, происхождение и развитие небесных тел и систем 3756 4
Газы - CO2 - Углекислый газ - Диоксид углерода - Декарбонизация 462 4
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8133 3
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4152 3
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5883 3
Энергетика - Energy - Energetically 5372 3
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6659 3
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6201 3
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8382 3
Метеорология - Климатология - Гидрометеорология - Океанология - Океанография - Погода 1885 3
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6409 3
Стихийные бедствия - Natural disasters - Природные катастрофы - Природные катаклизмы - Чрезвычайная ситуация (ЧС ) 1307 3
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8819 2
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 2859 2
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3698 2
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4642 2
Quality of Life - Качество жизни 34 2
Экология и охрана окружающей среды - Природные ресурсы - природопользование 423 2
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 2953 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11484 2
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3711 2
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25308 2
ОЭЗ - Особая экономическая зона - Свободная экономическая зона - Special Economic Zone - Free Economic Zone 981 2
Инвестиции венчурные - Venture investments - Private Equity - Частные капиталовложения - Частные инвестиции 2228 2
БК РФ - Бюджетный кодекс Российской Федерации - Федеральный бюджет Российской Федерации 2964 2
SBTi - Science Based Target initiative - Инициатива: Цели, установленные наукой - Международная инициатива научно-обоснованных целевых показателей 8 2
Федеральный закон 2124-1 - О средствах массовой информации - Закон о СМИ 181 2
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 7201 2
Правительство Москвы - ДИТ Москва - ICT.Moscow 83 1
Эксперт ГК 25 1
Forbes - Форбс 885 1
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1068 1
Bloomberg 1351 1
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 5981 1
Philips Future Health Index - Индекс здоровья будущего 5 1
Ipsos Group - Ipsos Comcon - Ipsos MORI - Ipsos Public Affairs - Ipsos Healthcare - Ipsos Reid - Angus Reid Group 134 1
Dow Jones & Company - DJIA - Доу Джонс 156 1
RepIn - Reputation Institute - Институт репутации - RepTrak Global 100 6 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1206 4
РАН СО - Российская академия наук Сибирское отделение 164 1
РАН - Российская академия наук 1966 1
МИЭТ НИУ - Московский институт электронной техники - Национальный исследовательский университет - МНТЦ - Международный научно-технологический центр 267 1
НИУ ВШЭ - ВШБ - Высшая школа бизнеса - Высшая школа маркетинга и развития бизнеса 23 1
UNICAMP - State University of Campinas - Государственный университет Кампинаса 2 1
WEF - The World Economic Forum - Всемирный экономический форум 177 3
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 933 1
World Summit Awards 6 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1380765, в очереди разбора - 737655.
Создано именных указателей - 181742.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

