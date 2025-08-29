Получите все материалы CNews по ключевому слову
ООН ЦУР Цели устойчивого развития SDG Sustainable Development Goals
|Путин Владимир 3290 4
|Мусина Ирина 5 3
|Чубайс Анатолий 215 3
|Арлазаров Владимир 250 2
|Шохин Александр 34 2
|Евтушенков Владимир 209 2
|Шамолин Михаил 124 2
|Кузьминов Ярослав 19 2
|Якобашвили Давид 16 2
|Чирахов Владимир 9 2
|Дутов Сергей 10 2
|Белова Анна 7 2
|Munnings Roger - Маннигс Роджер 3 2
|Summer Ron - Зоммер Рон 41 2
|Чемезов Сергей 145 1
|Бровко Василий 54 1
|Басин Павел 11 1
|Лысенко Эдуард 311 1
|Кузнецов Максим 21 1
|Sweet Julie - Свит Джули 15 1
|Анохин Сергей 94 1
|Benioff Marc - Бениофф Марк 26 1
|Латышева Елена 2 1
|Тулупов Андрей 1 1
|Осеевский Михаил 329 1
|Сергунина Наталья 371 1
|Эмдин Сергей 68 1
|Дегтев Геннадий 270 1
|Дворкович Аркадий 211 1
|Held George - Хелд Джордж 38 1
|Шилов Сергей 95 1
|Кушнарев Андрей 17 1
|Дубовсков Андрей 89 1
|Евтушенков Феликс 29 1
|Николаев Вячеслав 102 1
|Сергеев Григорий 20 1
|Каем Кирилл 40 1
|Скорочкин Андрей 10 1
|Пирогов Андрей 2 1
|Guterres António Manuel de Oliveira - Гутерриш Антониу 3 1
