Москва представила международному сообществу каталог городских решений Smart City

Портал ICT.Moscow совместно с Правительством Москвы запускает раздел «Smart City Moscow» для международного сообщества. В нем впервые на английском языке собрана актуальная информация об инновационных городских проектах Москвы с индикацией целей в области устойчивого развития ООН (ЦУР), аналитика, данные для составителей глобальных рейтингов и другой полезный контент о Москве как умном городе.

«Новый ресурс позволит городу в удобном формате поделиться опытом и инновационными кейсами с зарубежными партнерами и аналитиками. Это будет способствовать укреплению позиций Москвы как одного из самых технологичных и умных мегаполисов мира. Столица системно внедряет ИТ-решения в повседневную жизнь москвичей и работу городских служб. При этом ключевая цель инноваций - повысить безопасность и качество жизни горожан. Именно поэтому все проекты, представленные на сайте ICT.Moscow, проиндексированы в соответствии с Целями устойчивого развития ООН, которые направлены на улучшение благосостояния людей и защиту окружающей среды», — рассказал Эдуард Лысенко, министр Правительства Москвы, руководитель столичного Департамента информационных технологий.

В разделе «Smart City Moscow» собрано 68 московских инновационных проектов в сфере умного города, разработанных и внедренных Правительством Москвы. В их числе: ЕМИАС, МЭШ, официальный сайт Мэра Москвы mos.ru, Московский инновационный кластер i.moscow, 5G Демо-центр, экспериментальный правовой режим в области ИИ в Москве и другие.

Все проекты разделены по направлениям «умного города»: человеческий и социальный капитал, городская среда, цифровое правительство, городское хозяйство, сквозные технологии, электронное правительство, цифровые технологии и коммуникации. В карточке каждого проекта, помимо описания и ключевых результатов, содержатся индикаторы целей в области устойчивого развития ООН (ЦУР). ЦУР — набор целей для будущего международного сотрудничества, которые должны обеспечить открытость, безопасность, жизнестойкость и экологическую устойчивость городов и населенных пунктов к 2030 году.

Помимо инновационных проектов в разделе доступна подборка из более чем 600 наборов открытых данных об объектах городской инфраструктуры Москвы и более 30 наборов данных, собранных Департаментом перспективных проектов ДИТ Москвы, по международным стандартам ISO37120 и U4SSC, а также размещены новости, исследования, мониторинги, отчеты и прочая аналитика «умного города». Все информация верифицирована специалистами ДИТ Москвы.

Доступ к московским проектам «Smart City» — уникальная возможность для зарубежных компаний, правительств и аналитиков изучить столичные практики, а также найти новые идеи для развития своих проектов. Раздел будет регулярно пополняться.

Ранее ICT.Moscow совместно с ДИТ Москвы опубликовал российские и международные практики в области «умного города». В открытой базе данных собрано уже свыше 500 решений.