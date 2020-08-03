Smart Engines подвела итоги I полугодия 2020 года

Smart Engines раскрыла результаты операционной деятельности за I полугодие 2020 г., составившие 98% от годовых показателей 2019 г. За первые 6 месяцев 2020 г. клиентская база компании выросла на 25.7%, а размер выручки превысил показатели всего 2019 года на 3%. Рост выручки по сравнению с первым полугодием 2019 года составил 214% по сравнению со вторым полугодием 2019 года - 53%.

Все 5 лет существования на рынке компания показывает положительную динамику, развивая новые продукты на базе собственных научных разработок. Smart Engines работает с такими лидерами рынка, как большая тройка операторов мобильной связи, лучшими российскими банками по рейтингу Forbes, транспортными компаниями, инфраструктурными сетями и государственными сервисами В 2020 г. клиентами Smart Engines стали Росбанк, Ситибанк, МКБ, Yota Скартел, Банк «Возрождение» (группа ВТБ), «МВидео», «Эльдорадо», Tessi, Twino, Smaregi, BioCollections Worldwide. Компания расширила свое присутствие на международном рынке и зашла в ряд новых отраслей, включая медицину.

Комментируя итоги I полугодия, генеральный директор Smart Engines Владимир Арлазаров сказал: «Компания Smart Engines в очередной раз продемонстрировала эффективность своего принципа “научный подход плюс инвестиции в технологии”, который позволил нам не просто пережить период экономической турбулентности без потерь, но и увеличить продажи, усовершенствовать свои продукты и расширить рынки сбыта. Устойчивый спрос на качественные OCR решения доказывает их эффективность для функционирования бизнеса наших заказчиков».

Программные продукты Smart Engines обеспечивают клиентам высокое качество и безопасность обработки данных пользователей, помогая решить одну из главных проблем развития цифровой среды, связанную с утечкой персональных данных. Все технологии разрабатываются в соответствии с доктриной ответственного искусственного интеллекта, в основе которой лежат три базовых принципа, экологичность (environment friendly), безопасность (secure), конфиденциальность (privacy). Конфиденциальность персональных данных обеспечивается полной автономностью процесса распознавания, данные пользователей не передаются на обработку в облачные сервисы и третьим лицам. Все вычисления производятся автоматически в режиме реального времени.

Smart Engines придает особое значение достижению целей устойчивого развития, продвигая концепцию GreenOCR - собственную технологию компьютерного зрения, которая позволяет приложениям распознавания работать быстрее, точнее и удобнее для пользователя, при этом сокращая выбросы CO2 за счет энергоэффективности высокопроизводительных вычислений.