Получите все материалы CNews по ключевому слову
Германия Нижняя Саксония
|19.03.2025
|Руководство Siemens проведет самое большое количество увольнений за 10 лет, сократят тысячи людей 1
|23.05.2019
|ABB обеспечит оборудованием систему передачи ветровой энергии из Северного моря 2
|12.08.2016
|Huawei представила отчет об устойчивом развитии за 2015 г. 1
|14.03.2011
|«Т-Платформы» подвели итоги работы за год на европейском рынке 2
|20.04.2010
|Microsoft и Open Source: от противостояния к сотрудничеству 1
|23.03.2010
|Датский парламент придерживается технологического нейтралитета 1
|23.10.2007
|Обнаружены новые виды бактерий 1
|27.08.2007
|В Германии нейтрализуют очаг птичьего гриппа в особо опасной форме 1
|23.07.2007
|Якутия готовит молодежь к штурму космоса 1
|17.04.2006
|На затопленную Германию спасатели смотрят с орбиты 1
|17.04.2006
|На затопленную Германию спасатели смотрят с орбиты 1
|11.05.2004
|Червь Sasser: символ сыновьей любви? 2
|25.11.2003
|Россияне готовятся к CeBIT 2004 2
Германия и организации, системы, технологии, персоны:
|BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2707 1
|Deutsche Welle - Телеканал 47 1
|Die Welt 80 1
|U.S. NOAA - National Oceanic and Atmospheric Administration - National Oceanographic and Atmospheric Administration - Национальное управление океанических и атмосферных исследований 132 2
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1347681, в очереди разбора - 763246.
Создано именных указателей - 171203.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.