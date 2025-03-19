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Германия Нижняя Саксония

Германия - Нижняя Саксония

19.03.2025 Руководство Siemens проведет самое большое количество увольнений за 10 лет, сократят тысячи людей 1
23.05.2019 ABB обеспечит оборудованием систему передачи ветровой энергии из Северного моря 2
12.08.2016 Huawei представила отчет об устойчивом развитии за 2015 г. 1
14.03.2011 «Т-Платформы» подвели итоги работы за год на европейском рынке 2
20.04.2010 Microsoft и Open Source: от противостояния к сотрудничеству 1
23.03.2010 Датский парламент придерживается технологического нейтралитета 1
23.10.2007 Обнаружены новые виды бактерий 1
27.08.2007 В Германии нейтрализуют очаг птичьего гриппа в особо опасной форме 1
23.07.2007 Якутия готовит молодежь к штурму космоса 1
17.04.2006 На затопленную Германию спасатели смотрят с орбиты 1
17.04.2006 На затопленную Германию спасатели смотрят с орбиты 1
11.05.2004 Червь Sasser: символ сыновьей любви? 2
25.11.2003 Россияне готовятся к CeBIT 2004 2

Публикаций - 13, упоминаний - 17

Германия и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 24718 2
Oracle - Sun Microsystems - Сан Майкросистемс - Май Эс Кью Эл 2219 2
IBM - International Business Machines Corp 9453 2
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4951 1
Huawei 3973 1
Т-Платформы - T-Platforms 395 1
ABB Group - Asea Brown Boveri 319 1
Vodafone Group 1384 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4003 1
OpenText - Micro Focus - Novell 871 1
BT Group - British Telecom Group - British Telecommunications - BT Global Services - British Telecom Global Services 650 1
Google LLC 11866 1
Open Solutions - Открытые решения (ОР) 72 1
Открытые технологии 702 1
Scanex - Сканэкс НТЦ - Инженерно-технологический центр 254 1
Siemens Digital Industries Software - Siemens PLM Software - Siemens DIS - Siemens Industry Automation Division - Siemens Automation and Drives - Siemens A&D UGS PLM Software - UGS Corp - Tecnomatix - US Data - Tesis PLMware 122 1
ESA - European Space Agency - Европейское космическое агентство - Европейское управление космических исследований 679 2
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 532 1
Goldman Sachs Group - Голдман Сакс груп - Goldman Sachs & Co Bank - Goldman Sachs Credit Partners L.P. 579 1
TÜV Rheinland Group 144 1
British Airways - British Midland International 126 1
Музей Космонавтики - Мемориальный музей космонавтики ГБУК города Москвы 38 1
Резонанс НПП 372 1
Лондонский аэропорт Хитроу - London Heathrow Airport - ИАТА: LHR, ИКАО: EGLL, FAA LID: EGLL 59 1
Малая Арктическая академия юных талантов ЯРДОО 1 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5512 3
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1863 2
Федеральное правительство Германии - Бундесвер - Bundeswehr - Germany Federal Ministry of Defence - Вооружённые силы Федеративной Республики Германия - Правоохранительные органы Германии 58 2
U.S. USGS - Geological Survey - Геологическая служба США 188 2
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1165 1
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 705 1
NATO - North Atlantic Treaty Organization - Организация Североатлантического договора - Североатлантический Альянс 406 1
Евросоюз - Европарламент - Европейский парламент 246 1
Правительство Республики Саха (Якутия) - органы государственной власти 67 1
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 9818 3
Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 12791 2
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16241 2
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7525 2
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7467 2
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 10846 2
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7005 2
РЛС - Радиолокационная станция - Радар детектор - радарные системы - радарные комплексы - radio detection and ranging - радиообнаружение и измерение дальности - Радиопеленгация 354 2
Proprietary software - Проприетарное программное обеспечение - несвободное программное обеспечение 536 2
Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Вымогательское ПО - Винлокер - Вредоносное ПО - сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств - ransomware (ransom выкуп и software) 2977 1
HPC - High Performance Computing - Supercomputer - Суперкомпьютер - СверхЭВМ, СуперЭВМ, сверхвычислитель - высокопроизводительные вычисления - высокопроизводительных вычислительных ресурсы - супервычисления 1635 1
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 8373 1
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 6815 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24391 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67326 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25645 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 51479 1
Цифровое неравенство - Цифровой барьер - Цифровой разрыв - Информационное неравенство - Digital divide - Устранение цифрового неравенства (УНЦ) - интернетизация 1479 1
FTP - File Transfer Protocol - Протокол передачи файлов 860 1
TCP - Transmission Control Protocol - Протокол управления передачей - TCP/IP - Сетевая модель передачи данных, представленных в цифровом виде 856 1
QoS - Quality of service - QoE - Quality of Experience - Качество обслуживания 2916 1
Хостинг - Hosting - Услуга предоставления ресурсов для размещения информации на сервере 2945 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30066 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28055 1
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11733 1
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 7957 1
Электроэнергетика - Smart Grid - Smart Metering - Умные (интеллектуальные) сети электроснабжения - умная энергетика - зеленая энергетика - Программы энергосбережения и повышения энергоэффективности 2203 1
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты, использующие уязвимости в ПО 6259 1
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 6338 1
Free software - Software libre - СПО - Свободное программное обеспечение 373 1
Scanner - Сканер - Устройство ввода - создание цифрового изображения объекта 3450 1
OASIS - ODF, ODT, XODT - OpenDocument Format - OASIS Open Document Format for Office Application - открытый формат документов для офисных приложений 240 1
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6445 1
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 3515 1
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 4135 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12099 1
LED-вспышка - светодиодная вспышка 2807 1
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 10220 1
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи 10189 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24697 1
Microsoft Windows 15781 3
Apache OpenOffice 472 2
Ericsson Radio System - ERS 72 2
Microsoft Office 2007 238 2
Microsoft Windows 2000 8661 2
СКБ Контур - Контур.Эльба 81 2
CSA RADARSAT - канадский спутник дистанционного зондирования Земли 99 2
ESA Envisat - Environmental Satellite 82 2
ESA Copernicus Programme - The European Earth Observation Programme - ESA GMES - Global Monitoring for Environment and Security - глобальный мониторинг окружающей среды и обеспечение безопасности 31 2
Linux OS 10077 1
Microsoft Office 3769 1
Microsoft Windows Server - Серверная операционная система 790 1
Apple iPhone 6 4862 1
Google Docs - Google Office - Бесплатный онлайн-офис - Текстовый редактор 313 1
ABB Ability 18 1
LiMux - Проект Мюнхена 2004 года перехода от Windows к собственной настольной Linux-инфраструктуре - Linux flagship Munich's U-turn 23 1
Linux - Debian LinEx 5 1
HCL Lotus Domino - IBM Notes/Domino 1009 1
Oracle Office - Sun Microsystems - Star Division - StarOffice 109 1
Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Sasser - Вредоносное ПО - сетевой червь 39 1
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2907 1
GNumeric - свободный табличный процессор, выпускаемый под лицензией GNU General Public License 13 1
Опанасенко Всеволод 133 1
Ballmer Steve - Балмер Стивен Энтони 567 1
Никитин Максим 23 1
Utzschneider James - Уцшнайдер Джеймс 4 1
Лазуткин Александр 4 1
Stackebrandt Erko - Штакенбрандт Эрко 1 1
Вайсхар Ирина 1 1
Stallman Richard - Столлман Ричард 74 1
Jaschan Sven - Джашан Свен - Яшан Свен 8 1
Германия - Федеративная Республика 12733 11
Россия - РФ - Российская федерация 146308 6
Европа 21840 5
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14243 4
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52332 4
Африка - Африканский регион 3499 3
Франция - Французская Республика 7871 3
Нидерланды 3539 3
Германия - Саксония 22 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17224 2
Земля - планета Солнечной системы 10421 2
Азия - Азиатский регион 5573 2
Дания - Королевство 1302 2
Индия - Bharat 5488 2
Канада 4903 2
Великобритания - Лондон 2389 2
Чехия - Чешская Республика 1311 2
Германия - Бавария - Мюнхен 469 2
Австрия - Австрийская Республика 1313 2
Германия - Нижняя Саксония - Ганновер 301 2
Европа Центральная 266 2
Атлантический океан - Балтийское море - Финский залив 98 2
Россия - ДФО - Якутия - Хангаласский улус 15 1
Россия - ДФО - Якутия - Республика Саха 951 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43581 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13367 1
Беларусь - Белоруссия 5748 1
Норвегия - Королевство 1804 1
Швеция - Королевство 3632 1
Польша - Республика 1964 1
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2496 1
Бельгия - Королевство 1155 1
Италия - Итальянская Республика 4365 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14174 1
Украина 7642 1
Испания - Королевство 3725 1
Испания - Каталония - Барселона 744 1
Болгария - Республика 777 1
Бангладеш - Народная Республика Бангладеш 335 1
США - Колумбия - Вашингтон 1395 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51717 4
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10045 3
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29512 3
Стихийные бедствия - Natural disasters - Природные катастрофы - Природные катаклизмы - Чрезвычайная ситуация (ЧС ) 1281 3
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13765 2
Электроэнергетика - Электроснабжение - Энергопитание - Линия электропередачи, ЛЭП - Электросетевой комплекс - отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии 1921 2
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Стихийные бедствия - Тропический циклон - Tropical Cyclone - Ураган, Hurricane - Тайфун, Typhoon - Смерч, Торнадо, Tornado - Буря 435 2
Стихийные бедствия - Цунами - Tsunami 508 2
International Charter on Space and Major Disasters - Международная Хартия по космосу и крупным катастрофам - Международная хартия Космос и стихийные бедствия 11 2
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CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5826 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7036 1
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3669 1
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Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5142 1
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Металлы - Золото - Gold 1146 1
Биология молекулярная - Микробиология - Бактериология - микробиологические исследования 1398 1
Quality of Life - Качество жизни 33 1
Судебная власть - Уголовное преступление - уголовное наказание - правонарушение (общественно опасное деяние) - задержание, арест, лишение свободы - тюремное заключение 3520 1
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4072 1
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2707 1
Deutsche Welle - Телеканал 47 1
Die Welt 80 1
U.S. NOAA - National Oceanic and Atmospheric Administration - National Oceanographic and Atmospheric Administration - Национальное управление океанических и атмосферных исследований 132 2
Deutsche Messe AG - Дойче Мессе 12 1
CeBIT 612 1
Swedish Academy - Nobel Prize - Нобелевская премия 372 1
День молодёжи - 27 июня 910 1
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