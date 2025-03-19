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Siemens Mobility Сименс Мобильность


19.03.2025 Руководство Siemens проведет самое большое количество увольнений за 10 лет, сократят тысячи людей 2
07.05.2024 «Дочка» Siemens отсудила у российского производителя 321 миллион 1
16.08.2021 «Сименс мобильность» приобретает Sqills 1
11.05.2021 Финансовые результаты за II квартал 2021 позволили «Сименс» повысить годовой прогноз 1
24.12.2020 «Уралхим-Транс» внедрит цифровой сервис от «Сименс мобильность» 1
08.05.2020 «Сименс АГ» объявила результаты второго квартала 2020 финансового года 1
28.05.2008 Siemens установит АСУ движением на КАД Петербурга в 2009 году 1
14.05.2008 NXP и Siemens разрабатывают GPS/GSM-систему сбора дорожных пошлин 2

Публикаций - 8, упоминаний - 10

Siemens Mobility и организации, системы, технологии, персоны:

Siemens AG - Siemens Russia - Сименс Россия 419 6
Siemens AG - Siemens Group 2595 4
Siemens Healthineers AG - Siemens Healthcare - Siemens Medical Solutions - Siemens Medical Systems - Siemens Medical Engineering Group 15 2
NXP Semiconductors - Philips Semiconductors 250 1
РИФ Корпорация НПО 1 1
Siemens Digital Industries Software - Siemens PLM Software - Siemens DIS - Siemens Industry Automation Division - Siemens Automation and Drives - Siemens A&D UGS PLM Software - UGS Corp - Tecnomatix - US Data - Tesis PLMware 122 1
Varian Medical Systems 7 1
Уралхим ОХК АО - Объединенная химическая компания 174 1
Интер РАО - Сименс Энергетика - Сименс технологии газовых турбин - СТГТ 5 1
Уралхим Транс 2 1
ВАС РС - Федеральные арбитражные суды Российской Федераци 118 1
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 673 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6285 1
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13996 6
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67326 4
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 51479 4
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11295 2
ПНСТ Умное производство Цифровые двойники - Серии стандартов Умного производства 147 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31186 2
CEP - Customer Engagement Platform - Управление вовлеченностью клиентов 499 1
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 7769 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24409 1
GPRS - General Packet Radio Service - пакетная радиосвязь общего пользования - надстройка над технологией мобильной связи GSM 2260 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28055 1
Детектор - Detector - Техническое средство или вещество, которое указывает на наличие определенного свойства объекта измерения при превышении порогового значения соответствующей величиной 825 1
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 7957 1
Транспорт - Бортовой компьютер - бортовая ЭВМ - Бортовые и встраиваемые системы - Бортовые вычислительные блоки - Board Computer 124 1
Компьютеризация - компьютерные комплектующие - аксессуары - accessories 1274 1
Радиовещание - Radio broadcasting - FM-радиовещание - FM-тюнер - FM-радиоприемник - FM-трансмиттер - ФМ-радио - УКВ - Ультракороткие волны 3795 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25645 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15908 1
EDA - Electronic design automation - Автоматизация проектирования электронных устройств 84 1
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 1094 1
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 2980 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21434 1
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД 5789 1
Кибербезопасность - BCM - Business Continuity Management System - Управление непрерывностью бизнеса - ISO 22301 2040 1
RFID - Radio-frequency identification - Радиочастотная идентификация - Радиометки - ISO/IEC 18000, 14443 - стандарт метода модуляции и протокола обмена бесконтактных пассивных карт ближнего радиуса действия 1102 1
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5001 1
Pixabay 140 1
Apple iOS 7879 1
Busch Roland - Буш Роланд 8 2
Kaeser Joe - Кэзер Джо 6 1
Лавренко Павел 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 146308 3
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14243 1
Россия - Черноземье - Центрально-Чернозёмный экономический район 238 1
Германия - Федеративная Республика 12733 1
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 1522 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17224 1
Европа 21840 1
Нидерланды 3539 1
Азия - Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1780 1
Америка - Американский регион 2167 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17561 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18821 5
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48550 2
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7564 2
Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway 2423 2
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3682 2
Транспорт - Парковка - Паркинг - Parking - Автостоянка - Стоянки автомобилей - сервис оплаты городской парковки - city parking payment service - паркомат - паркон 1047 1
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5220 1
КАД - Кольцевая автомобильная дорога 23 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3250 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 6981 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4502 1
Санкции - Антироссийские санкции - Санкции против России 546 1
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4714 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7096 1
Транспорт общественный - Коммунальный транспорт - Пассажирские перевозки - Public transport - Passenger transportation - муниципальные и коммерческие автобусы, троллейбусы и трамваи 2629 1
Финансовые показатели - Financial indicators 2515 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7036 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6243 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7647 1
РИФ - Российский Интернет Форум 85 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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