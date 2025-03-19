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Siemens Mobility Сименс Мобильность
Siemens Mobility и организации, системы, технологии, персоны:
|Уралхим ОХК АО - Объединенная химическая компания 174 1
|Интер РАО - Сименс Энергетика - Сименс технологии газовых турбин - СТГТ 5 1
|Уралхим Транс 2 1
|ВАС РС - Федеральные арбитражные суды Российской Федераци 118 1
|Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 673 1
|GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6285 1
|U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5001 1
|Pixabay 140 1
|Apple iOS 7879 1
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