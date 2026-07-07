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Уралхим Транс

СОБЫТИЯ

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07.07.2026 Группа «Уралхим» запустила единую цифровую экосистему «Сфера» на базе «1С:ERP. Управление холдингом» 1
24.12.2020 «Уралхим-Транс» внедрит цифровой сервис от «Сименс мобильность» 1
08.06.2010 ECM-система Directum внедрена в УК «Уралхим» 1

Публикаций - 3, упоминаний - 3

Уралхим Транс и организации, системы, технологии, персоны:

Siemens Mobility - Сименс Мобильность 9 1
Siemens AG - Siemens Russia - Сименс Россия 433 1
Directum - Директум 1248 1
Уралхим ОХК АО - Объединенная химическая компания 207 2
Уралхим ЗМУ КЧХК - Завод минеральных удобрений Кирово-Чепецкого химического комбината 2 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 64353 2
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12098 1
CEP - Customer Engagement Platform - Управление вовлеченностью клиентов 590 1
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12828 1
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 5819 1
ECM - Enterprise Content Management - Управление корпоративным контентом 1449 1
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5586 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13856 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10132 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 35835 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 61231 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28070 1
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 17989 1
Directum Intersystem Cooperation Services - DICS 7 1
Directum СЭД - ECM-система 304 1
Apple iOS 8543 1
Лавренко Павел 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 164859 2
Россия - УФО - Пермский край - Березники 68 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14771 1
Европа Восточная 3137 1
Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway 2694 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8833 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21440 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8448 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7726 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1455360, в очереди разбора - 727789.
Создано именных указателей - 197234.
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