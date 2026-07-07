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Уралхим Транс
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru
|07.07.2026
|Группа «Уралхим» запустила единую цифровую экосистему «Сфера» на базе «1С:ERP. Управление холдингом» 1
|24.12.2020
|«Уралхим-Транс» внедрит цифровой сервис от «Сименс мобильность» 1
|08.06.2010
|ECM-система Directum внедрена в УК «Уралхим» 1
Публикаций - 3, упоминаний - 3
Уралхим Транс и организации, системы, технологии, персоны:
|Siemens Mobility - Сименс Мобильность 9 1
|Siemens AG - Siemens Russia - Сименс Россия 433 1
|Directum - Директум 1248 1
|Уралхим ОХК АО - Объединенная химическая компания 207 2
|Уралхим ЗМУ КЧХК - Завод минеральных удобрений Кирово-Чепецкого химического комбината 2 1
|Directum Intersystem Cooperation Services - DICS 7 1
|Directum СЭД - ECM-система 304 1
|Apple iOS 8543 1
|Россия - РФ - Российская федерация 164859 2
|Россия - УФО - Пермский край - Березники 68 1
|СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14771 1
|Европа Восточная 3137 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1455360, в очереди разбора - 727789.
Создано именных указателей - 197234.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1455360, в очереди разбора - 727789.
Создано именных указателей - 197234.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.