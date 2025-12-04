Разделы

Россия УФО Пермский край Березники

Россия - УФО - Пермский край - Березники

СОБЫТИЯ


04.12.2025 «МегаФон» запустил новые базовые станции во втором по величине городе Прикамья 1
06.10.2025 «МегаФон»: пермяки не готовы расставаться с легендарными телефонами из нулевых 1
10.09.2025 МТС обеспечила связью прикамский участок федеральной трассы М-12 1
03.09.2025 «МегаФон» ускорил интернет в округах Пермского края 1
28.08.2025 «МегаФон» увеличил зону покрытия в Березниках 1
09.07.2025 МТС и правительство Пермского края договорились о развитии инфраструктуры связи в регионе 1
23.06.2025 Малые города Прикамья приросли трафиком 1
12.12.2024 Для полумиллиона пермяков выросла скорость мобильного интернета 1
15.04.2024 МТС в Прикамье открыла свои магазины для домашних животных 1
19.01.2024 В пермском селе с 400-летней историей расширили 4G-покрытие 1
24.11.2023 МТС обеспечила связью трассу Пермь-Березники 2
22.11.2023 «Мегафон» расширил территорию покрытия 4G в трех районах Прикамья 1
05.09.2023 Российский производитель обеспечил круглосуточным видеонаблюдением детские площадки в Пермском крае 1
28.08.2020 МТС и правительство Пермского края подписали соглашение о развитии цифровых проектов 1
19.06.2020 «Уралкалий» остался без ИТ-директора 1
25.03.2019 Выручка «ЭР-Телеком» за 2018 год выросла на 18% 1
25.01.2018 Как «УРАЛХИМ» управляет закупками с помощью SAP Ariba 1
19.01.2017 Пермский край: объем мобильного интернет-трафика в сети МТС в 2016 г. удвоился 1
11.10.2016 МТС открыл новые салоны в шести городах Прикамья 1
26.04.2016 МТС открыла новые салоны в 11 населенных пунктах Прикамья 1
29.03.2016 Протяженность ВОЛС МТС на Урале превысила 14 тыс. км 1
14.12.2015 «Билайн» фиксирует рост спроса на мобильный интернет среди своих абонентов в Пермском крае 1
06.11.2015 ТТК подключил к сети WiMax клинику «Медента» в Березниках 1
23.09.2015 ТТК подключил к интернету 30 тыс. жителей малых городов Свердловской области и Пермского края 3
31.07.2015 МТС удвоила скорость в сети LTE в Пермском крае 1
17.07.2015 ТТК запустил сеть WiMAX в Тобольске 1
14.07.2015 Бизнес Прикамья координирует сотрудников в онлайн-режиме 1
14.05.2015 МТС вдвое расширила покрытие LTE в Пермском крае 1
04.03.2015 ТТК запустил кабельное телевидение в Тобольске Тюменской области 1
25.02.2015 ТТК запустил первую сеть WiMAX на Урале 1
18.02.2015 МТС полностью обновила сотовую сеть в Пермском крае 1
02.02.2015 «Билайн» запускает сеть 4G в Пермском крае 2
16.12.2014 ТТК запустил WiMAX в Березниках Пермского края 1
09.10.2014 «Билайн» улучшил качество сети и увеличил зону покрытия в Пермском крае 1
30.09.2014 МТС запустила сеть LTE в Прикамье 2
22.09.2014 ТТК запустил WiMax в пяти городах 1
10.07.2014 МТС полностью обновит оборудование в Пермском крае 1
18.10.2013 МТС завершила строительство магистрального кольца на Урале 1
20.09.2013 «Ростелеком» подключил по технологии GPON около 3,5 тыс многоквартирных домов в Пермском крае 1
27.08.2013 Для навигаторов Shturmann стали доступны новые карты 1

Публикаций - 65, упоминаний - 72

Россия и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14223 17
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2086 9
МегаФон 9892 8
Ростелеком Урал - Уралсвязьинформ 618 4
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9195 4
МТС Розничная сеть - РТК - РусТелКом - Русская Телефонная Компания 515 4
Directum - Директум 1164 4
Samsung Electronics 10625 3
Ростелеком 10306 3
Т2 - Т2 Мобайл - СкайЛинк - Skylink - Московская сотовая связь (МСС) - Аларис 1415 3
Huawei 4221 2
LG Electronics 3675 2
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5739 2
8983 2
Sony 6634 2
HTC Corporation 1505 2
Oracle Corporation 6867 2
РЖД ГВЦ - Главный вычислительный центр 40 1
Ростелеком - Сибирьтелеком - Wellcom 731 1
Компьютер НПО 73 1
ВымпелКом - Билайн Уральский регион 29 1
Utinet - Корпоративная компания - КомпьютерПроф - КонсалтингПроф 56 1
Морион 14 1
Morion Digital - Морион Диджитал - технопарк 8 1
АйТек ПРО 4 1
ВИПАКС - VIPAKS 6 1
ЭР-Телеком Холдинг - ТОМТЕЛ - Томтелеком 3 1
ЭР-Телеком Холдинг - Городские интернет сети 2 1
ЭР-Телеком Холдинг - ТелеНэт 2 1
MNS.ru - Матрикс Сетевые Решения - Кредолинк - Матрикс Интернет Клуб - Норд Сервис 7 1
ЭР-Телеком Холдинг - NextOne - Коламбия-Телеком 7 1
Avicom TeckNowHow - Авиком Бизнес Технологии 9 1
ЭР-Телеком Холдинг - ЭРТХ - Акадо Холдинг - Акадо Телеком - ТКС Нева 13 1
ЭР-Телеком Холдинг - Новотелеком 15 1
Системы документооборота 511 1
Перминформ 1 1
Карболит 2 1
SAP SE 5426 1
Apple Inc 12628 1
ASUS - AsusTek Computer Inc 2100 1
ВСМПО-АВИСМА - Березниковский титано-магниевый комбинат, БТМК - АВИСМА-Машиностроитель - АВИСМА-Спецремонт - АВИСМА-МетрАТек - Аналитик-А 45 5
Уралхим - Уралкалий ПАО 105 4
101Hotels.com 456 3
Уралхим ОХК АО - Объединенная химическая компания 197 3
Россети Ленэнерго 1699 3
СДС Холдинг - Азот КАО - Агрохимическая корпорация - Сибур Минудобрения - Сибур Минеральные удобрения 16 2
БашХим Торговый дом - БСЗ - Березниковский содовый завод 5 2
Большое Савино - международный аэропорт федерального значения города Перми - ИАТА: PEE – ИКАО: USPP – Внутр. код: ПРЬ – МО РФ: ЬСПП 10 2
БашХим Торговый дом - Транснефтехим ТД 1 1
Уралхим ЗМУ КЧХК - Завод минеральных удобрений Кирово-Чепецкого химического комбината 2 1
НИКОХИМ - Каустик - НикоМаг - Зиракс - Полигран 14 1
Уралхим Транс 2 1
Регион-Информ 1 1
Сотмаркет - Sotmarket 21 1
Метафракс Групп - Метафракс Кемикалс - Метанол Губахинский химический завод ПО - Метафракс Трейдинг 13 1
Медента 1 1
НАМИ - Автозавод Санкт-Петербург - Nissan Russia - Ниссан Россия - Ниссан Мэнуфэкчуринг Рус - Nissan Motors Manufacturing Rus - Лада Санкт-Петербург 46 1
РЖД - Российские железные дороги 2001 1
ГПБ - Газпромбанк 1174 1
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1791 1
Почта России ПАО 2245 1
Россети МРСК Урала - Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала - Свердловэнерго - Челябэнерго - Челябэнергосбыт - Пермэнерго 69 1
Русагро Группа Компаний 339 1
Юнипро ПАО - Э.ОН Россия - ОГК-4 - Четвертая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии - Э.ОН Инжиниринг 69 1
БашХим Торговый дом - Башкирская химия 11 1
Росатом - Атомэнергомаш - машиностроительный дивизион Росатома 25 1
ВТБ арена - Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина - УК Динамо 128 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2925 3
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5779 1
Администрация Перми 22 1
Тобольский историко-архитектурный музей-заповедник - Тобольский Кремль - Губернский музей - музейный комплекс 5 1
Правительство Нижегородской области - Губернатор Нижегородской области - органы государственной власти 122 1
Администрация Новосибирска - Мэрия Новосибирска - органы государственной власти 51 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4791 1
Федеральное правительство Германии - Бундесвер - Bundeswehr - Germany Federal Ministry of Defence - Вооружённые силы Федеративной Республики Германия - Правоохранительные органы Германии 58 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6426 2
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 8782 20
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73170 19
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 9310 17
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57346 14
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25543 11
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 17106 10
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 6692 10
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25700 10
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9609 10
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11192 9
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28940 9
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 5671 8
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 21988 7
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10532 7
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 - Wireless Interoperable Metropolitan Area Exchange - WMAN - Wireless Metropolitan Area Network - WiMAN - Wireless Metropolitan Area Network 1279 7
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6641 7
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4842 6
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8175 6
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14889 5
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9509 5
2G - 2,5G - Второе поколение беспроводной телефонной технологии 1090 5
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23034 5
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 9783 5
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12265 5
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34015 5
Телевидение кабельное - Кабельное ТВ - CATV - Cable Television - Платное ТВ - Платное телевидение - Pay TV - Pay television 1600 5
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 8454 5
Пропускная способность - Bandwidth 1831 4
Сетевое оборудование - Сетевое и коммуникационное оборудование - телекоммуникационное оборудование - маршрутизатор, коммутатор, концентратор, коммутационная панель 3286 4
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting Television - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы - Интернет-приставки - Цифровые телевизионные терминал-приставки - STB, Set-top boxes 4058 4
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13338 4
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6149 4
Сетевое оборудование - GPON - Gigabit PON - Gigabit Passive Optical Networks - Пассивные оптические сети - Широкополосные сети мультисервисного доступа «оптика к дому» - XG-PON, XGS-PON, 10G-EPON - FTTB, Fiber-To-The-Building - MetroEthernet - metropolita 2199 4
UC - Unified communications - Унифицированные коммуникации - Интегрированные коммуникации - Коммуникационные сервисы - Unified Communications and Collaboration - Унифицированные коммуникации и совместная работа 2637 4
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12728 4
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 4005 4
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - 720p - Телевидение высокой чёткости 3358 3
Сеть передачи данных - Data transmission network 3919 3
Видеосервис - Видеохостинг - Медиасервисы - Over the Top (OTT) - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр - Интернет-кинотеатр - Медиаприставка - Video as a Service (VaaS) - видео как сервис - Виртуальный кинозал - Домашний кинозал 3073 3
VSaaS - Video Surveillance as a Service - Удаленное облачное видеонаблюдение - Системы интеллектуального видеонаблюдения (видеомониторинга) - Умное видеонаблюдение 2052 3
Directum СЭД - ECM-система 296 4
МТС LTE-сеть - МТС 4G-сеть 328 3
Directum Intersystem Cooperation Services - DICS 7 2
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5828 2
МТС SIM-карты - МТС Абонент 142 1
Shturmann Navigation - Shturmann Link - Shturmann Maps 49 1
Nokia Alcatel-Lucent Metro WDM 5 1
Компьютер НПО - Бизнес Люкс КАС - Комплексная автоматизированная система управления 57 1
Microsoft Office Communications Server 60 1
Directum Storage Services 25 1
МТС ВОЛС 19 1
Airbus EADS Astrium - TerraSAR-X - немецкий спутник дистанционного зондирования Земли 54 1
ФГИС ДДО - Федеральная информационная система доступности дошкольного образования - ГИС НСО - Электронный детский сад Государственная информационная система - Запись детей в школу и детский сад 96 1
Oracle E-Business Suite - Oracle EAM - Oracle Enterprise Asset Management 6 1
Microsoft Office 3952 1
Apple iPhone 5 777 1
Apple iPad mini 425 1
SAP Ariba 301 1
Google Android 14679 1
Oracle E-Business Suite - OEBS - Oracle EBS 607 1
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru Бизнес 148 1
Microsoft Lync - Microsoft Communicator Mobile 312 1
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru Movix - Онлайн-кинотеатр 25 1
ЭР-Телеком Холдинг - Умный Дом.ru 2 1
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru Телемир 7 1
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru TV 45 1
ГГИС - Горно-геологическая информационная система 10 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы - Запись на прием к врачу 459 1
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2880 1
Qsoft - amoCRM 128 1
МТС M2M-NB-IoT-сеть - MTS IoT HUВ - МТС IoT Connected Car - платформа интернета вещей - Цельсиум Интеллектуальная система - Энергосбыт-сервис 89 1
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1527 1
SAP Ariba Sourcing 5 1
Коваль Валерий 38 7
Попов Андрей 115 5
Кайгородова Оксана 75 5
Фомин Павел 45 2
Белимов Александр 14 1
Балуев Евгений 31 1
Шамзон Светлана 32 1
Гизатуллин Олег 16 1
Беляев Дмитрий 31 1
Лепинских Борис 6 1
Евсеев Сергей 5 1
Шулаев Сергей 2 1
Ревус Андрей 1 1
Беловолова Ольга 4 1
Попова Любовь 2 1
Лихачев Михаил 3 1
Таракин Евгений 1 1
Лобченко Владимир 3 1
Гарслян Армен 1 1
Красноштейн Аркадий 1 1
Бояркин Дмитрий 3 1
Соловьев Дмитрий 78 1
Кузяев Андрей 69 1
Алифанов Кирилл 70 1
Висневский Юрий 16 1
Зайцев Павел 46 1
Кожевников Михаил 25 1
Михайлов Сергей 57 1
Егоров Игорь 43 1
Махонин Дмитрий 18 1
Галактионова Инесса 97 1
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 1647 55
Россия - УФО - Пермский край - Пермь 1592 34
Россия - РФ - Российская федерация 156831 27
Россия - УФО - Пермский край - Кунгур 46 20
Россия - УФО - Пермский край - Соликамск 46 20
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3177 15
Россия - УФО - Пермский край - Краснокамск 39 13
Россия - УФО - Свердловская область 1735 13
Россия - УФО - Тюменская область 1255 12
Россия - УФО - Пермский край - Чусовой 28 11
Россия - УФО - Пермский край - Лысьва 26 11
Россия - УФО - Пермский край - Чернушинский район - Чернушка 23 9
Россия - УФО - Свердловская область - Каменск-Уральский 94 9
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45704 8
Россия - УФО - Тюменская область - Тобольск 122 8
Россия - УФО - Челябинская область 1387 7
Россия - УФО - Пермский край - Кудымкар 29 6
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18566 6
Россия - УФО - Свердловская область - Первоуральск 50 6
Россия - УФО - Екатеринбург 4270 6
Россия - УФО - Тюменская область - Тюменский район - Тюмень 950 5
Россия - УФО - Тюменская область - Ишим 75 4
Россия - УФО - Пермский край - Красновишерск 18 4
Россия - УФО - Пермский край - Чайковский городской округ - Чайковский 20 4
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Ханты-Мансийский автономный округ Югра 1304 4
Россия - УФО - Свердловская область - Нижний Тагил 179 4
Россия - ПФО - Удмуртия - Глазов 41 3
Россия - УФО - Пермский край - Верещагинский район - Верещагино 45 3
Россия - ПФО - Башкортостан Республика - Башкирия 1346 3
Россия - УФО - ЯНАО - Ямало-Ненецкий автономный округ 937 3
Россия - УФО - Курганская область 580 3
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2417 3
Россия - СЗФО - Республика Коми 797 3
Россия - ЦФО - Липецкая область 590 3
Германия - Федеративная Республика 12936 3
Россия - УФО - Челябинская область - Челябинск 1696 3
Россия - УФО - ЯНАО - Ноябрьск 116 3
Россия - СФО - Красноярский край - Ачинск 97 2
Россия - ЮФО - Ростовская область - Волгодонский район - Волгодонск - Администрация Волгодонска 114 2
Россия - СКФО - Ставропольский край - Невинномысск 72 2
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25996 10
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10531 7
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20386 7
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31901 6
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9672 6
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55022 6
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6784 6
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6964 5
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 5974 5
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17404 4
Network traffic - Сетевой трафик - Интернет-трафик 2661 4
Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway 2593 4
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10742 4
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15115 4
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6670 3
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3768 3
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51283 2
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6106 2
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6406 2
Геология - Geology - Сейсмология - Seismology - совокупность наук о строении Земли - геологоразведка - сейсморазведка 468 2
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8242 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4246 2
Страхование - Страховое дело - Insurance 6251 2
Минцифры РФ - ФЦП Электронная Россия - Федеральная целевая программа 891 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 7564 1
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2584 1
Добывающий сектор экономики - Горнодобывающие и угольные предприятия - Горная промышленность, добыча - Минерально-сырьевой комплекс - Mining enterprises - Mining industry - добыча полезных ископаемых 930 1
Lising - Лизинг - Долгосрочная финансовая аренда оборудования или недвижимости 736 1
Химия - Chemistry - область естествознания - наука о веществах, их строении, свойствах и взаимных превращениях 2175 1
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5700 1
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4919 1
Транспорт общественный - Коммунальный транспорт - Пассажирские перевозки - Public transport - Passenger transportation - муниципальные и коммерческие автобусы, троллейбусы и трамваи 2872 1
Рентабельность - Операционная рентабельность - Операционная эффективность - Profitability - Operational profitability, efficiency - относительный показатель экономической эффективности 1714 1
Почта - услуги почтовой связи - почтовые услуги - почтовые отправления - почтовая логистика 1749 1
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 3171 1
Зоология - наука о животных 2791 1
Зоология - Животные домашние - Pets - PetTech - pet friendly 688 1
Туризм - Экскурсии - Экскурсионные туры - Аудиоэкскурсии 656 1
Математика - Mathematics - Математическое моделирование - Mathematical modeling 1003 1
Здравоохранение - Болезнь - Заболевание - Disease - Morbus 1970 1
CNews RND - R&D.CNews 2274 1
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 663 1
Россия сегодня МИА - Прайм - Агентство экономической информации 887 1
TDaily - TelecomDaily - Telecom Daily News - Телеком Дейли 308 1
Ookla - Downdetector - Speedtest - Сервис мониторинга сайтов - Рейтинг скорости мобильного интернета 93 2
S&P Global - Standard & Poor's - Standard and Poor’s 552 1
Эксперт РА - RAEX - РАЭКС-Аналитика 156 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3754 1
ПГНИУ - Пермский государственный национальный исследовательский университет 54 2
ПНИПУ - Пермский Политех - Пермский политехнический университет - Пермский национальный исследовательский политехнический университет 153 2
РАН УрО - Российская академия наук Уральское отделение 23 1
РАН УрО ГИ - Институт горного дела 2 1
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 518 1
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 572 1
РАН СО ННЦ - Новосибирский научный центр - Академгородок Новосибирск 167 1
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 666 1
Минобороны РФ - ВКС РФ - ВВС РФ - ВУНЦ ВВС ВВА - Военно-воздушная академия имени профессора Н. Е. Жуковского и Ю. А. Гагарина 25 1
СПбГЭУ - Санкт-Петербургский государственный экономический университет - Ленинградский финансово-экономический институт - ФинЭк, ИНЖЭКОН, ГУСЭ 85 1
МГТУ Станкин - Московский государственный технологический университет Станкин - Московский станкоинструментальный институт 104 1
SAP Value Award 6 1
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 933 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7644 1
