МТС в Прикамье открыла свои магазины для домашних животных

ПАО «МТС» сообщает о внедрении pet-friendly концепции в своих розничных магазинах по всему Пермском краю. Теперь клиенты смогут посещать магазины МТС уличного формата со своими домашними питомцами. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Концепция pet-friendly в розничной сети МТС действует в магазинах Пермского края, а именно в Перми, Чернушке, Кунгуре, Лысьве, Березниках, Чайковском, Добрянке. Салоны оформлены специальными стикерами с собакой на двери. Для владельцев животных нет ограничений: в магазин можно входить с собаками любого размера, кошками и другими домашними животными.

«Домашние питомцы – это важная составляющая сегодняшней жизни для каждого, а для многих – это полноценные члены семьи. Для нас важно создавать максимально комфортные условия нашим клиентам во всём, именно поэтому мы открыли двери четвероногим друзьям в 1500 салонах МТС по всей России и попытались ещё больше упростить поход в наши магазины владельцам домашних животных. Pet-friendly концепция будет развиваться и дальше, в том числе и в нашем регионе», - отметила директор филиала МТС в Пермском крае Оксана Кайгородова.

По данным Всероссийской переписи домашних животных, проведенной в 2023 г., численность домашних питомцев в стране за три года выросла на 11%. Домашних животных в России имеют 56% семей. В прирост популяции домашних животных наибольший вклад вносят города с населением менее 500 тыс. жителей. Здесь кошка и собака есть у 57% семей, тогда как, например, в городах-миллионниках питомцев имеют 46% домохозяйств, а в Москве — 42%.

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Публичное акционерное общество «Мобильные ТелеСистемы» (ПАО «МТС») – компания по предоставлению услуг мобильной и фиксированной связи, передачи данных и доступа в интернет, кабельного и спутникового ТВ-вещания; провайдер цифровых сервисов, включая финтех и медиа в рамках экосистем и мобильных приложений; поставщик ИТ-решений в области объединенных коммуникаций, интернета вещей, мониторинга, обработки данных, облачных вычислений, кибербезопасности. В России и Белоруссии услугами мобильной связи МТС пользуются более 86 млн абонентов. На российском рынке мобильного бизнеса МТС обслуживает 81-миллионную абонентскую базу. Фиксированными услугами МТС – телефонией, доступом в интернет и ТВ – охвачено свыше 10 млн абонентов, сервисами OTT и платного ТВ в различных средах – более 13 млн пользователей, общее количество экосистемных клиентов МТС превышает 15 млн. Компания располагает розничной сетью из более чем 4400 магазинов в России.