Получите все материалы CNews по ключевому слову
Россия УФО Пермский край Лысьва
СОБЫТИЯ
Россия и организации, системы, технологии, персоны:
|РАТЭК - Ассоциация производителей электроники - Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники 123 1
|WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 1
|Кайгородова Оксана 76 4
|Логинов Александр 47 2
|Балуев Евгений 31 2
|Фахрутдинов Ильдар 18 2
|Попов Андрей 115 1
|Прокопенко Артемий 9 1
|Голиков Александр 16 1
|Зайцев Павел 46 1
|Кивокурцев Олег 93 1
|Пантелеев Илья 25 1
|Козловский Петр 9 1
|Шиловских Петр 19 1
|Стерляжников Сергей 1 1
|Таранов Иван 8 1
|Дегтянникова Марина 1 1
|Ефимова Дарья 2 1
|Чечушков Григорий 2 1
|Черняков Аркадий 2 1
|Биматов Марат 1 1
|Шмалев Андрей 29 1
|Трясцына Елена 3 1
|ПНИПУ - Пермский Политех - Пермский политехнический университет - Пермский национальный исследовательский политехнический университет 154 2
|НИЦ Курчатовский институт - ИФВЭ ГНЦ - Институт физики высоких энергий имени А.А. Логунова 45 1
|Единый день голосования 138 1
|Фотофорум 48 1
|День молодёжи - 27 июня 999 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1406798, в очереди разбора - 733187.
Создано именных указателей - 187193.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.