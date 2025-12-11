Разделы

Россия УФО Пермский край Лысьва

Россия - УФО - Пермский край - Лысьва

СОБЫТИЯ


11.12.2025 МТС оживила героев коми-пермяцких сказок 1
21.01.2025 «Ростелеком» обновляет инфраструктуру: 500 новых опор в Пермском крае обеспечат стабильную связь 1
12.12.2024 Для полумиллиона пермяков выросла скорость мобильного интернета 1
17.10.2024 МТС присоединила к сети еще более 30 тыс. жителей Прикамья 1
15.04.2024 МТС в Прикамье открыла свои магазины для домашних животных 1
29.01.2024 Цифровое равенство: в Пермском крае почти 20 тыс. человек получили доступ к услугам связи от «Ростелекома» 1
20.12.2023 В лицее «Вектория» города Лысьва начал работать робот 2
25.11.2021 Разработчики из Пермского Политеха создали беспроводную «зарядку» для дронов, электрокаров и роботов 1
13.08.2020 Полезный завтрак на высоте: система видеонаблюдения «Ростелекома» в Прикамье зафиксировала редкие кадры из жизни пернатых 2
12.09.2017 «Ростелеком» рассказал о работе систем видеонаблюдения в ходе единого дня голосования 1
11.10.2016 МТС открыл новые салоны в шести городах Прикамья 1
26.04.2016 МТС открыла новые салоны в 11 населенных пунктах Прикамья 1
14.12.2015 «Билайн» фиксирует рост спроса на мобильный интернет среди своих абонентов в Пермском крае 1
04.09.2015 «Ростелеком» начал строительство точек доступа в интернет в Пермском крае в рамках проекта по устранению цифрового неравенства 1
13.08.2015 МТС запустила продажи интерактивного спутникового ТВ на Урале 1
18.02.2015 МТС полностью обновила сотовую сеть в Пермском крае 1
04.02.2015 «Ростелеком» открыл в Пермском крае 22 пункта подтверждения учетных записей на портале госуслуг 1
03.12.2014 Пермская торгово-промышленная палата выбрала Mango Office поставщиком облачных коммуникационных сервисов 1
10.07.2014 МТС полностью обновит оборудование в Пермском крае 1
20.09.2013 «Ростелеком» подключил по технологии GPON около 3,5 тыс многоквартирных домов в Пермском крае 1
27.08.2013 Для навигаторов Shturmann стали доступны новые карты 1
28.03.2013 «Ростелеком» запускает в коммерческую эксплуатацию сеть 3G в Пермском крае 1
07.02.2013 В Крокус Экспо привезут "Бытовую технику" 1
05.09.2012 За 5 лет «Электронная регистратура» в Пермском крае осуществила более 23,5 млн записей 1
04.07.2012 В Кунгуре заработала «Электронная регистратура» 1
23.05.2008 Пермский край: первый этап установочных семинаров завершен 1
17.09.2003 В Петербурге открылась выставка технологий автоматизации производства 1

Публикаций - 27, упоминаний - 29

Россия и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком 10311 8
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14242 7
МТС Розничная сеть - РТК - РусТелКом - Русская Телефонная Компания 515 4
Сван 28 2
Stadler Form - Stadler Form Aktiengesellschaft - Штадлер Форм 29 1
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3116 1
МегаФон 9906 1
Meta Platforms - Facebook 4532 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9196 1
Mango Cloud Systems - Mango Office - Манго Телеком 268 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4529 1
Honeywell 294 1
Sharp Corporation 1049 1
ЭЛАР - Электронный архив - НПО Опыт 1076 1
Аскон - Ascon - Аскон – Системы проектирования - Аскон Интеграция - Аскон — интеграционные решения 435 1
Promobot - Промобот 150 1
НКК - ГКС - TopS Consulting - ТопС Консалтинг - TopS Business Integrator - TopS BI - ТопС Бизнес Интегратор - ТопС ФинСистемс - АНД проджект - TopS System Interator - eTopS Consulting - Training Line Центр бизнес-обучения 608 1
Google LLC 12261 1
Microsoft Business Solutions Division - MBS - Navision - Damgaard 292 1
Акрон Холдинг - Электрощит Самара 27 1
Supra 35 1
Компас 20 1
Electrolux AB - Electrolux AEG - Allgemeine Elektrizitäts-Gesellschaft 234 1
САПР-Альфа 2 1
Элтехника ПО АО - Элтехника Производственное объединение 10 1
Timberk 26 1
Kitfort 69 1
Dometic Group - Igloo Products 3 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8178 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 533 1
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1374 1
Hisense - Gorenje - Горенье БТ 119 1
Фаберлик - Faberlic 98 1
S8 Capital - Gislaved - Кордиант - Cordiant - Сибур-Русские шины - Ярославский шинный завод - Омскшина - Интайр НТЦ - Интайр-Нео НТЦ - Технотайр РЦ - Bridgestone CIS - Бриджстоун СНГ 65 1
Роскосмос - Энергомаш НПО имени академика В. П. Глушко 54 1
Крокус Экспо МВЦ - международный выставочный центр 207 1
Газпром недра - Газпром геологоразведка - Газпром проектирование - Газпром промгаз - Гипроспецгаз - Гипрогазцентр - ВНИПИгаздобыча - ТюменНИИгипрогаз - СевКавНИПИгаз - ЦКБН - Подземгидроминерал НПЦ - ВНИИПромгаз 38 1
Красный октябрь 33 1
Hansa - Ханса 114 1
Ростех - ОДК Салют НПЦ газотурбостроения - Салют ММПП ФГУП - Салют Московское машиностроительное производственное предприятие - Авиационная моторостроительная компания 25 1
Проект-техника НПП 6 1
ТПП РФ - муниципальные и региональные торгово-промышленные палаты 41 1
УВЗ - УралВагонЗавод - ЧТЗ-Уралтрак - Челябинский тракторный завод 13 1
Металлург КБ 24 1
Искра НПО 6 1
101Hotels.com 456 1
ТМХ Коломенский завод - Коломенский тепловозостроительный завод имени В.В. Куйбышева 5 1
Чайковский текстиль 6 1
ВПМЗ - Вятско-Полянский машиностроительный завод - Молот-оружие 4 1
Росинпроект 1 1
Пивоварни Ивана Таранова 11 1
Dubai Mall - Дубай Молл 51 1
BWI - Baltimore/Washington International Airport - Международный аэропорт Балтимор-Вашингтон - ИАТА: BWI, ИКАО: KBWI, FAA LID: BWI 51 1
Росатом - ТВЭЛ - ЧМЗ - Чепецкий механический завод 32 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6275 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4793 1
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения 1484 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3250 1
Минцифры РФ - Россвязь - Федеральное агентство связи 752 1
Минприроды РФ - Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации 154 1
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 434 1
ЦИК РФ - ТИК - Территориальные (участковые) избирательные комиссии - Избирательные комиссии субъектов Российской Федерации 275 1
Правительство Пермского края - Администрация губернатора Пермского края - органы государственной власти 92 1
ГЦМСИР - Государственный центральный музей современной истории России - Центральный Музей революции СССР 82 1
РАТЭК - Ассоциация производителей электроники - Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники 123 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 1
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 8799 9
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73296 8
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25555 8
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57420 5
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28949 5
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25711 4
Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 4288 4
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 9325 3
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 17118 3
Цифровое неравенство - Цифровой барьер - Цифровой разрыв - Информационное неравенство - Digital divide - Устранение цифрового неравенства (УНЦ) - интернетизация 1659 3
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 6696 3
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 5674 3
Аксессуары 4132 3
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11196 3
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23055 2
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 6913 2
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4844 2
Ситуационный центр (СЦ) - Диспетчерский центр (ДЦ) - Situation, Dispatch Center - Информационно-аналитическая система ситуационного центра (АС СЦ) - Системы ситуационного управления - Situational management systems 1131 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34045 2
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8912 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23201 2
2G - 2,5G - Второе поколение беспроводной телефонной технологии 1092 2
CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер - Видеоконтроль 4363 2
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета - Интернет-вещание 2180 2
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12733 2
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8181 2
VSaaS - Video Surveillance as a Service - Удаленное облачное видеонаблюдение - Системы интеллектуального видеонаблюдения (видеомониторинга) - Умное видеонаблюдение 2055 2
Телевидение спутниковое - Спутниковое вещание - Satellite television 1391 2
Видеокамера IP - цифровая видеокамера передачи видеопотока в цифровом формате по сети Ethernet 575 2
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6642 2
Телевидение кабельное - Кабельное ТВ - CATV - Cable Television - Платное ТВ - Платное телевидение - Pay TV - Pay television 1600 2
Сетевое оборудование - Сетевое и коммуникационное оборудование - телекоммуникационное оборудование - маршрутизатор, коммутатор, концентратор, коммутационная панель 3291 2
Электронная очередь - Электронная запись - Электронная регистратура 236 2
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 18180 1
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13010 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12000 1
Кибербезопасность - DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Распределенный отказ в обслуживании - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 3510 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13344 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12971 1
Сетевое оборудование - Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 3790 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5834 2
МТС SIM-карты - МТС Абонент 142 2
Google Android 14686 1
VK - Mail.ru Одноклассники 1905 1
Mango Cloud Systems - Mango Office 242 1
Microsoft Dynamics AX - Microsoft Business Solutions Axapta 934 1
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1531 1
Аскон - Лоцман:PLM 91 1
Аскон Компас-3D - Аскон 3D-CAD САПР 241 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы - Запись на прием к врачу 460 1
Software AG - ARIS Platform 177 1
МТС LTE-сеть - МТС 4G-сеть 328 1
Shturmann Navigation - Shturmann Link - Shturmann Maps 49 1
Аскон Компас-автопроект 16 1
Минприроды РФ - Рослесхоз ИСДМ - Информационная система дистанционного мониторинга лесных пожаров Федерального агентства лесного хозяйства 65 1
Минпромторг РФ - ММПП - Модульная мультисервисная промышленная платформа 17 1
Аскон Компас-График 39 1
Аскон Компас-Менеджер - Аскон Компас-ShaftPlus 4 1
Аскон Компас-Защита 2 1
МТС - Экосистема МТС - МТС Медиа - МТС KION - МТС Кион - онлайн-кинотеатр 251 1
Кайгородова Оксана 76 4
Логинов Александр 47 2
Балуев Евгений 31 2
Фахрутдинов Ильдар 18 2
Попов Андрей 115 1
Прокопенко Артемий 9 1
Голиков Александр 16 1
Зайцев Павел 46 1
Кивокурцев Олег 93 1
Пантелеев Илья 25 1
Козловский Петр 9 1
Шиловских Петр 19 1
Стерляжников Сергей 1 1
Таранов Иван 8 1
Дегтянникова Марина 1 1
Ефимова Дарья 2 1
Чечушков Григорий 2 1
Черняков Аркадий 2 1
Биматов Марат 1 1
Шмалев Андрей 29 1
Трясцына Елена 3 1
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 1648 23
Россия - УФО - Пермский край - Пермь 1594 21
Россия - РФ - Российская федерация 156943 13
Россия - УФО - Пермский край - Кунгур 47 13
Россия - УФО - Пермский край - Березники 65 11
Россия - УФО - Пермский край - Чернушинский район - Чернушка 24 9
Россия - УФО - Пермский край - Соликамск 47 8
Россия - УФО - Пермский край - Кудымкар 30 8
Россия - УФО - Пермский край - Краснокамск 40 7
Россия - УФО - Пермский край - Чайковский городской округ - Чайковский 20 6
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45725 5
Россия - УФО - Пермский край - Красновишерск 18 5
Россия - УФО - Пермский край - Чусовой 29 5
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3180 4
Россия - УФО - Тюменская область 1255 4
Россия - УФО - Пермский край - Верещагинский район - Верещагино 45 4
Россия - УФО - Свердловская область 1740 3
Россия - УФО - Челябинская область 1388 3
Россия - УФО - Пермский край - Бардымский район - Барда 13 2
Беларусь - Белоруссия 6030 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18577 2
Россия - УФО - Екатеринбург 4273 2
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2911 2
Россия - СФО - Новосибирск 4652 2
Украина 7796 2
Россия - УФО - Челябинская область - Челябинск 1697 2
Россия - УФО - Пермский край - Коми-Пермяцкий округ - Гайнский район - Гайны 7 2
Россия - УФО - Курганская область 580 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53462 1
Казахстан - Республика 5796 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2418 1
Финляндия - Финляндская Республика 3658 1
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3259 1
Прибалтика - Балтия - Балтийский регион 1370 1
Россия - СФО - Алтайский край - Барнаул 635 1
Германия - Федеративная Республика 12938 1
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 1816 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3356 1
Россия - СФО - Омская область - Омск 1206 1
Россия - ЮФО - Волгоградская область - Волгоград 1114 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10539 6
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9679 4
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26014 4
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55064 4
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6979 4
Страхование - Страховое дело - Insurance 6255 3
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31946 3
Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway 2595 3
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10753 3
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5402 2
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 5976 2
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6111 2
Музеи, выставки, библиотеки - музейная, выставочная, библиотечная деятельность 1556 2
Зоология - Животные домашние - Pets - PetTech - pet friendly 688 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8247 1
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4336 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6243 1
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3771 1
ЕГЭ - Единый государственный экзамен 602 1
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4412 1
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5908 1
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6787 1
Федеральный закон 122-ФЗ, 126-ФЗ, 533-ФЗ - О связи 1338 1
ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 2264 1
ФЦП Информационное общество - Федеральная целевая программа 1327 1
Федеральный закон 220-ФЗ - О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд 586 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51319 1
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 2919 1
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6410 1
Паспорт - Паспортные данные 2737 1
Паспорт заграничный - Загранпаспорт 237 1
Пищевая промышленность - Пищевое производство - Продукты питания - Food Industry - Food products - Продовольственные товары - Продовольствие 1123 1
Network traffic - Сетевой трафик - Интернет-трафик 2666 1
Себестоимость - cost price - стоимостная оценка текущих затрат предприятия на производство и реализацию продукции 1427 1
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 3175 1
Машиностроение - Машиностроительные предприятия - Mechanical engineering - Machine-building enterprises 690 1
Зоология - наука о животных 2792 1
Лесное хозяйство - Лесная промышленность - Лесозаготовительная техника - Регулирование лесопользования - контроль за использованием лесных ресурсов - Инициатива устойчивого лесопользования - Sustainable Forestry Initiative 1402 1
Палеонтология - Paleontology - Палеобиология - Paleobiology 136 1
Геология - Geology - Сейсмология - Seismology - совокупность наук о строении Земли - геологоразведка - сейсморазведка 468 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8374 1
ПНИПУ - Пермский Политех - Пермский политехнический университет - Пермский национальный исследовательский политехнический университет 154 2
НИЦ Курчатовский институт - ИФВЭ ГНЦ - Институт физики высоких энергий имени А.А. Логунова 45 1
Единый день голосования 138 1
Фотофорум 48 1
День молодёжи - 27 июня 999 1
