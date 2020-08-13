Полезный завтрак на высоте: система видеонаблюдения «Ростелекома» в Прикамье зафиксировала редкие кадры из жизни пернатых

В Лысьвенском районе Прикамья система видеонаблюдения «Ростелекома» за лесными пожарами зафиксировала уникальные кадры из жизни обыкновенной пустельги. Хищная птица семейства соколиных поймала мышь и не торопясь завтракала прямо перед камерой, следящей за пожарами в этом районе.

Система мониторинга лесных пожаров была внедрена на инфраструктуре «Ростелекома» краевым Минприроды для нужд Пермского лесопожарного центра. В настоящее время 25 IP-камер в регионе наблюдают за пожарной обстановкой на территории двух миллионов гектаров леса. Каждая камера имеет угол обзора 360 градусов и высочайшее разрешение 4К, что позволяет распознать даже небольшое задымление на расстоянии до 18 км. Камеры смонтированы на высоте 70 метров, точка размещения выбирается с учетом степени пожароопасности участка и рельефа местности. Оборудование автоматически обнаруживает облако дыма, определяет координаты очага возгорания и оперативно передает информацию в диспетчерский центр региона. В поле зрения такой умной камеры и попала самая зоркая птица из отряда соколообразных.

«Острота зрения обыкновенной пустельги выше человеческой в два с половиной раза. Человек с таким глазомером мог бы прочитать всю таблицу для проверки зрения с расстояния 90 метров. Интересно, что эта птица — импринт, то есть легко идет на контакт с человеком. Именно поэтому ее часто используют в соколиной охоте», — сказала волонтер общества «Помощь диким птицам г. Пермь» Марина Дегтянникова.

Видеонаблюдение за лесными пожарами в Пермском крае позволяет отследить не только редких птиц Прикамья, главное его предназначение — вовремя заметить задымление и передать информацию в региональную диспетчерскую службу Пермского лесопожарного центра, которая принимает меры для предотвращения и ликвидации возгорания.

«Результативность работы системы мониторинга лесных пожаров в Пермском крае, безусловно, доказана. В этом году было обнаружено 82 задымления, из них 17 подтвердились как лесные пожары. Это позволило сохранить сотни гектаров леса, не говоря уже о предотвращении губительного воздействия на всю экосистему региона», — подчеркнул директор Пермского филиала ПАО «Ростелеком» Пётр Козловский.

«Эффективность данной системы невозможна без тесной взаимосвязи с работниками лесного хозяйства, которые непосредственно оповещают, обследуют и привлекают силы и средства пожаротушения для ликвидации возгораний. Пожароопасный сезон в Прикамье на завершающей стадии. Из-за жаркого лета, задымлений было в пять раз больше по сравнению с прошлым годом, но нам удавалось оперативно их ликвидировать благодаря системе видеонаблюдения. Предоставленная инфраструктура компании “Ростелеком” позволила бесперебойно проводить мониторинг пожарной опасности в лесах», — отметил начальник региональной диспетчерской службы Пермского лесопожарного центра Григорий Чечушков.

Хищная и зоркая пустельга — не единственная птица, которая в этом году наблюдала за лесными пожарами в Пермском крае вместе с камерами лесопожарного центра на вышках «Ростелекома». В августе в поле зрения лысьвенского видеонаблюдения также попал коршун, размах крыльев которого достигает полутора метров.