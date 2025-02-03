Россия УФО Пермский край Чусовой
Россия и организации, системы, технологии, персоны:
|GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6274 1
|Попов Андрей 111 2
|Митенков Алексей 20 2
|Кайгородова Оксана 55 2
|Логинов Александр 43 1
|Журавлёв Владимир 10 1
|Ковалев Дмитрий 35 1
|Рычков Дмитрий 8 1
|Зайцев Павел 45 1
|Баландюк Сергей 4 1
|Коваль Валерий 38 1
|Сергеев Константин 12 1
|Фомин Павел 31 1
|Лихачев Михаил 3 1
|Жижин Евгений 3 1
|Приказчиков Василий 3 1
|Лобченко Владимир 3 1
|Дежнёв Семён 1 1
|Женихов Алексей 37 1
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