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Россия УФО Пермский край Чусовой

Россия - УФО - Пермский край - Чусовой


03.02.2025 МТС прокачала сеть для жителей семи крупнейших городов Прикамья 1
28.08.2024 «МегаФон» обеспечил интернетом деревню кинематографистов на Среднем Урале 1
29.11.2023 МТС обеспечила связью самый восточный горнолыжный курорт в Европе 2
22.11.2023 «Мегафон» расширил территорию покрытия 4G в трех районах Прикамья 1
19.04.2022 ОМК на 20% увеличила скорость комплектации и отгрузки заказов на своем заводе в Пермском крае 1
20.10.2015 «Ростелеком» обеспечил высокоскоростным интернетом более 45 тыс. семей Пермского края 1
23.09.2015 ТТК подключил к интернету 30 тыс. жителей малых городов Свердловской области и Пермского края 2
04.06.2015 Внедрение СЭД в крупнейшей металлургической компании России 1
14.05.2015 МТС вдвое расширила покрытие LTE в Пермском крае 1
18.02.2015 МТС полностью обновила сотовую сеть в Пермском крае 1
20.01.2015 «Техносерв» провел комплексный аудит ЦОДов «Объединенной металлургической компании» 1
09.10.2014 «Билайн» улучшил качество сети и увеличил зону покрытия в Пермском крае 1
16.09.2014 В школах Пермского края открылись мобильные библиотеки 1
22.08.2014 В Пермском крае открылся еще один МФЦ 3
10.07.2014 МТС полностью обновит оборудование в Пермском крае 1
05.06.2014 МТС обеспечила скоростным мобильным интернетом места летнего отдыха на Урале 1
18.10.2013 МТС завершила строительство магистрального кольца на Урале 1
20.09.2013 «Ростелеком» подключил по технологии GPON около 3,5 тыс многоквартирных домов в Пермском крае 1
28.03.2013 «Ростелеком» запускает в коммерческую эксплуатацию сеть 3G в Пермском крае 1
13.02.2013 «Объединенная металлургическая компания» реформировала бухгалтерию с помощью «Элар» 1
07.02.2013 «Билайн» в 2012 г. запустил свыше 700 базовых станций на Урале 1
06.09.2012 ТТК завершил первый этап строительства сети ШПД в Чусовом Пермского края 3
05.09.2012 За 5 лет «Электронная регистратура» в Пермском крае осуществила более 23,5 млн записей 1
19.07.2012 «Электронная регистратура» доступна в 13 муниципалитетах Пермского края 2

Публикаций - 24, упоминаний - 31

Россия и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12646 7
Ростелеком 9713 3
МегаФон 8864 2
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2041 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8752 2
Сван 26 2
ОМК ИТ - ОМК Информационные технологии 8 2
Samsung Electronics 10272 1
Huawei 3941 1
ASUS - AsusTek Computer Inc 2053 1
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5680 1
8235 1
Sony 6548 1
HTC Corporation 1499 1
ЭЛАР - Электронный архив - НПО Опыт 1009 1
МТС Урал макрорегион 16 1
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1464 1
МТС Розничная сеть - РТК - РусТелКом - Русская Телефонная Компания 466 1
WSS Consulting - ВСС Консалтинг 51 1
ВымпелКом - Билайн Уральский регион 29 1
ОМК - Объединенная металлургическая компания 201 4
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 265 1
СУЭК - Сибирская угольная энергетическая компания 98 1
ОМК ЧМЗ - Чусовской металлургический завод 10 1
Залесье АПХ - Агропромышленный холдинг 6 1
Роснефть - ТНК-ВР Холдинг - Тюменская нефтяная компания - Тюменский нефтяной научный центр, ТННЦ 292 1
ОМК Аудит 4 1
МТС Трэвел - MTS Travel 287 1
101Hotels.com 456 1
Большое Савино - международный аэропорт федерального значения города Перми - ИАТА: PEE – ИКАО: USPP – Внутр. код: ПРЬ – МО РФ: ЬСПП 10 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6274 1
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 7681 12
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 6454 8
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66251 6
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4672 5
2G - Второе поколение беспроводной телефонной технологии 995 5
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 27888 5
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24503 5
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 10777 5
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Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24191 4
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