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МТС обеспечила связью самый восточный горнолыжный курорт в Европе

ПАО «МТС», цифровая экосистема, покрыла сетью LTE горнолыжный курорт «Такман» в Чусовском округе Пермского края. 11 трасс протяженностью более 12 километров, 91 гектар фрирайд-зоны, крупнейший в Прикамье сноупарк и все инфраструктурные объекты базы обеспечены связью МТС и высокоскоростным интернетом. Об этом CNews сообщили представители МТС.

С началом горнолыжного сезона туристы на комфортных скоростях смогут пользоваться мобильным интернетом и современными цифровыми услугами, включая сервисы экосистемы МТС. Например, общаться с близкими, делиться спортивными успехами в социальных сетях, связываться с экстренными службами, а также слушать любимую музыку и вести прямые эфиры со склонов.

«Такман» расположен в 130 км от Перми и 5 км от Чусового. По территории курорта проходит геологическая граница между Европой и Азией. Сюда съезжаются туристы из Москвы, Ярославской, Владимирской, Свердловской, Кировской, Вологодской, Челябинской, Тюменской, Удмуртской областей, республики Татарстан и ХМАО. В прошлом сезоне базу посетили свыше 160 тыс. человек.

«Горнолыжные курорты Прикамья входят в число лучших в стране, а «Такман» - одно из любимых мест отдыха пермяков и гостей региона. Мы понимаем, как важно оставаться на связи в любом месте и продолжать пользоваться привычными цифровыми сервисами. К примеру, приложение МТС Travel поможет спланировать поездку в Пермский край и соседние регионы, а онлайн-кинотеатр KION и МТС Music создадут нужное настроение для полноценного отдыха», - сказала директор МТС в Пермском крае Оксана Кайгородова.

Проект реализован МТС совместно с Министерством информационного развития и связи Пермского края.

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Публичное акционерное общество «Мобильные телесистемы» (ПАО «МТС») – компания по предоставлению услуг мобильной и фиксированной связи, передачи данных и доступа в интернет, кабельного и спутникового ТВ-вещания; провайдер цифровых сервисов, включая финтех и медиа в рамках экосистем и мобильных приложений; поставщик ИТ-решений в области объединенных коммуникаций, интернета вещей, мониторинга, обработки данных, облачных вычислений, кибербезопасности. В России, Белоруссии и Армении услугами мобильной связи МТС пользуются около 88 млн абонентов. Фиксированными услугами МТС – телефонией, доступом в интернет и ТВ – охвачено свыше 10 млн абонентов, сервисами OTT и платного ТВ в различных средах – более 11,7 млн пользователей, общее количество экосистемных клиентов МТС превышает 14 млн. Компания располагает розничной сетью из более чем 4700 магазинов в России.

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