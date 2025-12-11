Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 187185
ИКТ 14494
Организации 11240
Ведомства 1493
Ассоциации 1072
Технологии 3541
Системы 26489
Персоны 80869
География 2986
Статьи 1574
Пресса 1264
ИАА 739
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2744
Мероприятия 878

Россия УФО Пермский край Чернушинский район Чернушка

Россия - УФО - Пермский край - Чернушинский район - Чернушка

СОБЫТИЯ


11.12.2025 МТС оживила героев коми-пермяцких сказок 1
18.03.2025 МТС в Прикамье запустила первые отечественные базовые станции 2
03.02.2025 МТС прокачала сеть для жителей семи крупнейших городов Прикамья 2
24.12.2024 МТС в Прикамье запустит в эксплуатацию отечественные базовые станции «ИРТЕЯ» 1
17.10.2024 МТС присоединила к сети еще более 30 тыс. жителей Прикамья 1
24.09.2024 Врачи Пермского края протестировали возможности электронного стетоскопа резидента «Сколково» 1
06.05.2024 МТС разогнала LTE в городе нефтяников и самом крупном селе Пермского края 4
15.04.2024 МТС в Прикамье открыла свои магазины для домашних животных 1
26.02.2024 Смартфоны с поддержкой цифровых звонков есть у 84% пермяков 1
19.12.2023 «Мегафон» подключил к мобильной сети 83 населенных пункта Прикамья 1
14.08.2023 «Ростелеком» провел высокоскоростной интернет в селе «Большой Гондыр» на юге Прикамья 2
26.04.2016 МТС открыла новые салоны в 11 населенных пунктах Прикамья 1
19.02.2016 «Ростелеком» подключил к интернету более 400 библиотек Пермского края 1
13.08.2015 МТС запустила продажи интерактивного спутникового ТВ на Урале 1
18.02.2015 МТС полностью обновила сотовую сеть в Пермском крае 1
10.07.2014 МТС полностью обновит оборудование в Пермском крае 1
05.06.2014 МТС обеспечила скоростным мобильным интернетом места летнего отдыха на Урале 1
18.10.2013 МТС завершила строительство магистрального кольца на Урале 1
20.09.2013 «Ростелеком» подключил по технологии GPON около 3,5 тыс многоквартирных домов в Пермском крае 1
24.07.2013 Абоненты МТС в Пермском крае вдвое увеличили объем трафика мобильного интернета 1
05.09.2012 За 5 лет «Электронная регистратура» в Пермском крае осуществила более 23,5 млн записей 1
04.07.2012 В Кунгуре заработала «Электронная регистратура» 1
07.09.2010 «МегаФон» ввел в коммерческую эксплуатацию сеть 3G в Пермском крае и расширил покрытие в Тюменской области 1
23.12.2003 "ТрансТелеКом" разветвляет сеть 1

Публикаций - 24, упоминаний - 30

Россия и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14242 13
Ростелеком 10311 3
МегаФон 9906 3
МТС Розничная сеть - РТК - РусТелКом - Русская Телефонная Компания 515 3
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1538 2
Сван 28 2
МТС - Иртея 78 2
BQ - Bright & Quick - Новая линия 403 1
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2086 1
Ростелеком Урал - Уральский макрорегиональный филиал Ростелекома 249 1
МТС Урал макрорегион - Уралтел 40 1
ТТК Верхневолжский макрорегион - ТТК Волга - ВолгаТрансТелеком - ТТК Нижний Новгород - ТТК Самара - Самара-Транстелеком, СТТК - Спринттелеком 40 1
Медхард 3 1
Залесье АПХ - Агропромышленный холдинг 8 1
101Hotels.com 456 1
РЖД ГЖД - Горьковская железная дорога 20 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5231 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3250 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12849 1
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 8799 11
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 9325 8
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 6696 8
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25555 8
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28949 7
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 21999 7
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57420 6
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73296 5
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 5674 5
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11196 5
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 4012 4
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25711 3
Цифровое неравенство - Цифровой барьер - Цифровой разрыв - Информационное неравенство - Digital divide - Устранение цифрового неравенства (УНЦ) - интернетизация 1659 3
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 9787 3
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9609 3
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12273 3
Видеосервис - Видеохостинг - Медиасервисы - Over the Top (OTT) - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр - Интернет-кинотеатр - Медиаприставка - Video as a Service (VaaS) - видео как сервис - Виртуальный кинозал - Домашний кинозал 3077 3
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 17118 2
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4844 2
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8457 2
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting Television - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы - Интернет-приставки - Цифровые телевизионные терминал-приставки - STB, Set-top boxes 4059 2
VoLTE - Voice over LTE - Технология передачи голоса по сети LTE на IP Multimedia Subsystem (IMS) 1259 2
2G - 2,5G - Второе поколение беспроводной телефонной технологии 1092 2
Телевидение спутниковое - Спутниковое вещание - Satellite television 1391 2
Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 4288 2
Телевидение кабельное - Кабельное ТВ - CATV - Cable Television - Платное ТВ - Платное телевидение - Pay TV - Pay television 1600 2
HSDPA - High-Speed Downlink Packet Access - Высокоскоростная пакетная передача данных от базовой станции к мобильному телефону 682 2
Пропускная способность - Bandwidth 1832 2
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7703 2
Электронная очередь - Электронная запись - Электронная регистратура 236 2
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8912 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23201 2
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД 6274 1
GNSS - Global Navigation Satellite System - ГНСС - Глобальные навигационные спутниковые системы - GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, IRNSS, Galileo, QZSS 2953 1
UMTS - Universal Mobile Telecommunications System - UMTS Forum 1418 1
Сетевое оборудование - GPON - Gigabit PON - Gigabit Passive Optical Networks - Пассивные оптические сети - Широкополосные сети мультисервисного доступа «оптика к дому» - XG-PON, XGS-PON, 10G-EPON - FTTB, Fiber-To-The-Building - MetroEthernet - metropolita 2199 1
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 8474 1
Умный дом - Smart home - Цифровой дом - Домашняя автоматизация - Home automation - системы автоматизации личного жилья 2061 1
CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер - Видеоконтроль 4363 1
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета - Интернет-вещание 2180 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5834 2
Samsung Galaxy A - Серия смартфонов 276 1
Ростелеком - Wink - Zabava - онлайн-кинотеатр - цифровой видеосервис 342 1
Xiaomi Redmi - серия смартфонов 504 1
Apple iPhone 11 275 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы - Запись на прием к врачу 460 1
МТС SIM-карты - МТС Абонент 142 1
Nokia Alcatel-Lucent Metro WDM 5 1
Xiaomi Redmi A - серия смартфонов 140 1
Honor - серия смартфонов 217 1
МТС LTE-сеть - МТС 4G-сеть 328 1
Медхард - Phonendo 3 1
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2060 1
МТС - Экосистема МТС - МТС Медиа - МТС KION - МТС Кион - онлайн-кинотеатр 251 1
Кайгородова Оксана 76 7
Попов Андрей 115 2
Фомин Павел 45 2
Валуева Виктория 2 1
Мингалиева Олеся 1 1
Трясцына Елена 3 1
Логинов Александр 47 1
Козловский Петр 9 1
Шиловских Петр 19 1
Сергеев Константин 12 1
Зарубина Камила 10 1
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 1648 23
Россия - УФО - Пермский край - Пермь 1594 17
Россия - УФО - Пермский край - Кунгур 47 14
Россия - РФ - Российская федерация 156943 10
Россия - УФО - Пермский край - Лысьва 27 9
Россия - УФО - Пермский край - Березники 65 9
Россия - УФО - Пермский край - Соликамск 47 8
Россия - УФО - Пермский край - Красновишерск 18 7
Россия - УФО - Пермский край - Кудымкар 30 6
Россия - УФО - Пермский край - Краснокамск 40 6
Россия - УФО - Тюменская область 1255 6
Россия - УФО - Пермский край - Чусовой 29 6
Россия - УФО - Пермский край - Бардымский район - Барда 13 5
Россия - УФО - Свердловская область 1740 5
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3180 5
Россия - УФО - Челябинская область 1388 5
Россия - УФО - Пермский край - Верещагинский район - Верещагино 45 5
Россия - УФО - Пермский край - Чайковский городской округ - Чайковский 20 4
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45725 2
Россия - УФО - Екатеринбург 4273 2
Россия - УФО - Тюменская область - Тюменский район - Тюмень 950 2
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2668 2
Россия - УФО - Курганская область 580 2
Россия - ПФО - Удмуртия - Удмуртская Республика 881 2
Россия - УФО - Тюменская область - Тобольск 122 2
Россия - УФО - Тюменская область - Ишим 75 2
Россия - УФО - Пермский край - Коми-Пермяцкий округ - Гайнский район - Гайны 7 2
Россия - ПФО - Удмуртия - Воткинск 51 1
Россия - УФО - Челябинская область - Нагайбакский район - Фершампенуаз 7 1
Россия - УФО - Тюменская область - Абатское - Абатск 10 1
Россия - УФО - Челябинская область - Тургояк 8 1
Россия - ПФО - Башкортостан - Янаульский район - Янаул 8 1
Атлантический океан - Балтийское море - Ильмень озеро 6 1
Россия - ПФО - Татарстан - Агрыз 15 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3201 1
Россия - ПФО - Башкортостан Республика - Башкирия 1347 1
Россия - УФО - Челябинская область - Челябинск 1697 1
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Ханты-Мансийский автономный округ Югра 1309 1
Россия - УФО - ЯНАО - Ямало-Ненецкий автономный округ 938 1
Россия - УФО - Свердловская область - Нижний Тагил 179 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10539 6
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9679 3
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55064 3
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6979 3
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10753 3
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26014 2
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 3175 2
Современные и перспективные сети мобильной связи - Дорожная карта 35 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5320 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20400 1
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5908 1
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6787 1
ФЦП Информационное общество - Федеральная целевая программа 1327 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 6255 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6111 1
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6410 1
Network traffic - Сетевой трафик - Интернет-трафик 2666 1
Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway 2595 1
Издательское дело - Издательство - Книгоиздание - книжная индустрия - Publishing - Book Industry 1743 1
Дача - Дачный сезон - Дачники 1021 1
Конвергенция - процесс сближения, схождения (в разном смысле), компромиссов 433 1
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2586 1
Зоология - Животные домашние - Pets - PetTech - pet friendly 688 1
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 5976 1
ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 2264 1
Зоология - наука о животных 2792 1
Палеонтология - Paleontology - Палеобиология - Paleobiology 136 1
Зоология - Энтомология - Насекомые - Комары кровососущие - Culicidae - семейство двукрылых насекомых 24 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31946 1
Россия сегодня МИА - Прайм - Агентство экономической информации 887 1
РГБ - Российская государственная библиотека ФГБУ 109 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1406744, в очереди разбора - 733171.
Создано именных указателей - 187185.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

Техника

Лучшие подарки к Новому году от UGREEN: выбор ZOOM

Лучшие умные лампы и световые будильники с имитацией рассвета: выбор ZOOM

Обзор HARPER UCH-715: сетевой фильтр с функцией быстрой зарядки

Показать еще

Наука

Ученые используют ген долголетия, который есть у людей старше 100 лет, чтобы замедлить быстрое старение

Произошло рекордное извержение черной дыры — она сияет ярче 10 триллионов Солнц

OLED объединили с метаповерхностями: голографические гаджеты из фантастики — уже реальность
Показать еще