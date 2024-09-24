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Врачи Пермского края протестировали возможности электронного стетоскопа резидента «Сколково»

Резиденты «Сколково» Pirogov.ai и разработчик электронного стетоскопа «Медхард» провели пилотный проект, в рамках которого специалисты медицинского центра «ДИА-Мед» (г. Чернушка, Пермский край) изучили основные аспекты применения Phonendo в телемедицине в условиях удаленности пациента от врача-специалиста. Об этом CNews сообщили представители «Сколково».

В пилотном проекте участвовали взрослые пациенты. Дети и хронические больные не вошли в исследование. Запись звука легких велась в течение двух-трех вдохов. Всего было взято восемь точек спереди и 10 сзади. Это позволило получить детальную информацию о состоянии легких в отобранной группе пациентов.

Фельдшеры осуществляли запись звуков, а пульмонолог анализировал записи с использованием всех возможностей Phonendo после передачи данных в тот же день или на следующий.

Виктория Валуева, генеральный директор «Медхард»: «Одной из важных функций Phonendo является возможность проведения телемедицинской аускультации. Отзывы о полезности информации были разнообразны: некоторые врачи находили данные ценными, но не все звуки были четко слышны, вследствие разных навыков по записи звука у фельдшеров. Мы в свою очередь взяли на заметку рекомендации специалистов для того, чтобы продолжать улучшать технологию работы прибора».

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Цифровизация

Камила Зарубина, заместитель главного управляющего директора по приоритетным направлениям технологического развития Фонда «Сколково»: «Пилотные проекты с использованием инновационного стетоскопа Phonendo открывают новые возможности для телемедицины, особенно в регионах с труднодоступными медицинскими услугами. Важность таких разработок, как Phonendo, заключается в их потенциале для улучшения диагностики и мониторинга здоровья пациентов на расстоянии. Мы уверены, что дальнейшая работа по совершенствованию технологий позволит значительно повысить качество и доступность медицинской помощи».

Специалисты считают, что Phonendo может стать важным инструментом для диагностики и мониторинга состояния пациентов. Однако для более точных результатов необходимо совершенствовать методологию проведения телемедицинского обследования.

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