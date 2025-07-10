«Медхард» — разработчик электронного беспроводного стетоскопа для телемедицинских консультаций. Медицинское изделие Phonendo позволяет выслушивать звуки легких, сердца и сосудов в реальном времени, записывать их и сохранять в электронной истории болезни пациента. При поддержке «Сколково» в 2022 году компания получила регистрационное удостоверение Росздравнадзора на разработку в качестве медицинского изделия 2а класса риска.