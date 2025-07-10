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Медхард
«Медхард» — разработчик электронного беспроводного стетоскопа для телемедицинских консультаций. Медицинское изделие Phonendo позволяет выслушивать звуки легких, сердца и сосудов в реальном времени, записывать их и сохранять в электронной истории болезни пациента. При поддержке «Сколково» в 2022 году компания получила регистрационное удостоверение Росздравнадзора на разработку в качестве медицинского изделия 2а класса риска.
УПОМИНАНИЯ
Медхард и организации, системы, технологии, персоны:
|Stereotech - Стереотек 47 1
|Ovision - Овижн 47 1
|Яблочков Зарядные станции 46 1
|Моторика - Motorica - Хомо Ауктус 175 1
|ExoAtlet - ЭкзоАтлет - ExoАтлет - Экзороботикс 125 1
|Рапид Био 102 1
|Whoosh - ВУШ Холдинг - ВУШ ПДМ 105 1
|ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 956 1
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