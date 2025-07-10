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Медхард


«Медхард» — разработчик электронного беспроводного стетоскопа для телемедицинских консультаций. Медицинское изделие Phonendo позволяет выслушивать звуки легких, сердца и сосудов в реальном времени, записывать их и сохранять в электронной истории болезни пациента. При поддержке «Сколково» в 2022 году компания получила регистрационное удостоверение Росздравнадзора на разработку в качестве медицинского изделия 2а класса риска. 

УПОМИНАНИЯ


10.07.2025 Минздрав: В здравоохранении произошло успешное импортозамещение зарубежного ПО 1
24.09.2024 Врачи Пермского края протестировали возможности электронного стетоскопа резидента «Сколково» 1
26.02.2024 Резидент «Сколково» выпустил серийную партию электронных стетоскопов 1

Публикаций - 3, упоминаний - 3

Медхард и организации, системы, технологии, персоны:

Stereotech - Стереотек 47 1
Ovision - Овижн 47 1
Яблочков Зарядные станции 46 1
Моторика - Motorica - Хомо Ауктус 175 1
ExoAtlet - ЭкзоАтлет - ExoАтлет - Экзороботикс 125 1
Рапид Био 102 1
Whoosh - ВУШ Холдинг - ВУШ ПДМ 105 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 956 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3163 2
Минздрав РФ - Росздравнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения 155 1
MedTech - Телемедицина - Telemedicine - Телемедицинские системы - Трансляционная медицина - Биотелеметрия - Биотелеметрические системы - Телерадиология 1264 1
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи 10296 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12486 1
Режим реального времени - Real-time Mode - Система реального времени - Real-time system 4273 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 69238 1
MedTech - EHR - Electronic Health Record - ЭМК - Электронная медицинская карта - Электронная история болезни - Электронная амбулаторная история болезни - ИЭМК - Интегрированная электронная медицинская карта - протоколы и планы лечения 425 1
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11987 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 21276 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 53932 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 15614 1
Медхард - Phonendo 3 1
Зарубина Камила 10 1
Валуева Виктория 2 1
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 1564 1
Россия - УФО - Пермский край - Чернушинский район - Чернушка 23 1
Россия - РФ - Российская федерация 150737 1
Россия - УФО - Тюменская область - Тюменский район - Тюмень 910 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44518 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9204 2
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10289 2
Патент - охранный документ исключительного права, авторства и приоритета изобретения, полезной модели, промышленного образца либо селекционного достижения - Изобретательство - Новаторство 1578 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19484 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5303 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1371324, в очереди разбора - 749636.
Создано именных указателей - 178304.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

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