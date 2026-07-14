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РАН ИКТИ Институт конструкторско-технологической информатики Российской Академии Наук

СОБЫТИЯ


14.07.2026 3D-печать металлом заменит сборочные операции при создании камер сгорания ракетных двигателей 1
10.07.2025 Минздрав: В здравоохранении произошло успешное импортозамещение зарубежного ПО 1
16.06.2016 Россия и Китай начнут производство робота-хирурга 2
04.07.2011 Ведущий микроэлектронный завод России возглавит экс-консультант «Лукойла» 1
02.10.2007 ИКТИ РАН требуется ИТ-подрядчик 1

Публикаций - 5, упоминаний - 6

РАН ИКТИ и организации, системы, технологии, персоны:

Диджитал Вин Солюшенс 1 1
Ростелеком 10951 1
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3458 1
IBM - International Business Machines Corp 9701 1
Элемент ГК - Микрон - Micron 1689 1
БАРС Груп 579 1
iSpring Solutions - Академия Айспринг - Институт iSpring 99 1
Ситроникс - Sitronics Group - Концерн Научный Центр, КНЦ 1461 1
Fujifilm - Fuji Photo Film 350 1
Agfa Gevaert 68 1
Ситроникс Нано - Ситроникс Нанотехнологии 15 1
Ситроникс Микроэлектроника - Ситроникс Микроэлектронные Решения 64 1
Siemens AG - Siemens Group 2673 1
Махаон ГК - Machaon Group 8 1
Kahoot 4 1
Медхард 3 1
НМИЦ колопроктологии имени А.Н. Рыжих ФГБУ - Национальный медицинский исследовательский центр колопроктологии имени А.Н. Рыжих 3 1
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 525 1
Алроса АК - Алмазы России — Саха 293 1
РКИФ - Российско-китайский инвестиционный фонд 10 1
Medtronic - Медтроник 17 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3440 2
Импортозамещение - ИЦК - ИЦК Здравоохранение 1 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1508 1
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 782 1
РФПИ - Российский Фонд Прямых Инвестиций - Инвестиционная компания 264 1
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 456 1
ФАНО РФ - Федеральное агентство научных организаций 25 1
Импортозамещение - ИЦК - Индустриальные центры компетенций 213 1
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RFID - Radio-frequency identification - Радиочастотная идентификация - Радиометки - ISO/IEC 18000, 14443 - стандарт метода модуляции и протокола обмена бесконтактных пассивных карт ближнего радиуса действия 1204 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36205 1
Картография и навигация - ГИС - Геоинформационная система - геотехнологии - геоинформационно-картографические технологии - геопространственные данные - Geographic information system, GIS - Интеллектуальное картографирование - Smart mapping 2221 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25799 1
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 4868 1
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 7070 1
MVP - Minimum Viable Product - Продукт с минимально необходимым набором возможностей 732 1
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Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5472 1
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РАН - Российская академия наук 2122 3
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1221 1
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech - Skolkovo Institute of Science and Technology - СколковоТех 459 1
МГТУ Станкин - Московский государственный технологический университет Станкин - Московский станкоинструментальный институт 118 1
МИСиС НИТУ - Университет науки и технологий - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 460 1
Минздрав РФ - Первый МГМУ - Первый Московский государственный медицинский университет имени И. М. Сеченова - Сеченовка 281 1
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МГМСУ - Московский государственный медико-стоматологический университет имени А.И.Евдокимова 14 1
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