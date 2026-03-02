Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 191045
ИКТ 14738
Организации 11414
Ведомства 1495
Ассоциации 1082
Технологии 3554
Системы 26629
Персоны 83080
География 3031
Статьи 1576
Пресса 1275
ИАА 749
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2766
Мероприятия 883

Бирюков Михаил


СОБЫТИЯ


02.03.2026 НИИТМ открыл новый Центр проектирования 1
04.07.2011 Ведущий микроэлектронный завод России возглавит экс-консультант «Лукойла» 2

Публикаций - 2, упоминаний - 3

Бирюков Михаил и организации, системы, технологии, персоны:

Ситроникс Микроэлектроника - Ситроникс Микроэлектронные Решения 64 1
Ситроникс Нано - Ситроникс Нанотехнологии 15 1
Ситроникс - Sitronics Group - Концерн Научный Центр, КНЦ 1390 1
Элемент ГК - Микрон - Micron 1614 1
IBM - International Business Machines Corp 9570 1
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 509 1
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 771 1
Smart CardReader - Считыватель смарт-карт - Digital signatures on a Smartcard - Цифровые подписи на смарткарте 954 1
Социальная карта - Social card 252 1
Электроника - Микроэлектроника, полупроводниковые приборы, материалы - Electronics - Microelectronics, semiconductor devices - Микроэлектронная компонентная база, МЭКБ - Наноэлектроника - Nanoelectronics 4563 1
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8419 1
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - сим-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 5206 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23422 1
Картография и навигация - ГИС - Геоинформационная система - геотехнологии - геоинформационно-картографические технологии - геопространственные данные - Geographic information system, GIS - Интеллектуальное картографирование - Smart mapping 2098 1
RFID - Radio-frequency identification - Радиочастотная идентификация - Радиометки - ISO/IEC 18000, 14443 - стандарт метода модуляции и протокола обмена бесконтактных пассивных карт ближнего радиуса действия 1163 1
Красников Геннадий 72 1
Москва - ЗелАО - Зеленоградский административный округ - Зеленоград - Префектура Зеленограда 919 1
Германия - Федеративная Республика 12977 1
Россия - РФ - Российская федерация 159042 1
Информатика - computer science - informatique 1145 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 32106 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51530 1
Английский язык 6904 1
ОЭЗ - Особая экономическая зона - Свободная экономическая зона - Special Economic Zone - Free Economic Zone 1032 1
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3816 1
НИИТМ - Научно-исследовательский институт точного машиностроения 15 1
Chemnitz University of Technology - Technische Universität Chemnitz - Хемницкий технический университет 3 1
Элемент ГК - НИИМЭ - НИИ Молекулярной электроники 170 1
МГТУ Станкин - Московский государственный технологический университет Станкин - Московский станкоинструментальный институт 107 1
РАН - Российская академия наук 2043 1
РАН ИКТИ - Институт конструкторско-технологической информатики Российской Академии Наук 2 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1422523, в очереди разбора - 726776.
Создано именных указателей - 191045.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

Техника

Самые полезные гаджеты при отключениях электроэнергии: выбор ZOOM

Обзор беспроводной акустической системы Hisense HT Saturn: новый уровень комфорта и погружения

Лучшие устройства Dreame на распродаже к 8 марта: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Ученые выяснили, что при недостатке сна мозг запускает странную «очистку»

Когда и как водород попал на Землю? Крупнейший на планете резервуар — прямо у нас под носом

Почему наступают ледниковые периоды? Ученые назначили козлом отпущения Марс
Показать еще