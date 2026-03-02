Получите все материалы CNews по ключевому слову
Бирюков Михаил
СОБЫТИЯ
|02.03.2026
|НИИТМ открыл новый Центр проектирования 1
|04.07.2011
|Ведущий микроэлектронный завод России возглавит экс-консультант «Лукойла» 2
Бирюков Михаил и организации, системы, технологии, персоны:
|Москва - ЗелАО - Зеленоградский административный округ - Зеленоград - Префектура Зеленограда 919 1
|Германия - Федеративная Республика 12977 1
|Россия - РФ - Российская федерация 159042 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1422523, в очереди разбора - 726776.
Создано именных указателей - 191045.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.