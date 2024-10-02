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Microsoft Hololens
СОБЫТИЯ
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|02.10.2024
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Microsoft сняла с производства знаменитый шлем виртуальной реальности HoloLens 2
производства Microsoft сообщила СМИ о завершении производства гарнитуры дополненной реальности (AR) HoloLens 2, которая поступила в продажу в 2019 г. Об этом в начале октября 2024 г. сообщило и
|13.01.2023
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Пентагону запретили покупать за $400 млн очки Microsoft HoloLens, потому что у военных от них головная боль и тошнота
6,9 тыс. единиц тактических очков IVAS в основе которых лежит гарнитура дополненной реальности (AR) HoloLens корпорации Microsoft, пишет Bloomberg. Основанием для отказа стали неудовлетворитель
|04.02.2021
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Microsoft покажет онлайн, как хирурги оперируют с использованием очков HoloLens 2
н проведут 12 сложных ортопедических операций с использованием очков смешанной реальности Microsoft HoloLens 2. Благодаря этому подходу эксперты из разных стран могут принять участие и ассистир
|28.02.2019
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Bentley представила приложение для проектов инфраструктурного строительства Synchro XR
зуализации четырехмерных цифровых двойников строительных моделей, использующее новые очки Microsoft Hololens 2. Проектные данные цифрового двойника визуализируются в Hololens 2 с помощью
|25.02.2019
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Microsoft улучшила свой «ПК нового поколения». Что изменилось?
Вторая ревизия Корпорация Microsoft презентовала второе поколение гарнитуры смешанной реальности HoloLens, получившего название HoloLens 2. Оригинальный шлем увидел свет в январе 2015
|23.10.2018
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Очки Microsoft Hololens помогают ускорить сборку космического корабля NASA Orion
rtin, которые по заказу NASA собирают космический корабль Orion, используют в работе очки Microsoft Hololens. Гарнитура помогает визуализировать инструкции и конечный результат сборки, избавляя
|15.08.2018
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Mercedes-Benz обучает сотрудников с помощью Microsoft HoloLens
Mercedes-Benz использует более 100 гарнитур смешанной реальности Microsoft HoloLens для обучения своих сотрудников. Это позволяет ускорить образовательный процесс и сде
|27.09.2017
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Ford будет проектировать автомобили с помощью VR и Microsoft HoloLens
Ford объявил о том, что очки дополненной реальности Microsoft HoloLens будут применяться в дизайнерских бюро компании для разработки новых моделей машин. С
|24.07.2017
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В Microsoft раскрыли устройство нового шлема HoloLens
Второе поколение HoloLens взялось за умИсполнительный вице-президент подразделения по искусственному интеллект
|08.06.2017
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ФРИИ вложился в российское ПО для «ПК будущего»
soft и разрабатывает программно-аппаратные комплексы на основе очков смешанной реальности Microsoft HoloLens. Пользовательская версия Microsoft HoloLens еще не появилась на рынке, но вер
|19.05.2017
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Traft изучит возможности Microsoft HoloLens для обучения складских логистов и грузчиков
Технологии HoloLens создают интерактивные голограммы в окружающем пространстве. Для них разработано множ
|06.03.2017
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Художники оживили скульптуру при помощи Microsoft HoloLens и дополненной реальности
дия Drift представила первую инсталляцию, которая задействует очки дополненной реальности Microsoft HoloLens на нью-йоркской выставке Armory Show, которая прошла со 2 по 5 марта 2017 года. Со с
|22.02.2017
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Microsoft HoloLens использовали во время операции на позвоночнике
С помощью очков дополненной реальности Microsoft HoloLens проведена сложнейшая и рискованная операция на позвоночнике. Об этом CNews сообщили
|01.09.2016
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HoloGroup выпустила приложение по изучению геологии для HoloLens
Российская компания HoloGroup, разработчик приложений для очков совмещенной реальности Microsoft HoloLens, к началу учебного года выпустила приложение для изучения геологии. Решение оснащено
|24.08.2016
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Microsoft раскрыла подробности о «железе» для «ПК будущего»
орнии раскрыла подробности о процессоре, который установлен в шлем дополненной реальности Microsoft HoloLens. Центральным вычислительным устройством HoloLens явлеется модуль Holographic
|04.07.2016
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Виновник гибели разработчика Microsoft Hololens приговорен к 10 годам заключения
иновным в дорожно-транспортном происшествии, которое унесло жизнь 30-летнего разработчика Microsoft Hololens Майкла Ая (Michael Ey), сообщает Kiro7. Как уточняет новостная служба, Мальшу был вы
Microsoft Hololens и организации, системы, технологии, персоны:
|The Verge - Издание 619 6
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|GizmoChina 171 2
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|The Guardian - Британская газета 406 1
|9to5Google 60 1
|SlashGear 134 1
|Ars Technica 450 1
|Windows Central 36 1
|Harvard Business Review 22 1
|Neowin 217 1
|Variety 24 1
|Re/code 40 1
|9to5Mac 70 1
|The Register - The Register Hardware 1784 1
|Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6095 1
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