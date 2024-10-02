Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 199231
ИКТ 15374
Организации 11762
Ведомства 1510
Ассоциации 1112
Технологии 3583
Системы 27061
Персоны 86987
География 3117
Статьи 1580
Пресса 1318
ИАА 757
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2830
Мероприятия 894

Microsoft Hololens

Microsoft Hololens

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


02.10.2024 Microsoft сняла с производства знаменитый шлем виртуальной реальности HoloLens 2

производства Microsoft сообщила СМИ о завершении производства гарнитуры дополненной реальности (AR) HoloLens 2, которая поступила в продажу в 2019 г. Об этом в начале октября 2024 г. сообщило и
13.01.2023 Пентагону запретили покупать за $400 млн очки Microsoft HoloLens, потому что у военных от них головная боль и тошнота

6,9 тыс. единиц тактических очков IVAS в основе которых лежит гарнитура дополненной реальности (AR) HoloLens корпорации Microsoft, пишет Bloomberg. Основанием для отказа стали неудовлетворитель
04.02.2021 Microsoft покажет онлайн, как хирурги оперируют с использованием очков HoloLens 2

н проведут 12 сложных ортопедических операций с использованием очков смешанной реальности Microsoft HoloLens 2. Благодаря этому подходу эксперты из разных стран могут принять участие и ассистир
28.02.2019 Bentley представила приложение для проектов инфраструктурного строительства Synchro XR

зуализации четырехмерных цифровых двойников строительных моделей, использующее новые очки Microsoft Hololens 2. Проектные данные цифрового двойника визуализируются в Hololens 2 с помощью
25.02.2019 Microsoft улучшила свой «ПК нового поколения». Что изменилось?

Вторая ревизия Корпорация Microsoft презентовала второе поколение гарнитуры смешанной реальности HoloLens, получившего название HoloLens 2. Оригинальный шлем увидел свет в январе 2015
23.10.2018 Очки Microsoft Hololens помогают ускорить сборку космического корабля NASA Orion

rtin, которые по заказу NASA собирают космический корабль Orion, используют в работе очки Microsoft Hololens. Гарнитура помогает визуализировать инструкции и конечный результат сборки, избавляя
15.08.2018 Mercedes-Benz обучает сотрудников с помощью Microsoft HoloLens

Mercedes-Benz использует более 100 гарнитур смешанной реальности Microsoft HoloLens для обучения своих сотрудников. Это позволяет ускорить образовательный процесс и сде
27.09.2017 Ford будет проектировать автомобили с помощью VR и Microsoft HoloLens

Ford объявил о том, что очки дополненной реальности Microsoft HoloLens будут применяться в дизайнерских бюро компании для разработки новых моделей машин. С
24.07.2017 В Microsoft раскрыли устройство нового шлема HoloLens

Второе поколение HoloLens взялось за умИсполнительный вице-президент подразделения по искусственному интеллект
08.06.2017 ФРИИ вложился в российское ПО для «ПК будущего»

soft и разрабатывает программно-аппаратные комплексы на основе очков смешанной реальности Microsoft HoloLens. Пользовательская версия Microsoft HoloLens еще не появилась на рынке, но вер
19.05.2017 Traft изучит возможности Microsoft HoloLens для обучения складских логистов и грузчиков

Технологии HoloLens создают интерактивные голограммы в окружающем пространстве. Для них разработано множ
06.03.2017 Художники оживили скульптуру при помощи Microsoft HoloLens и дополненной реальности

дия Drift представила первую инсталляцию, которая задействует очки дополненной реальности Microsoft HoloLens на нью-йоркской выставке Armory Show, которая прошла со 2 по 5 марта 2017 года. Со с
22.02.2017 Microsoft HoloLens использовали во время операции на позвоночнике

С помощью очков дополненной реальности Microsoft HoloLens проведена сложнейшая и рискованная операция на позвоночнике. Об этом CNews сообщили

01.09.2016 HoloGroup выпустила приложение по изучению геологии для HoloLens

Российская компания HoloGroup, разработчик приложений для очков совмещенной реальности Microsoft HoloLens, к началу учебного года выпустила приложение для изучения геологии. Решение оснащено
24.08.2016 Microsoft раскрыла подробности о «железе» для «ПК будущего»

орнии раскрыла подробности о процессоре, который установлен в шлем дополненной реальности Microsoft HoloLens. Центральным вычислительным устройством HoloLens явлеется модуль Holographic

04.07.2016 Виновник гибели разработчика Microsoft Hololens приговорен к 10 годам заключения

иновным в дорожно-транспортном происшествии, которое унесло жизнь 30-летнего разработчика Microsoft Hololens Майкла Ая (Michael Ey), сообщает Kiro7. Как уточняет новостная служба, Мальшу был вы

Публикаций - 76, упоминаний - 130

Microsoft Hololens и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 25775 68
Apple Inc 13156 16
Google LLC 12690 10
Intel Corporation 12811 10
Lenovo Group 2447 7
Meta Platforms - Facebook 4621 7
HP Inc. 5883 7
Dell EMC 5180 6
Amazon Inc - Amazon.com 3277 6
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 5
HTC Corporation 1512 5
Oculus VR 79 4
HoloGroup 6 4
Xiaomi - Сяоми 2232 4
Acer Group - Acer Inc 2776 4
DJI 96 3
Microsoft Experiences and Devices - Microsoft Devices and Studios Engineering Group 18 3
Nvidia Corp 4002 3
Huawei 4677 3
ASUS - AsusTek Computer Inc 2174 3
Microsoft Russia - Майкрософт Россия - Майкрософт Рус 839 2
Microsoft Windows and Devices - Microsoft Windows Live Engineering Group - Microsoft Operating Systems Engineering Group 28 2
HERE Technologies 113 2
Microsoft - Activision Blizzard 511 2
ByteDance 56 2
Microsoft Windows Experience 10 2
Microsoft Cloud and AI Platform 3 2
PTC Inc - Vuforia 10 2
Magic Leap 8 2
Siemens AG - Siemens Group 2673 2
Meta Platforms 180 2
Samsung Electronics 11065 2
Ростелеком 10948 2
X Corp - Twitter 2938 2
Qualcomm Technologies 1974 2
LG Electronics 3735 2
PTC Inc - Parametric Technology Corporation 163 2
Autodesk 639 2
Microsoft Corporation - GitHub 1075 2
Sony 6739 2
Microsoft - LinkedIn 699 4
Carl Zeiss AG 307 2
Россети Ленэнерго 1699 2
Hyundai Motor Company 436 2
Volvo Cars 262 2
Auchan Holding - Ашан Ритейл 343 2
Airbus Group - Airbus Industries 249 1
Morgan Stanley - Морган Стэнли 495 1
Возрождение - Коммерческий банк 359 1
JPMorgan Chase - Дж.П. Морган - J.P. Morgan & Co - J.P. Morgan Securities - J.P. Morgan Asset Management - Chase Bank - Chase Manhattan Bank 575 1
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 501 1
Assist - Ассист 218 1
Ford 435 1
EPIC Telecom Invest 212 1
Mercedes-Benz Group - Mercedes-Benz AG 204 1
Bentley Motors 74 1
Новатэк - ранее Новафининвест 76 1
L’Oreal 58 1
Lockheed Martin 777 1
ThyssenKrupp AG - ТиссенКрупп АГ - ThyssenKrupp Elevator AG - ТиссенКрупп Элеватор - ThyssenKrupp Indusrial Solutions - ТиссенКрупп Индастриал Солюшнс - ThyssenKrupp Elevator Innovation Center - ThyssenKrupp Steel 47 1
Loup Ventures 4 1
Traft - Трафт 23 1
Белорусский ПВТ - Парк высоких технологий - Белорусский технопарк 51 1
Renault Sport Racing 1 1
Medtronic - Медтроник 17 1
ATGroup - Аркан ГК - Arkan 36 1
Белорусский государственный музей истории Великой Отечественной войны 1 1
Музей Москвы - Музейное объединение 13 1
Saab AB - Saab Automobile AB 44 1
НМИЦ колопроктологии имени А.Н. Рыжих ФГБУ - Национальный медицинский исследовательский центр колопроктологии имени А.Н. Рыжих 3 1
Почта России ПАО 2370 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 1
Netflix - онлайн-кинотеатр 528 1
Уралхим - Уралкалий ПАО 113 1
Volkswagen Group - VW 308 1
КамАЗ - Камский автомобильный завод - KAMAZ 461 1
Renault Groupe 166 1
Алроса АК - Алмазы России — Саха 293 1
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство войны США - Военное министерство США - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1894 5
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США - НАСА 3441 3
U.S. Congress Legislation - Конгресс США 647 2
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 2
ФРИИ Акселератор 59 1
U.S. Department of Defense - U.S. Army - Вооружённые силы США 103 1
Губернатор Калифорнии - органы государственной власти штата Калифорнии США 62 1
Китай - Государственный совет КНР - Госсовет КНР - State Council of the People's Republic of China - Правительство Китая 480 1
U.S. Department of Defense - United States Navy, USN - ВМФ США - Военно-морские силы США - United States Marine Corps, USMC - Корпус морской пехоты США 666 1
Импортозамещение - ИЦК - Индустриальные центры компетенций 213 1
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1687 1
U.S. Department of Defense - United States Army - Армия США - Сухопутные войска США 631 1
Импортозамещение - ИЦК - ИЦК Здравоохранение 1 1
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 402 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 1
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1190 1
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 721 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1508 1
TIA - Telecommunications Industry Association 90 1
AR - Augmented Reality - Дополненная реальность - Расширенная реальность - Assisted Reality - Вспомогательная реальность - Дополненная виртуальность 1526 45
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность - Искусственная реальность - Иммерсивность - Immersive - Иммерсивные технологии 3192 32
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28270 24
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 20
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22559 19
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 5027 19
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16978 18
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8515 17
Headset head - Гарнитура головная - стереогарнитура - комплект из наушников и микрофона 1102 17
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26797 17
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 15
Wireless headphones - Bluetooth Handsfree Profile - Bluetooth Headset - Bluetooth-наушники - Беспроводные наушники/гарнитура - Bluetooth-колонки 1741 15
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24410 14
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18329 14
Голограмма - Hologram - Голография - Holografie - Объёмное изображение, воспроизведённое интерференцией волн с некоторой поверхности - Голографическая связь 195 13
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 6569 13
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15433 12
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13054 11
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 13250 11
Машинное зрение - Распознавание - Recognition 4003 11
MR - Mixed Reality - Смешанная реальность 36 11
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 6471 10
Машинное зрение - Видеоаналитика - Распознавание жестов - Жестовый интерфейс - Управление жестами - Gesture Recognition - Gesture Interface - Gesture control 1177 10
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 9
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11803 8
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16236 8
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy - BLE, BTLE 7938 8
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 10357 8
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 7
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6480 7
Браузер - Веб-обозреватель - Интернет-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 10005 7
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 7062 6
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10700 6
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10744 6
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26307 6
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13482 6
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9923 6
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10595 6
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 5866 5
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8650 5
Microsoft Windows 10 1938 31
Microsoft Windows 16882 31
Microsoft Azure 1526 14
Microsoft Xbox - Игровая приставка 1937 13
Microsoft Cortana - Microsoft Cortana Intelligence Suite 193 11
Microsoft Kinect 201 10
Google Android 15244 10
Apple iOS 8583 9
Microsoft Surface - Планшет 450 9
Microsoft Universal Windows Platform - UWP - Универсальная платформа Windows 123 7
Microsoft Windows Holographic 7 7
Oculus Rift - VR-гарнитура на базе ПК 61 7
Microsoft Office 365 1042 7
HTC Vive VR - HTC Vive Flow - HTC Viveport 67 6
Microsoft Windows Hello 210 6
Intel Core i5 Ivy Bridge - Intel Arrandale - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1444 6
Microsoft Xbox One - игровая приставка 272 6
Microsoft Lumia - Nokia Lumia - Серия смартфонов 434 5
Apple iPhone - серия смартфонов 7623 5
Microsoft OneDrive - Microsoft SkyDrive 522 5
Microsoft Edge - MS Edge - браузер 2037 5
Microsoft Dynamics 365 147 5
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 4166 4
Microsoft Windows Mixed Reality 30 4
Microsoft Surface Pro - планшет 129 4
Intel UHD Graphics - Серия видеокарт 205 4
Microsoft Surface Book - Серия ноутбуков 52 4
Microsoft Visual Studio 429 4
Microsoft Windows 11 827 4
Microsoft Surface Hub 5 4
Google YouTube - Видеохостинг 3002 4
Microsoft Windows 7 2007 4
Microsoft Office 4170 4
Intel Core - Семейство процессоров 1251 4
Microsoft Teams - MS Teams 670 4
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2125 4
Microsoft Windows 8 - Microsoft Windows RT 1440 4
Microsoft Store - Магазин приложений Windows 365 4
Microsoft Windows Phone OS - Microsoft Windows Smartphone - Microsoft WP-смартфон 1640 4
JEDI - Joint Enterprise Defense Infrastructure - Совместное предприятие оборонной инфраструктуры 11 3
Satya Nadella - Сатья Наделла 227 12
Kipman Alex - Кипман Алекс 8 7
Myerson Terry - Майерсон Терри 65 6
Panay Panos - Панай Панос 21 5
Foley Mary Jo - Фоли Мэри Джо 20 2
Shum Harry - Шам Гарри 8 2
Jha Rajesh - Джа Раджеш 5 2
Belfiore Joe - Бельфиоре Джо 13 2
Zander Jason - Зандер Джейсон 7 2
Myerson Terry - Мейерсон Терри 24 2
Парахин Михаил 17 1
Ballmer Steve - Баллмер Стивен 579 1
Guthrie Scott - Гатри Скотт 30 1
Spiegel Evan - Шпигель Эван 8 1
Князев Александр 17 1
Дмитриев Сергей 34 1
Krieger Ralph - Кригер Ральф 1 1
Чернякова Анна 5 1
Naunheimer Chris - Наунхаймер Крис 1 1
Macdonald Brian - Макдональд Брайан 2 1
Eno Brian - Ино Брайан 4 1
Everest Mark - Эверест Марк 1 1
Elop Stephen - Элоп Стивен 156 1
Chilvers Peter - Чилверс Питер 1 1
Teper Jeff - Тепер Джефф 2 1
Megiddo Eran - Мегиддо Эран 2 1
Koenigsbauer Kirk - Кенигсбауэр Кирк 5 1
Murphy Bobby - Мерфи Бобби 5 1
Eckhouse Noah - Экхаус Ноа 1 1
Johnson Peggy - Джонсон Пегги 7 1
Ubrani Jitesh - Убрани Джитеш 18 1
Mehdi Yusuf - Мехди Юсуф 16 1
Davuluri Pavan - Давулури Паван 6 1
Королев Илья 23 1
Munster Gene - Мюнстер Джин 67 1
Bar-Zeev Avi - Бар-Зив Ави 1 1
Мурадян Артур 17 1
Бобко Александр 1 1
Якубов Александр 1 1
Лукьяненко Сергей 49 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 19
Россия - РФ - Российская федерация 166168 15
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19140 9
США - Вашингтон - Редмонд 238 6
Европа 24964 5
Канада 5082 5
Франция - Французская Республика 8177 5
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 4
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3660 4
Новая Зеландия 737 3
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4202 3
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 3
Земля - планета Солнечной системы 10865 3
Южная Корея - Республика 7052 3
Япония 13807 3
Ирландия - Республика 1051 3
США - Нью-Йорк 3180 3
Германия - Федеративная Республика 13221 3
США - Калифорния - Купертино 281 2
Израиль 2856 2
Африка - Африканский регион 3641 2
Ближний Восток 3154 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 2
США - Калифорния 4829 2
Испания - Каталония - Барселона 752 2
Южная Корея - Сеул 375 1
США - Калифорния - Лос-Анджелес 818 1
Луна - спутник Земли - Лунные программы 1547 1
Марс - "красная" планета Солнечной системы 1317 1
Россия - ЦФО - Московская область - Одинцовский район - Кубинка 47 1
Нидерланды - Роттердам 46 1
Германия - Штутгарт 70 1
Старый свет - Афроевразия - Европа, Азия и Африка 153 1
Ирландия - Корк 10 1
Лига арабских государств - Организации Арабских государств - Arab League - Арабские страны 417 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Армавир 49 1
Россия - ДФО - Якутия - Республика Саха 1219 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3450 1
Беларусь - Белоруссия 6289 1
Швеция - Королевство 3782 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 10
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 9
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 8
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 9107 5
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18149 5
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6680 5
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11323 5
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 4
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5582 4
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10876 4
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 6057 4
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10345 3
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5778 3
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 3032 3
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11686 3
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 3
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 3029 3
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 7529 3
Туризм - Экскурсии - Экскурсионные туры - Аудиоэкскурсии 697 3
Здравоохранение - Хирургия - хирургические методы 343 3
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4992 2
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2678 2
Спорт - Йога - Fitness - Фитнес - Зарядка - Гимнастика - вид физической активности 838 2
БК РФ - Бюджетный кодекс Российской Федерации - Федеральный бюджет Российской Федерации 3015 2
Работодатель - Один из субъектов трудового права 3088 2
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16058 2
Английский язык 7030 2
Физика - Physics - область естествознания 2940 2
Здравоохранение - Болезнь - Заболевание - Disease - Morbus 2024 2
Здравоохранение - Реабилитация 449 2
Здравоохранение - Старость - Старение человека - Геронтология - Долголетие - Гериатрия - Age Tech - цифровизация и увеличение продолжительности жизни 498 2
Здравоохранение - усталость - утомление - сонливость - потеря внимания 718 2
Человеческие ресурсы - Увольнение персонала - Сокращение кадров 1403 2
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4514 2
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11698 2
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования - Контрактное производство 1574 2
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5715 2
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7808 2
Евросоюз - GDPR - General Data Protection Regulation EU - Общий регламент защиты персональных данных 268 2
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции - Трансграничная торговля 3986 1
The Verge - Издание 619 6
ZDnet 663 5
Bloomberg 1627 4
Business Insider - Бизнес инсайдер 264 4
GizmoChina 171 2
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1339 2
MacRumors 148 1
The Guardian - Британская газета 406 1
9to5Google 60 1
SlashGear 134 1
Ars Technica 450 1
Windows Central 36 1
Harvard Business Review 22 1
Neowin 217 1
Variety 24 1
Re/code 40 1
9to5Mac 70 1
The Register - The Register Hardware 1784 1
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6095 1
Microsoft Research 144 4
CCS Insight 22 1
ISEAD GII - Global Innovation Index - Глобальный инновационный индекс - Глобальный индекс инноваций 18 1
IMD World Digital Competitiveness Ranking - Индекс цифровой конкурентоспособности 3 1
Guinness World Records - Книга рекордов Гиннесса 195 1
HDI - Human Development Index - Индекс человеческого развития 4 1
IDC - International Data Corporation 4975 1
GCI - The Global Competitiveness Index - Индекс глобальной конкурентоспособности 26 1
ABI Research 236 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 1
CWRU - Case Western Reserve University - Кейс-Вестерн-Резерв университет 31 4
Минздрав РФ - Первый МГМУ - Первый Московский государственный медицинский университет имени И. М. Сеченова - Сеченовка 281 1
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 353 1
Минздрав РФ - СамГМУ - Самарский государственный медицинский университет 47 1
Columbia University - Колумбийский университет 157 1
TUM - TU München - Technische Universität München - Мюнхенский технический университет 40 1
ДВФУ - Дальневосточный Федеральный университет 212 1
Microsoft Build - конференция 39 4
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 952 2
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 749 1
FIA - Formula 1 - Формула 1 - класс гонок на автомобилях с открытыми колёсами 228 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 1
Google I/O Всемирная конференция разработчиков 157 1
Hot Chips 10 1
Цифровой прорыв - ИТ-конкурс 32 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2663 1
CVPR - Conference on Computer Vision and Pattern Recognition 15 1
Intel Developer Forum - IDF 317 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

Техника

Лучшие автономные газонокосилки в 2026 году: хиты продаж

Лучшие видеорегистраторы в 2026 году: хиты продаж

Как безопасно купить б/у смартфон: подробная инструкция

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще