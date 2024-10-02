Microsoft Hololens

Microsoft сняла с производства знаменитый шлем виртуальной реальности HoloLens 2 производства Microsoft сообщила СМИ о завершении производства гарнитуры дополненной реальности (AR) HoloLens 2, которая поступила в продажу в 2019 г. Об этом в начале октября 2024 г. сообщило и