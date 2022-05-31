Разделы

Чернякова Анна


УПОМИНАНИЯ


Как ИТ-дистрибьюторы адаптируются к изменившемуся рынку? 2
31.05.2022 Что ждет российский рынок ИТ в новых условиях 2
31.05.2022 Выручка 100 крупнейших российских ИТ-компаний выросла на 17,8% 1
23.09.2020 «Лента» ускорила подбор сотрудников с помощью ИИ 1
30.10.2018 Россияне выпустили первый в мире официальный ноутбук для виртуальной реальности в Windows 10 1

Публикаций - 5, упоминаний - 7

Чернякова Анна и организации, системы, технологии, персоны:

OCS Distribution - О-Си-Эс-Центр - О-Си-Эс Дистрибьюшн 486 3
S8 Capital - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 932 2
Крок - Croc 1791 2
НКК - ГКС - Группа компаний Систематика 394 2
Т1 Холдинг - ИТ-холдинг Т1 356 2
НКК - ГКС - Систематика Консалтинг - Systematica Business Software 18 2
Айтеко - iTeco - Ай-Теко 1024 2
Dell EMC 5060 1
Microsoft Corporation 25046 1
Lenovo Group 2324 1
Intel Corporation 12420 1
HP Inc. 5728 1
Acer Group - Acer Inc 2618 1
Северсталь ПАО - Севергрупп ТТ - TalentTech 70 1
Microsoft Russia - Майкрософт Россия 826 1
Nvidia Corp 3649 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5135 1
Softline - Софтлайн 3116 1
Росатом - Гринатом - Greenatom - ИТ-интегратор Росатома - Гринатом простые решения 229 1
Ростелеком 10106 1
3Logic Group - Новый Ай Ти Проект 112 1
ФОРС - Центр разработки 662 1
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2207 1
8728 1
Сател 154 1
ИКС 359 1
Марвел-Дистрибуция - Marvel Distribution Company - Марвел КТ 325 1
Сбер - Cloud.ru - Облачные технологии - ранее SberCloud, СберКлауд 487 1
ЦРПТ - Центр развития перспективных технологий 228 1
НКК - Национальная компьютерная корпорация - 319 1
EPAM Solutions - EPAM Systems - Effective Programming for America 416 1
Т-Банк - Тинькофф - Cloud - CloudPayments - Клаудпэйментс 45 1
DCLogic - ДиСиЛоджик 50 1
Унитех 16 1
Технопром Инновационная корпорация 45 1
Инвента 13 1
Orion soft - Орион софт - 177 1
Лента - Сеть розничной торговли 2216 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2934 1
РЖД - Российские железные дороги 1968 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12519 2
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5147 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2091 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3063 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 891 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1255 1
Минюст РФ - ФСИН РФ - Федеральная служба исполнения наказаний 300 1
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14801 3
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 21944 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 70606 3
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 30395 3
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 55148 3
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5712 3
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 16431 2
VAS - Value Added Services - Услуги, приносящие дополнительный доход 246 2
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9883 2
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 22381 2
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31280 2
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16691 2
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14355 2
Сетевое оборудование - Сетевое и коммуникационное оборудование - телекоммуникационное оборудование - маршрутизатор, коммутатор, концентратор, коммутационная панель 3115 2
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12787 1
DDR - Double data rate 2847 1
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 5740 1
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy, BLE 7541 1
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10219 1
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8775 1
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6199 1
DDR SODIMM - Small Outline Dual In-line Memory module 171 1
MR - Mixed Reality - Смешанная реальность 36 1
HDMI - High Definition Multimedia Interface - microHDMI - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 3965 1
VGA - Video Graphics Array - Компонентный видеоинтерфейс - D-Sub 1992 1
Graphics DDR SDRAM - GDDR SDRAM - Graphics Double Data Rate - Подвид энергозависимой динамической памяти с произвольным доступом (DRAM) и удвоенной скоростью передачи данных (DDR) 1061 1
vRAM - Video Random Access Memory - ОЗУ для видеоизображений 47 1
VESA DisplayPort - Mini DisplayPort - miniDP - MDP - Стандарт сигнального интерфейса для цифровых мониторов - Стандарт аудиовизуального цифрового интерфейса 748 1
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 14235 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 25487 1
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10031 1
HDD - HMDD - Hard (magnetic) disk drive - НЖМД - Накопитель на жёстких магнитных дисках 4343 1
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 2926 1
CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21486 1
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность - Искусственная реальность - Иммерсивность - Immersive - Иммерсивные технологии 3054 1
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12700 1
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - сим-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 5032 1
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 2981 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11675 1
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 9692 1
Microsoft Windows 10 1847 1
Intel Core - Семейство процессоров 1228 1
Intel Celeron - Серия процессоров 970 1
Microsoft Store - Магазин приложений Windows 348 1
Intel Core i7 Kaby Lake - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1311 1
Intel Core i5 Ivy Bridge - Intel Arrandale - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1396 1
Intel Pentium - Серия микропроцессоров архитектуры x86 1899 1
Microsoft Hololens 75 1
Nvidia GeForce MX - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 138 1
Nvidia CUDA - Compute Unified Device Architecture - Вычисления на графических процессорах 178 1
Microsoft Windows Mixed Reality 29 1
Intel UHD Graphics - Серия видеокарт 191 1
Microsoft DirectX 716 1
Nvidia Optimus 184 1
Северсталь ПАО - Севергрупп ТТ - TalentTech Sever.ai 15 1
Steam VR - Платформа цифровой дистрибуции 416 1
Microsoft Windows Holographic 7 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5654 1
Минцифры РФ - Гостех ФКУ - Государственные технологии ФКУ - Единая онлайн-платформа государственных сервисов и информационных систем - Единая цифровая платформа Российской Федерации 324 1
ГЕОП РФ - Гособлако - Государственная единая облачная платформа - Управление государственной единой облачной платформой (УГЕОП) 188 1
Yandex B2B Tech - Yandex.Cloud - Яндекс.Облако 562 1
HashiCorp Terraform - Инфраструктура с открытым исходным кодом как программный инструмент кода 87 1
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3396 1
Сбер - Cloud.ru - SberCloud Advanced - Облачная платформа Группы Сбербанк - сервис бессерверных вычислений Functiongraph 120 1
Microsoft Windows 16127 1
S8 Capital - Aquarius Cmp 27 1
Калганов Игорь 53 2
Пономарев Михаил 18 2
Злобин Вадим 6 2
Ли Владимир 9 1
Дмитриев Сергей 34 1
Шадаев Максут 1102 1
Паршин Максим 320 1
Попов Сергей 144 1
Губарев Валентин 17 1
Скулова Ольга 16 1
Россия - РФ - Российская федерация 152955 5
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52982 2
Китай - Тайвань 4086 1
Россия - УФО - Екатеринбург 4183 1
Казахстан - Республика 5729 1
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3176 1
Нидерланды 3587 1
Германия - Федеративная Республика 12857 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17809 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18222 1
Азия - Азиатский регион 5684 1
Белиз 72 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 44965 1
Европа 24508 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31060 3
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 9709 3
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25378 2
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14638 2
Налогообложение - НДС - Налог на добавленную стоимость 2216 2
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19816 2
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс - Топливная энергетика - Fuel and energy industry 1309 2
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5713 2
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9378 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 53877 2
ВВП - Валовой внутренний продукт - Gross domestic product 918 2
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3536 2
Консалтинг управленческий - Реструктуризация - Restructuring - Реорганизация - Reorganization 2308 2
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7186 2
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4586 2
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8828 1
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3739 1
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3140 1
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2548 1
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 3103 1
Импортозамещение - параллельный импорт 544 1
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5149 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 50255 1
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 4850 1
ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 2227 1
Налогообложение - НДФЛ - Налог на Доходы Физических Лиц - Подоходный налог 294 1
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6665 1
Налогообложение - Льготы - Налоговые льготы для ИТ-компаний - Меры поддержки ИТ-отрасли - ИТ-ипотека 444 1
ИТ-экспорт - экспорт информационно-телекоммуникационных технологий 31 1
HRM - HR брендинг 107 1
Энергетика - Energy - Energetically 5392 1
Сельское хозяйство - Агропромышленный комплекс - АПК - Агропромышленного сектор экономики - Agricultural industry - Сельскохозяйственная техника 1868 1
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4839 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5902 1
Налогообложение - Налог на прибыль 211 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики 418 1
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3305 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8401 1
Добавленная стоимость - рыночная стоимость продукции, произведённой фирмой, за вычетом понесённых затрат вне фирмы 405 1
Налогообложение - ИНН - Идентификационный номер налогоплательщика 822 1
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1316 1
Harvard Business Review 20 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3406 3
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8301 2
IDC - International Data Corporation 4931 1
CNews Fast рейтинг 48 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1212 2
НИУ ВШЭ - ИСИЭЗ - Институт статистических исследований и экономики знаний 94 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 549 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2107 1
