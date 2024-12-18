Дмитриев Сергей
Дмитриев Сергей и организации, системы, технологии, персоны:
|Припачкин Юрий 66 4
|Белоусов Максим 108 3
|Коротков Андрей 85 3
|Славин Борис 34 3
|Иншаков Дмитрий 49 3
|Старовойтов Константин 9 3
|Демин Владимир 25 3
|Пестряков Павел 7 3
|Леин Леонид 6 3
|Белец Сергей 5 3
|Гусев Сергей 42 3
|Алтухов Дмитрий 45 3
|Ковалев Игорь 31 3
|Телятников Алексей 21 3
|Пронькин Андрей 3 3
|Семенчук Андрей 3 3
|Ивлев Евгений 3 3
|Беляев Евгений 4 3
|Гриханов Евгений 4 3
|Чадин Сергей 4 3
|Трутнев Дмитрий 3 3
|Сербина Юлия 4 3
|Басырова Диляра 4 3
|Гриднева Ирина 3 3
|Кива Владимир 4 3
|Тенцер Анатолий 4 3
|Разроев Элдар - Разроев Эльдар 55 2
|Пуляев Владимир 8 2
|Теппер Александр 8 2
|Семериков Андрей 37 2
|Силин Михаил 27 2
|Косарев Александр 6 2
|Журавлев Алексей 13 2
|Шишов Алексей 3 2
|Кипятков Валентин 4 2
|Колбин Евгений 67 1
|Никифоров Андрей 8 1
|Иванников Дмитрий 44 1
|Чернякова Анна 5 1
|Иванов Александр 101 1
|IDC - International Data Corporation 4910 1
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3199 1
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8131 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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