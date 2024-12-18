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Индексная книга (каталог) CNews*
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Дмитриев Сергей



18.12.2024 BPMSoft и НГТУ им. Р. Е. Алексеева стали образовательными партнерами 1
05.09.2024 Компания с российскими корнями сломала программистам из России мощный инструмент разработки для Android. Решение найдено 1
01.07.2024 Сервис с российскими корнями без предупреждения отключил программистов из России от популярной среды разработки на Java, Python, C++ 1
02.04.2024 Сооснователь Positive Technologies стал третьим российским долларовым миллиардером, заработавшим капитал на ПО 1
27.09.2021 Команда из Московской области победила в полуфинале «Цифрового прорыва» 1
28.06.2021 Microsoft, Softline и Dell запускают сервис «Устройство как услуга» для бизнеса 1
13.07.2020 «Ростелеком» расширил линейку решений для кибербезопасности сервисом взаимодействия с «ГосСОПКА» 1
15.06.2020 Новейшие процессоры Intel вызывают «крушение» Windows 10 и macOS 1
10.06.2019 IRBIS представил ноутбуки с Windows Hello и «Сбербанк Бизнес Онлайн» 1
30.10.2018 Россияне выпустили первый в мире официальный ноутбук для виртуальной реальности в Windows 10 1
12.03.2018 IRBIS упростил сервисную поддержку с помощью Microsoft Azure 1
27.09.2017 Lenovo и M.Game открыли предзаказ на VR-шлем Lenovo Explorer в России. Цена 1
24.12.2014 «Моё дело» и «Фингуру» договорились о партнерстве 1
25.11.2014 «Инфосистемы Джет» и ЕМС модернизировали комплекс хранения данных компании «Силовые машины» 1
15.04.2014 ИТ помогают контролировать развитие торговой сети 1
24.02.2014 «Инфосистемы Джет» построили систему управления медиаконтентом для «Силовых машин» 1
22.10.2013 «Инфосистемы Джет» и «Силовые машины» подвели итоги эксплуатации ИТ-инфраструктуры для работы SAP ERP 1
24.10.2012 Российский поставщик средств разработки для Oracle и HP назначил гендиректорами двух программистов 1
14.09.2010 «Силовые машины» под защитой «Лаборатории Касперского» 1
05.11.2009 С 29 по 30 октября прошёл Конгресс по ИТ-решениям для розничной и оптовой торговли 1
22.06.2009 «Мультирегион»: рейдеры захватили 8 наших «дочек» 2
10.07.2008 Гендиректор «Мультирегиона» избран и.о. президента Международной академии связи 2
20.02.2008 «Синтерра» подключит «Мультирегион» к своей сети 1
25.10.2007 В Москве прошел форум «Инвестиции в цифру» 1
21.09.2007 16 октября откроется форум "Инвестиции в цифру" 1
13.09.2007 Кабельный оператор «Мультирегион» увеличит абонентскую базу в 1,8 раза 1
11.09.2007 21 сентября откроется CIO&CFO Congress «Подмосковные вечера» 1
04.09.2007 21 сентября откроется CIO&CFO Congress «Подмосковные вечера» 1
27.08.2007 21 сентября откроется CIO&CFO Congress «Подмосковные вечера» 1
11.04.2007 Цифровое ТВ повторит судьбу сотовой связи? 1
06.02.2007 Россияне готовы тратить на ТВ по $10 в месяц 1
02.11.2005 Российских кардеров приговорили к 5 годам тюрьмы 1
16.05.2003 Белорусский МТС разочаровывает пользователей 1

Публикаций - 33, упоминаний - 35

Дмитриев Сергей и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Мультирегион - Мультинэкс 57 8
Microsoft Corporation 24625 6
JetBrains 66 5
HP Inc. 5685 4
Dell EMC 5027 3
Intel Corporation 12197 3
SAP SE 5277 3
Oracle Corporation 6688 3
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru 831 3
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1131 3
PwC - PricewaterhouseCoopers - Coopers & Lybrand - Price Waterhouse 674 3
Газпром ГПМ - НТВ-Плюс - НТВ+ 330 3
Космос ТВ 44 3
ЭР-Телеком Холдинг - ЭРТХ - Акадо Холдинг - Ренова Медиа - Renova Media - MOCC - Moscow CableCom 110 3
Lenovo Group 2292 2
Microsoft Russia - Майкрософт Россия 818 2
МТС - Комстар ОТС Директ - ранее МТУ-Интел 380 2
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4875 2
CTI - Communications. Technology. Innovations. - СиТиАй 251 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8744 2
Inline Group - Инлайн Груп 99 2
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1178 2
Google LLC 11775 2
Ростелеком 9701 1
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2161 1
Acer Group - Асер Маркетинг Сервисиз 2545 1
Smart Technologies - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 847 1
Ланит - Treolan - Треолан - Ланит Дистрибуция - Ланит Трейдинг - Ландис 189 1
Nvidia Corp 3487 1
МегаФон - Синтерра - Synterra 800 1
Broadcom - VMware 2359 1
Cisco Systems 5114 1
Softline - Софтлайн 2811 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12553 1
SAP CIS - САП СНГ 854 1
Trend Micro 601 1
AMT Group - АМТ-Груп 351 1
РТРС ФГУП - Российская телевизионная и радиовещательная сеть - Радиотелевизионные передающие центры, РТПЦ 375 1
Триколор - Национальная спутниковая компания 326 1
Моё дело. Бухгалтерия онлайн 80 1
Силовые машины 111 4
ВТБ - Открытие ФК - Росгосстрах 349 3
Связной ГК 1369 3
X5 Group - Перекрёсток 544 3
Еврохим МХК - EuroChem Group AG - международная химическая компания - минерально-химическая компания 132 3
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2803 3
АЛИДИ - ALIDI 21 3
Knauf - Кнауф - Knaufinsulation - Кнауф Инсулейшн - Knauf Ceiling Solutions 26 3
Автодом - АвтоСпецЦентр ГК 18 3
Гознак ФГУП - Экспедиция заготовления государственных бумаг 253 3
Катрен НПК 19 3
Бизнес кар СП 20 3
Юнипро ПАО - Э.ОН Россия - ОГК-4 - Четвертая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии - Э.ОН Инжиниринг 67 3
IQ PM - IQ Property Management 5 3
Аконит НПО 14 3
Relogix - Омнилоджикс 6 3
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7302 2
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2343 2
Альфа-Банк 1769 2
АФК Система - Система Масс-медиа 84 2
Ренова ГК - Ренова холдинг рус - Renova 150 2
Hyundai Motor Company 383 2
Резонанс НПП 370 2
Телко Медиа 11 2
Сбер - Сбербанк Цифровой корпоративный банк 84 1
ПСБ - Промсвязьбанк 851 1
American Express - Amex 328 1
СДМ-Банк 63 1
Assist - Ассист 209 1
Bank of America - Банк Америки 262 1
Ford 411 1
Sony BMG 183 1
Евросеть 1404 1
Сургутнефтегаз - СНГ 269 1
Администрация Президента РФ - Управление делами президента Российской Федерации - Президент-Отель ФГУП 68 1
Локо-Банк - Локо-Инвест УА 61 1
Sony Music Entertainment 158 1
UMG - Universal Music Group - UMG Recordings 271 1
СБ Банк - Судостроительный банк 58 1
Visa International 1949 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11625 2
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5908 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4744 2
Россия-страна возможностей АНО 20 1
Минкультуры РФ - Росохранкультура - Федеральная служба по надзору за соблюдением законодательства в области охраны культурного наследия 60 1
Районный суд - Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 781 1
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1160 1
ВАС РС - Федеральные арбитражные суды Российской Федераци 117 1
ООН ДЭСВ - Департамент по экономическим и социальным вопросам - UN DESA - United Nations Department of Economic and Social Affairs 14 1
МВД РФ - РУБОП, РУОП, УБОП - Управление по борьбе с организованной преступностью 14 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 2991 1
U.S. Department of the Treasury - Министерство финансов США - Департамент казначейства США - United States Department of the Treasury 195 1
АКТР - Ассоциация кабельного телевидения России 52 4
SPb CIO Club - Санкт-Петербургский клуб ИТ-директоров 12 3
Клуб ИТ-директоров Алтая 4 3
СоДИТ - Союз ИТ-директоров 94 3
Российский клуб финансовых директоров 28 3
РАО - Российское Авторское Общество - Ассоциация управления авторских и смежных прав РФ 23 2
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 256 1
НАТ - Национальная ассоциация телерадиовещателей 29 1
JTAG - Joint Test Action Group - Рабочая группа по разработке стандарта IEEE 1149 23 1
Международная академия связи - МАС 41 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65966 9
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50407 7
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27362 6
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