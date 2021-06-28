Microsoft, Softline и Dell запускают сервис «Устройство как услуга» для бизнеса

Microsoft, Softline и Dell объявили о создании DaaS-сервиса, в рамках которого компании-заказчики смогут брать в аренду компьютеры Dell с предустановленной операционной системой Windows 10 Pro и подпиской на сервисы Microsoft 365 бизнес стандарт. Техническую поддержку всех устройств будет оказывать Softline.

Подобное комплексное предложение запускается впервые на российском рынке. Такая модель организации труда позволит заказчикам избежать крупных капитальных вложений и заменить их операционными расходами.

«Рабочая среда и технологии быстро меняются, формируя новое представление о том, как должны работать и взаимодействовать сотрудники. В связи с этим растет спрос на сервис, который позволял бы компаниям постоянно поддерживать аппаратно-программное обеспечение для своих сотрудников в актуальном состоянии, – отметила Елена Типисова, директор управления развития продуктовой и технологической экспертизы Softline. – Благодаря нашему партнерству с Microsoft и Dell мы сможем помочь нашим клиентам не беспокоиться об этом, так как в рамках ежемесячной подписки они будут получать современные устройства с необходимыми программами, которые полностью готовы к использованию, а также оптимизировать и масштабировать пакет услуг в соответствии со своими потребностями».

По данным исследований, компьютеры, которые служат дольше 4 лет, в 3,5 раза чаще нуждаются в ремонте и могут привести к потере 98 часов работы, что обойдется компании в 3 раза дороже нового оборудования. Сервис «Устройство как услуга» (DaaS) обеспечит постоянный доступ к современным устройствам и ПО, которые помогут компании привлекать и удерживать квалифицированных специалистов, а также позволит освободить ИТ-специалистов от рутинных задач, позволяя им заниматься стратегически важными, приносящими дополнительную прибыль инициативами. Кроме того, это также позволит упростить организацию работы мобильных сотрудников, поскольку они получат те устройства и программы, которые подходят для их задач.

В подписку также входит доставка и настройка оборудования для клиента, техническая поддержка по некорректной работе оборудования, оперативная замена неисправного оборудования и ежемесячный отчет о состоянии парка арендуемой техники.

«DaaS-модель пользуется большой популярностью во всем мире, поскольку позволяет значительно сократить затраты компаний на устройства для каждого рабочего места. По данным IDC, 66 % компаний, уже перешедших на DaaS, считают, что сервис поможет кардинально трансформировать их бизнес, – отметил Сергей Дмитриев, руководитель отдела по работе с производителями компьютерной техники Microsoft в России и СНГ. – Благодаря сервису DaaS наши клиенты смогут оценить повышенную производительность и безопасность корпоративного уровня операционной системы Windows 10 Pro, а также получат все необходимые для работы современные сервисы».