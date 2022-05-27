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Trend Micro Deep Security Trend Micro DDI Trend Micro Deep Discovery Inspector Trend Micro DDEI Trend Micro Deep Discovery Email Inspector Trend Micro DeWa Trend Micro Deep Web Analyzer

СОБЫТИЯ

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27.05.2022 Обновление Windows поломало защиту от вымогательского ПО Trend Micro 1
20.04.2021 Сеть «Магнит» использует решения Trend Micro для анализа трафика и защиты от кибератак 3
02.03.2021 ГК Angara усилила кибербезопасность РГС Банка от направленных атак 3
06.09.2017 Trend Micro предлагает решение для защиты сервиса VMware Cloud на Amazon WebServices 3
08.02.2017 Trend Micro анонсировала Deep Security 10 для защиты серверов в гибридных облачных средах 3
29.11.2016 Trend Micro Deep Security as a Service теперь доступен в Amazon Web Services 3
01.06.2016 Trend Micro совместно с NXP представили масштабируемое решение для сетевой защиты 1
21.01.2016 Trend Micro 6-й год подряд становится лидером рынка обеспечения безопасности серверов 2
28.10.2015 Российская платформа виртуализации на базе OpenStack проходит сертификацию по требованиям ФСТЭК 1
30.07.2015 Платформа Trend Micro Deep Security теперь доступна в магазине Microsoft Azure Marketplace 2
17.07.2015 Trend Micro обнаружила в «глубокой паутине» сервисы для отмывания незаконных доходов в биткоинах 1
01.07.2015 Платформа Trend Micro Deep Security получила сертификат VCE Validation Ready 2
04.02.2015 Trend Micro обнаружила критическую уязвимость нулевого дня в Adobe Flash 1
17.12.2014 Trend Micro заключила соглашение о стратегическом OEM-партнерстве с HP 1
18.11.2014 Платформа Trend Micro Deep Security теперь доступна в AWS Marketplace 3
05.11.2014 Trend Micro анонсировала новое решение для сред VMware 2
03.10.2014 Trend Micro предлагает бесплатные средства защиты от угрозы Shellshock 1
11.12.2013 В Trend Micro назначен региональный менеджер в России 1
28.08.2013 Trend Micro обеспечит защиту виртуализированных ЦОДов нового поколения 1
28.06.2013 ЦБ РФ: Облачные технологии меняют менталитет 1
17.06.2013 Deep Security 8.0 от Trend Micro сертифицирован ФСТЭК 2
04.04.2013 «Белтел» выпустил решение для ЦОД — «Облако в коробке» 1
28.03.2013 Онлайн-ритейл: как гарантировать безопасность 1
25.02.2013 Trend Micro в России сфокусируется на безопасности облачных сред и защите от направленных атак 1
27.11.2012 Trend Micro анонсировала комплексную платформу безопасности для физических, виртуальных и облачных серверов 2
04.10.2012 "Актив": Мы доверились DEPO и получили эффективное решение для защиты ИТ-инфраструктуры 2
06.09.2012 Inline Technologies обеспечила ИБ ВГТРК 1
21.06.2012 Trend Micro закрывает новые уязвимости Internet Explorer 1
13.03.2012 «Энвижн Груп» получила специализацию Cloud & Data Centre Security от Trend Micro 2
18.01.2012 Depo защитила виртуальную ИТ-инфраструктуру «Актив» с помощью Trend Micro Deep Security 2
08.12.2011 Виктор Урусов: "Облака" — метод, а не лекарство от всех болезней 1
19.10.2011 Для сохранения статусов партнерам Trend Micro придется напрячься 1
15.09.2011 Вениамин Левцов: В "облаках" производителям ИБ придётся непросто 2
01.09.2011 Честные ИБ-тесты: оценка успеваемости "виртуальных" антивирусов 2
14.07.2011 Symantec выпустила решение Symantec Endpoint Protection 12 1
30.06.2011 Сертификация ИБ-продуктов: что будет после 1 июля? 1
10.03.2011 Trend Micro выпустила новые решения для защиты данных в виртуализированных и «облачных» средах 2
21.04.2010 Тrend Micro в России подвела итоги работы за год и запустила новую партнерскую программу 1
05.11.2009 С 29 по 30 октября прошёл Конгресс по ИТ-решениям для розничной и оптовой торговли 1

Публикаций - 41, упоминаний - 65

Trend Micro Deep Security и организации, системы, технологии, персоны:

Trend Micro 649 37
Broadcom - VMware 2587 15
Microsoft Corporation 25663 7
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5558 6
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 931 6
Gen Digital - NortonLifeLock (Symantec) 1723 4
Amazon Inc - Amazon.com 3239 3
Intel Security McAfee - McAfee Associates - Network Associates 831 3
ESET - ESET Software 1160 3
DEPO Computers - Депо Электроникс 689 3
Entrust - HyTrust 4 2
HP Inc. 5868 2
Check Point Software Technologies 825 2
Информзащита 924 2
Softline - Цифровые Решения - Axoft - Аксофт - Сервисный ИТ-дистрибутор 418 2
MONT - МОНТ 179 2
Эшелон НПО 149 2
Парадигма 165 1
Ютинет.Ру ГК - Платформа Ютинет.РУ 40 1
Freenet AG - freenet.de AG 24 1
Kvaerner - Kværner - Aker Solutions - Aker Kvaerner 7 1
Dr.Web - Доктор Веб 1292 1
SAP SE 5567 1
Cisco Systems 5343 1
Huawei 4487 1
Intel Corporation 12752 1
AMD - Advanced Micro Devices 4608 1
Oracle Corporation 7044 1
Acronis - Акронис 485 1
InfoTeCS - ИнфоТеКС - Информационные Технологии и Коммуникационные Системы 586 1
Canon 1436 1
SAP CIS - САП СНГ 867 1
1С-Битрикс - Bitrix 663 1
Adobe Systems 1592 1
PayPal 669 1
NVision Group - Энвижн Груп 699 1
HP - Hewlett-Packard 3662 1
Sophos - SophosLabs 433 1
Т1 Сервионика - Айтеко - iTeco - Ай-Теко 1120 1
Eltex - Предприятие Элтекс 248 1
РЖД - Российские железные дороги 2074 2
Резонанс НПП 403 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 545 1
Магнит - Тандер - сеть магазинов 1046 1
NanduQ - Qiwi 1013 1
ВТБ - Открытие ФК - Росгосстрах Банк - РГС Банк - Русь-Банк - Русский межрегиональный банк развития 104 1
DEWA - Dubai Electricity and Water Authority 4 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5503 6
U.S. Department of Commerce - NIST - National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартизации и технологий США 406 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3594 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5568 1
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1204 1
W3C - World Wide Web Consortium - Консорциум Всемирной паутины 161 1
CSA - Cloud Security Alliance 13 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34137 24
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12639 23
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33017 23
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 7024 21
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24025 21
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 14083 19
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 63826 17
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7873 14
Кибербезопасность - IDS - Intrusion Detection System - IPS - Intrusion Prevention System - Система обнаружения и предотвращения вторжений-проникновений - Система обнаружения вторжений (СОВ) 941 12
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 17874 11
VM - Virtual machine - Виртуальная машина 3125 11
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 35573 9
VPS - Virtual Private Server - VDS - Virtual Dedicated Server - Виртуальный выделенный сервер - Облачный сервер 1326 9
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9233 8
Виртуализация - Hypervisor - Гипервизор - монитор виртуальных машин 624 7
Кибербезопасность - Firewall - Фаервол - Сетевой экран - Брандмауэр - Межсетевой экран - межсетевое экранирование 2443 6
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - ИБ-дефект - Exploit - Эксплоиты (эксплойты), использующие уязвимости в ПО 7447 6
Кибербезопасность - Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Вымогательское ПО - Винлокер - Вредоносное ПО - сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств - ransomware (ransom выкуп и software) 3275 5
VDI - Virtual Desktop Infrastructure - DaaS - Desktop as a Service - Инфраструктура виртуальных рабочих столов 1822 5
Кибербезопасность - СЗИ - СрЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 4969 5
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 3115 5
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13593 5
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 8069 4
Оцифровка - Digitization 5116 4
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27944 4
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 3254 4
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 27045 4
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8481 4
Кибербезопасность - КСБ - Комплексные системы безопасности - Интегрированные комплексы безопасности - КАСУБ - Комплексная автоматизированная система управления безопасностью - МФСБ - Многофункциональная система безопасности 1710 4
Управляемость - Manageability 2180 3
Кибербезопасность - DDP - Distributed Deception Platform - Платформы создания распределенной инфраструктуры ложных целей - Sandbox - Песочница - изолированная среда для безопасного исполнения компьютерных программ - Системы киберобмана 749 3
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22322 3
Кибербезопасность - APT - Advanced Persistent Threats - Таргетированные, направленные или целевые атаки - развитая устойчивая угроза - сложно детектируемые сетевые атаки 1039 3
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность - Искусственная реальность - Иммерсивность - Immersive - Иммерсивные технологии 3172 3
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 3048 3
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 5051 3
Кибербезопасность - MSSP - Managed Security Service Provider - Managed Security Services, MSS - Cybersecurity-as-a-Service, CSaaS - Security as a service, SECaaS - услуги управления информационной безопасностью - управляемые сервисы кибербезопасности  849 3
Marketplace - Маркетплейс - Платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли 3119 3
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13004 3
ФСТЭК РФ НДВ - сертификат средств защиты информации по уровню контроля отсутствия недекларированных возможностей - ФСТЭК РФ СЗИ - Государственный реестр сертифицированных средств защиты информации 609 3
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5591 12
Broadcom - VMware vSphere 609 7
Trend Micro OfficeScan 21 5
Broadcom - VMware vShield 25 4
Microsoft Windows 16756 4
Trend Micro Worry-Free Services - Trend Micro Worry-Free Business Security Hosted 16 3
VMware VMsafe 7 3
Linux OS 11380 3
Microsoft Azure 1511 3
Bash - Bourne Again SHell - Unix shell 107 3
Broadcom - VMware NSX - VMware Network Security Virtualization 176 3
Broadcom - VMware ESXi - VMware ESX Infrastructure - VMware Virtual Infrastructure 303 3
Apple macOS X - OS X Rhapsody - OS X Mavericks - OS X Leopard - OS X Mountain Lion - OS X Yosemite - OS X Jaguar 1706 3
Trend Micro Smart Protection Network - Trend Micro Smart Protection Suites 42 3
Broadcom - VMware vCenter - VMware VirtualCenter 206 3
Актив - Рутокен Guardant 70 2
Trend Micro TippingPoint NGIPS - Intrusion Prevention System - TippingPoint Technologies - Netpliance 57 2
Amazon Web Services - AWS Certified - AWS Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 5 2
Trend Micro - SecureCloud 4 2
Trend Micro Enterprise Security Suite - Trend Micro Enterprise Protection Strategy 17 2
Google Android 15122 2
Microsoft Edge - MS Edge - браузер 2032 2
Код Безопасности - vGate 88 2
Amazon EC2 - Amazon ECC - Amazon Elastic Compute Cloud 146 2
Amazon Web Services - AWS Marketplace 21 2
Broadcom - VMware vCloud Suite 101 2
Microsoft Windows 11 803 1
OpenText - Micro Focus - Novell NetWare OS 287 1
Broadcom - VMware vCloud Network and Security 4 1
Trend Micro ScanMail 17 1
Creative Technology - Sound Blaster - Sound Blaster Connect - Sound Blaster Roar - Sound Blaster Extigy - Sound Blaster Live! - Sound Blaster Audigy - Aurora Reactive - Sound Blaster X-Fi Xtreme Audio - Sound BlasterX Vanguard - Sound BlasterX Kratos 164 1
SQL - уязвимости - SQL-угрозы - Вредоносное ПО - SQL injection - SQL-инъекция - Внедрение SQL-кода 205 1
Microsoft Windows Server 2022 27 1
VCE Vblock Systems - VCE Vblock Powered Solution - VCE Vblock Infrastructure Platforms 31 1
Microsoft XML - Microsoft XML Core Services - MSXML 17 1
Trend Micro Internet Security - Trend Micro PC-cillin Internet Security 29 1
Amazon Web Services - AWS CloudFormation 5 1
Google Chrome - браузер 1687 1
Elasticsearch - Тиражируемая свободная программная поисковая система 159 1
Microsoft Windows 10 1928 1
Левцов Вениамин 41 6
McGee Bill - Макги Билл 3 3
Филимонов Сергей 46 2
Кондрашин Михаил 22 2
Николаева Наталья 21 2
Безкоровайный Денис 16 2
Сошников Сергей 7 2
Сорокин Михаил 8 2
Урусов Виктор 157 2
Северин Олег 1 1
Прозоровский Василий 40 1
McCann David - МакКанн Дэвид 1 1
Соболев Дмитрий 11 1
Афонин Евгений 7 1
Белинский Сергей 4 1
Утинский Сергей 3 1
Simzer Kevin - Симзер Кевин 5 1
Романов Николай 3 1
Перелыгин Денис 4 1
Кравцова Елена 1 1
Синица Екатерина 2 1
Кушнир Алексей 3 1
Савичев Илья 6 1
Dalvinck Patrick - Дальвинк Патрик 2 1
Patel Parag - Пейтел Параг 17 1
Maskell Keith - Маскелл Кит 5 1
Lohmeyer Mark - Ломейер Марк 4 1
Hatem Naguib - Нагиб Хатем 4 1
Quane Steve - Квейн Стив 6 1
Quane Steve - Куэйн Стив 3 1
Рыжиков Сергей 112 1
Игнатов Сергей 78 1
Василенко Александр 95 1
Егоров Михаил 27 1
Огородников Дмитрий 27 1
Васильев Дмитрий 75 1
Галкин Дмитрий 27 1
Сафронов Дмитрий 11 1
Дмитриев Сергей 34 1
Пудов Дмитрий 46 1
Россия - РФ - Российская федерация 163990 21
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14743 9
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54340 3
Япония 13741 2
Германия - Федеративная Республика 13127 2
Европа Континентальная 39 1
Европа 24879 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3400 1
Земля - планета Солнечной системы 10824 1
Канада 5053 1
Россия - ПФО - Татарстан - Иннополис 665 1
Франция - Французская Республика 8123 1
Китай - Тайвань 4221 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 2329 1
Америка Северная - Североамериканский регион 3405 1
Словакия - Словацкая Республика 481 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12135 6
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26927 5
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6090 4
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 56940 4
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15794 4
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 52838 3
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6502 3
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 3097 3
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4554 3
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11623 3
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17954 2
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8735 2
Аудит - аудиторский услуги 3357 2
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11146 2
Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 1312 2
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2442 2
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2689 2
Системный администратор - System administrator - ИТ-администратор - Системное администрирование - День Сисадмина - День системного администратора - последняя пятница июля 1365 2
Английский язык 6984 1
FinTech - Денежные переводы - Money transfers 1132 1
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7454 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33240 1
Паспорт - Паспортные данные 2814 1
Network traffic - Сетевой трафик - Интернет-трафик 2781 1
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 3050 1
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4576 1
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Наркотики - Наркотические и психотропные вещества - Наркотическая зависимость 178 1
Здравоохранение - Болезнь - Заболевание - Disease - Morbus 2011 1
Металлы - Платина - Platinum 497 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8419 1
Интернет-пользователь - internet user - интернет-сообщество - internet community - интернет-аудитория - internet audience 2164 1
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2485 1
Судебная власть - Уголовное преступление - уголовное наказание - правонарушение (общественно опасное деяние) - задержание, арест, лишение свободы - тюремное заключение 3823 1
Кибербезопасность - Кража аккаунта - Угон аккаунта - Взлом аккаунта - Account theft - Кража идентификационных данных 65 1
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 3127 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11312 1
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования - Контрактное производство 1561 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5592 1
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5680 1
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4928 1
BleepingComputer - Издание 452 1
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 329 1
IDC - International Data Corporation 4966 2
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 365 1
Forrester Research 832 1
Tolly Group 14 1
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей - Индекс счастья клиента 835 1
University of Oxford - Оксфордский университет 211 1
Computex - Тайбэйская международная компьютерная выставка- Taipei International Information Technology Show 134 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2026 годы.
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