Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 186449
ИКТ 14457
Организации 11220
Ведомства 1493
Ассоциации 1072
Технологии 3536
Системы 26454
Персоны 80292
География 2981
Статьи 1571
Пресса 1262
ИАА 739
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2741
Мероприятия 877

Сорокин Михаил


СОБЫТИЯ


04.12.2025 «Инфосистемы Джет» завершила первый этап цифровизации геологической службы Москвы 1
08.02.2024 PowerBee запустила новый облачный продукт на базе ЦОД IXcellerate 1
20.07.2018 HP представила новые МФУ LaserJet MFP M433a и M436 для бизнеса 1
04.08.2017 HP представила в России устройства LaserJet 600 для «офиса будущего» 1
14.07.2017 HP представила в России принтеры и МФУ формата А3 1
17.06.2013 Deep Security 8.0 от Trend Micro сертифицирован ФСТЭК 1
30.06.2011 Сертификация ИБ-продуктов: что будет после 1 июля? 1
03.10.2007 НР запускает программу по переработке устаревшего оборудования 1

Публикаций - 8, упоминаний - 8

Сорокин Михаил и организации, системы, технологии, персоны:

HP Inc. 5759 4
Trend Micro 629 2
HP Labs - Лаборатория стратегических инноваций и исследований 69 1
PowerBee 1 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5268 1
Gen Digital - NortonLifeLock (Symantec) 1703 1
Intel Security McAfee - McAfee Associates - Network Associates 813 1
ESET - ESET Software 1147 1
Эшелон НПО 139 1
Dr.Web - Доктор Веб 1276 1
IXcellerate - Икселерейт 137 1
Промотходы МГУП 2 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4880 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3354 1
Принтер - Printer - печатание - устройства печати - печатное оборудование - printing devices - печатная инфраструктура 6099 4
МФУ - многофункциональное устройство - принтеры и сканеры - MFP - Multi-function printer 1227 4
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11966 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73039 3
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31926 3
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 31662 2
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 9767 2
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7740 2
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23000 2
Оцифровка - Digitization 4924 2
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 8711 2
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 7087 1
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13313 1
Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 4024 1
RMM - Remote Monitoring and Management - Удалённый мониторинг и управление - Телеметрия - Телеметрические системы 448 1
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5648 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 21966 1
Утилизация мусора - Переработка отходов - Waste disposal - Рециклинг - Recycling - Нулевое захоронение - Сортировка бытовых отходов - Вторичное сырьё, вторсырьё - Утилизационный сбор, утильсбор 1200 1
Цветопередача - Color rendering - глубина цвета 1037 1
Сетевое оборудование - Сетевое и коммуникационное оборудование - телекоммуникационное оборудование - маршрутизатор, коммутатор, концентратор, коммутационная панель 3276 1
Fax - facsimile - Факс - факсимильная связь - факсимильный аппарат - факсимильные сообщения 1012 1
Принтер лазерный - Лазерная печать - ISO 19752 - стандарт оценки ресурса монохромных лазерных картриджей 608 1
Монохромное изображение - Monochrome image 634 1
Сетевое оборудование - Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 3789 1
Кибербезопасность - НСД - Несанкционированный (неправомерный) доступ к информации - контроль целостности - компрометация (криптография) - Compromise Assessment - Data security 2614 1
Кибербезопасность - Firewall - Фаервол - Сетевой экран - Брандмауэр - Межсетевой экран - межсетевое экранирование 2299 1
ФСТЭК РФ НДВ - сертификат средств защиты информации по уровню контроля отсутствия недекларированных возможностей - ФСТЭК РФ СЗИ - Государственный реестр сертифицированных средств защиты информации 558 1
Кибербезопасность - ENF - Enterprise Network Firewall - Межсетевой экран - Корпоративный фаервол 366 1
Кибербезопасность - IDS - Intrusion Detection System - IPS - Intrusion Prevention System - Система обнаружения и предотвращения вторжений-проникновений 875 1
VPS - Virtual Private Server - VDS - Virtual Dedicated Server - Виртуальный выделенный сервер - Облачный сервер 1274 1
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты (эксплойты), использующие уязвимости в ПО 7016 1
Сетевое оборудование - Gateway - Интернет-шлюз - Сетевой шлюз - Аппаратный маршрутизатор 2817 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 26056 1
HRM - WFM - Workforce Management - Планирование, учет и оптимизация рабочего времени сотрудников - Time Management - Тайм-менеджмент 960 1
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 4769 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 11438 1
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8115 1
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12711 1
Firmware - Прошивка - Встроенное программное обеспечение 2654 1
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 17091 1
HP LaserJet - серия лазерных принтеров 177 4
Trend Micro Deep Security - Trend Micro DDI - Trend Micro Deep Discovery Inspector - Trend Micro DDEI - Trend Micro Deep Discovery Email Inspector - Trend Micro DeWa - Trend Micro Deep Web Analyzer 39 2
HP JetIntelligence 10 1
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1063 1
HP PageWide 36 1
OpenText - Micro Focus - Novell NetWare OS 287 1
Trend Micro ScanMail 17 1
Trend Micro OfficeScan 21 1
HP Smart Device Services 3 1
IXcellerate ЦОД MOS5 - IXcellerate ЦОД Moscow Five - Южный кампус - IXcellerate Moscow South Campus 27 1
PowerBee Digital 1 1
Trend Micro Enterprise Security Suite - Trend Micro Enterprise Protection Strategy 17 1
HCL Lotus Domino - IBM Notes/Domino 1013 1
Microsoft Windows 16315 1
Microsoft Exchange - MS Exchange 1779 1
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5174 1
IXcellerate ЦОД MOS1 - IXcellerate ЦОД Moscow One Северный кампус - IXcellerate Moscow North Campus 56 1
HP Neverstop Laser MFP - Принтер - МФУ 30 1
Егоров Михаил 18 1
Александров Александр 85 1
Левцов Вениамин 41 1
Аксенов Андрей 44 1
Филимонов Сергей 46 1
Игнатов Сергей 71 1
Россия - РФ - Российская федерация 156619 7
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14482 3
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45659 2
Африка - Африканский регион 3569 1
Ближний Восток 3030 1
Европа Центральная 276 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53436 1
Германия - Федеративная Республика 12933 1
Китай - Тайвань 4135 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8102 1
Индийский океан - Персидский залив 219 1
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4404 3
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17385 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11748 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 54957 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51216 1
Бизнес-модель - концептуальное описание предпринимательской деятельности 2065 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8527 1
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5277 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10729 1
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 3027 1
ТК РФ - Трудовой кодекс Российской Федерации 178 1
КоАП РФ - Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 536 1
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2541 1
Трейд-ин - Trade-in 207 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1404756, в очереди разбора - 733588.
Создано именных указателей - 186449.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

Техника

Самая эргономичная мебель для работы из дома: выбор ZOOM

Лучшие умные колонки в 2025 году: выбор ZOOM

Битва голосовых помощников: Алиса, Маруся и Салют

Показать еще

Наука

OLED объединили с метаповерхностями: голографические гаджеты из фантастики — уже реальность

Исследование древнего кладбища перевернуло устоявшиеся представления о жизни в каменном веке

Если квантовые вычисления отвечают на неразрешимые вопросы, то как понять, что ответы верные?
Показать еще