Разделы

Цифровизация ИТ в госсекторе
|

«Инфосистемы Джет» завершила первый этап цифровизации геологической службы Москвы

Компания «Инфосистемы Джет» создала автоматизированную систему «Геология 2.0» для ГБУ «Мосгоргеотрест». Решение стало ключевым этапом цифровой трансформации инженерно-геологических изысканий Москвы. Об этом CNews сообщил представитель компании «Инфосистемы Джет».

ГБУ «Мосгоргеотрест» — крупнейшая в России организация в области инженерных изысканий, официальная геологическая, геодезическая и картографическая служба столицы. В структуре предприятия — парк буровой техники, лаборатории и собственная производственная база. Ранее подразделения использовали разные ИТ-инструменты, включая устаревшие разработки, что затрудняло обмен данными и оперативное взаимодействие специалистов.

Целью проекта стало создание единой платформы, которая объединила результаты геологических, геодезических, кадастровых и экологических исследований. Система «Геология 2.0» обеспечивает «Мосгоргеотрест» консолидацию, консистентность и актуальность всех полученных данных.

В основе архитектуры решений — российская платформа контейнеризации «Штурвал», которая позволяет централизованно управлять вычислительными ресурсами и осуществлять мониторинг компонентов решения. А стандарты безопасной разработки от «Инфосистемы Джет» снизили риски, связанные с информационной безопасностью заказчика.

«Проект "Геология 2.0” — важный шаг в реализации стратегии цифровой трансформации "Мосгоргеотреста". Совместно с партнером — компанией “Инфосистемы Джет” — мы сформировали дорожную карту развития ИТ-среды и определили целевую архитектуру, которая обеспечит надежную основу для дальнейшего роста уровня цифровизации», — отметил Михаил Сорокин, первый заместитель управляющего ГБУ «Мосгоргеотрест».

Объявлены лауреаты CNews Awards 2025
бизнес

«Разработка частей программного обеспечения велась разными командами, как специалистами заказчика, так нашими силами, — сказал Роман Рутта, руководитель группы цифровой трансформации «Инфосистемы Джет» . — С помощью выбранной нами гибкой современной архитектуры удалось бесшовно объединить модули, разработанные разными командами, в единое решение. Такой подход позволил сократить сроки разработки и диверсифицировать риски дефицита ресурсов на проекте».

На 2026–2027 гг. в рамках проекта запланированы: интеграция системы в ИТ-среду «Мосгоргеотреста», развитие подсистемы обработки лабораторных данных, автоматизация полевых и буровых работ, а также запуск новых сервисов ядра системы.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Никита Обидин, «Солар»: Дефицит ИБ-кадров — это нехватка не людей, а практических навыков

Власти ужесточают требования по признанию электросчетчиков отечественными. Чипы надо корпусировать в России

Глеб Мельников, «РосБизнесСофт»: Когда CRM не справляется, на помощь бизнесу приходит ERP-система

Становится только хуже. Всемирно известный производитель памяти и SSD скоропостижно закрылся на фоне глобального дефицита

Объявлены лауреаты CNews Awards 2025

Российская корпорация мирового масштаба спасается от иностранного ПО и массово переходит на знаменитый суверенный Linux

Конференции

Миграция в облако

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026
Показать еще

CNewsMarket

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

Техника

Самая эргономичная мебель для работы из дома: выбор ZOOM

Лучшие умные колонки в 2025 году: выбор ZOOM

Битва голосовых помощников: Алиса, Маруся и Салют

Показать еще

Наука

OLED объединили с метаповерхностями: голографические гаджеты из фантастики — уже реальность

Исследование древнего кладбища перевернуло устоявшиеся представления о жизни в каменном веке

Если квантовые вычисления отвечают на неразрешимые вопросы, то как понять, что ответы верные?
Показать еще